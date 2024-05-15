Какой бизнес открыть в маленьком городе в 2024 году

В данной статье мы рассмотрим различные варианты бизнеса, которые могут быть успешными и прибыльными в маленьком городе. А также дадим рекомендации по выбору и запуску собственного дела в ограниченных условиях.

Ответ на вопрос «Какой вид бизнеса можно запустить в небольшом городе в 2024 году?» особенный, учитывая уникальность каждой местности, наиболее приемлемой для ведения предпринимательской деятельности. При определении направления предприятия нужно учесть такие факторы, как детальный анализ рынка, потребности местного населения и конкурентная среда в данной зоне.

В этой статье мы проанализируем разнообразные бизнес-идеи, которые вполне могут оказаться успешными и прибыльными в условиях малого города. Кроме того, мы предложим руководство по выбору и запуску проекта в условиях с ограниченными ресурсами.

Что такое маленький город

В этой статье под термином «маленький город» мы понимаем посёлок городского типа. На текущий момент единых критериев для определения ПГТ по всей России не существует. Однако каждый регион имеет законодательное право самостоятельно определить, что именно подразумевается под посёлком городского типа.

Проведя анализ законодательства некоторых регионов (в частности, закона «О статусе административно-территориальных образований» областей), мы можем утверждать, что ПГТ — этот населённый пункт на пересечении сельского и городского образа жизни. Также он имеет ряд отличительных характеристик:

Среднее население варьируется от 2 000 до 12 000 жителей.

Большинство жителей (более 80%) заняты не в сельском хозяйстве.

В ПГТ функционируют местные органы самоуправления.

Имеются большое количество социально значимых объектов: школы, магазины, почты, медицинские учреждения, культурно-развлекательные центры и так далее.

Развитая транспортная инфраструктура и связь.

По последним данным Всероссийской переписи населения от 2021 года, в России насчитывается 1 179 ПГТ. Среди примеров посёлков городского типа можно назвать Нахабино и Малаховка в Московской области, Горячеводск в Ставропольском крае, Приволжский в Саратовской области и другие.

Особенности бизнеса в небольшом населённом пункте

Открытие бизнеса в небольшом городе имеет как плюсы, так и минусы, которые следует учитывать перед принятием решения. Рассмотрим некоторые из них.

Положительные стороны Отрицательные стороны Небольшая площадь ПГТ (поскольку клиентам проще добраться до любой точки в связи с маленькими расстояниями, предпринимателям легче выбрать локацию).

Уровень конкуренции значительно меньше, чем в мегаполисе (за счёт меньшего количества населения и бизнесов в общем).

Небольшие траты на аренду и оплату труда.

Есть помощь от органов местного самоуправления и государства (например, нацпроект, «Малое и среднее предпринимательство и индивидуальное предпринимательство»).

Высокая скорость сарафанного радио. Ограниченное количество потребителей и, соответственно, общего дохода.

Зависимость от уровня развития местной экономики.

Небольшой выбор ниш, у которых будет спрос в регионе (необычное или редкое может быть ненужным в местности. Например, трудно представить надобность магазина кормов для рыб или VR-картинга в небольшом городе).

Сезонность и климат может сократить количество бизнесов, которые можно открыть (так, в северных ПГТ не стоит заниматься овощами и фруктами из-за сложности выращивания).

На какие факторы обратить внимание

При запуске бизнеса в маленьком населённом пункте следует принимать во внимание следующие аспекты:

Анализ рынка.

Исследуйте предпочтения и потенциальных конкурентов на рынке ПГТ. Выясните, какие товары или услуги наиболее востребованы и как ваш бизнес может выделиться. Для этого можно использовать:

Опросы среди местного населения.

Анализ данных от Росстата, ФНС и других учреждений.

Применение таких маркетинговых методов, как оценка рыночной ёмкости, изучение макросреды, отслеживание тенденций и т.д.

Выбор местоположения.

Правильно выбранное место для вашего предприятия в маленьком городе имеет большое значение. Учёт доступности, видимости и проходимости места играет важную роль.

Для оценки площадки и изучения определённых особенностей можно использовать сервис «Яндекс» (секция Исследования). Вы сможете оценить состояние дорог и транспортной инфраструктуры ПГТ.

Понимание целевой аудитории.

Знание нужд и предпочтений местного населения позволит вам адаптировать свои товары или услуги к их запросам. Для этого необходимо:

Сегментировать будущих клиентов. Например, если у вас есть цветочный магазин, стоит спросить себя: «Кто является нашими основными покупателями? » . Получившиеся ответы могут включать флористов для оформления залов на мероприятия, студентов для покупки подарков учителям на праздники, мужчин, покупающих цветы своим жёнам или дочерям, и т.д.

Создать портрет покупателя (главное – понять, кто наш клиент, с какой проблемой он столкнулся и как мы можем помочь ему её решить).

Сформулировать уникальное товарное предложение.

Изучение местных законодательных норм.

Ознакомьтесь с местным законодательством, включая условия преференций и налоговых каникул в маленьком городе. Обратитесь в местные органы власти за информацией о необходимых разрешениях.

Вложение в маркетинг и рекламу.

Создайте маркетинговую стратегию, ориентированную на местное население. Выберите различные каналы рекламы, чтобы заинтересовать людей вашим бизнесом. Это могут быть социальные сети, наружная реклама в городе (баннеры, флаеры) или сарафанное радио.

Какую форму бизнеса выбрать

При открытии предприятия в небольшом городе одним из ключевых решений является выбор формы бизнеса. Именно он будет определять особенности организации, налогообложения, ответственности и другие аспекты ведения бизнеса.

Самозанятость

Самозанятость – это форма ведения бизнеса, когда человек является своим начальником, не имея официального рабочего договора. При этом самозанятый специалист сам устанавливает режим работы, задачи и формирует уровень своего дохода.

Особенности самозанятости следующие:

Экономическая самостоятельность. Большинство самозанятых людей работают на условиях своего предпринимательства, где их доход генерируется напрямую от выполненной работы.

Собственная ответственность за налоги. Самозанятым необходимо самим осуществлять уплату налогов по ставкам: 4% от полученной от граждан прибыли, 6% процентов – от прибыли при работе с юридическими лицами. Кроме того, они должны самостоятельно формировать чеки и выставлять счета. Помогать в этом может специальное приложение от Федеральной налоговой службы «Мой налог».

Гибкость и самостоятельность. У самозанятых есть свобода в выборе деятельности, режима работы, клиентов и условий труда. Они могут самостоятельно формировать стоимость своих товаров или услуг.

Нестабильность дохода. Размер заработка может меняться в зависимости от спроса на услуги или товары, сезонности и других обстоятельств. Это требует от самозанятого наличия резервного фонда на случай непредвиденных расходов или временного снижения доходов.

Подробнее о налоговой ситуации для самозанятых можно узнать в нашей публикации.

По данным на 31 марта 2024 года, в России официально зарегистрировано 9 934 111 самозанятых. Из этого числа 9 450 810 выступают как физические лица, а 483 301 – как индивидуальные предприниматели. Эту информацию можно найти в Едином Реестре МСП.

Индивидуальное предпринимательство

Индивидуальный предприниматель — это форма бизнеса, где человек самостоятельно осуществляет свою профессиональную деятельность при условии регистрации в налоговых структурах. Это самый простой способ управления своим делом.

Важные характеристики ИП:

Ответственность по своим обязательствам предприниматель несёт лично, рискуя собственным имуществом. Это означает, что его средства могут быть задействованы для расчётов по убыткам или долгам предприятия.

ИП обязан уплачивать налоги в стандартном размере или в процентном эквиваленте от прибыли, в зависимости от выбранной системы налогообложения (Возможны Общая система налогообложения, Упрощённая, Патентная или НПД).

Невзирая на достаточную простоту использования формы ИП для ведения дела, предприниматель обязан отслеживать свою финансовую деятельность и периодически предоставлять отчётность в налоговый орган.

ИП имеет полное право самовольно принимать решения касательно регистрации своего дела, выбора сферы деятельности, формирования цен и т.д. Этот формат предприятия даёт ему свободу в установлении рабочего режима и в отношениях с заказчиками.

Электронная отчётность — это просто! С Астрал Отчёт 5.0 вы сможете легко заполнить формы, быстро отправить отчёты и вовремя ответить на требования налоговой.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО предусматривает, что участники общества несут ответственность в пределах своих вкладов. Специфика ООО включает различные характеристики:

Важной особенностью является обязательное наличие Устава и Уставного капитала, который дробится на доли между участниками. Вклады могут быть сделаны в денежной форме или через передачу имущества.

ООО может быть созданo одним или несколькими учредителями, которые становятся основными участниками и получают право оформить компанию, фиксировать бизнес-задачи и решить организационные вопросы.

Также в структуру такой организации входят обязательные руководящие органы – генеральный директор или исполнительный орган в коллективной форме и общее собрание участников. Они осуществляют оперативное управление и стратегическое принятие решений соответственно.

ООО должно вести бухгалтерию и ежегодно отчитываться в налоговое ведомство, а также уплачивать налог на прибыль и другие обязательные платежи.

Основное преимущество ООО заключается в ограничении ответственности участников, что означает, что при финансовых трудностях или банкротстве участники несут ответственность только в рамках внесённых ими вкладов. Это гарантирует сохранность личных активов участников.

Как зарегистрировать бизнес в маленьком городе

Регистрация бизнеса в маленьком городе может быть проще и менее сложной, чем в крупных городах. Вот основные шаги, которые обычно требуются для регистрации бизнеса в малом городе:

1.Сформировать бизнес-идею.

Придумывание идеи для своего будущего предприятия – это увлекательный и творческий процесс, который может принести вам не только финансовую выгоду, но и удовлетворение от воплощения своих планов в реальность. Но как это сделать?

Для начала задумайтесь, что вам интересно и что вы умеете делать хорошо. Это может быть что угодно: от услуг по уходу за животными до создания уникальных сувениров ручной работы.

Подумайте о проблемах, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, и предложите им своё уникальное решение.

Проведите исследование рынка, изучите конкурентов и поймите, какие потребности рынка не удовлетворены. Попробуйте посмотреть на известные бизнес-идеи под новым углом и добавьте к ним что-то своё, что сделает ваше предложение, отличающимся от других.

2.Разработать чёткий бизнес-план.

Открытие новой компании требует тщательного планирования и разработки бизнес-плана – документа, который описывает важные аспекты вашего будущего предприятия. Например:

Определяет концепцию будущего дела, его цели, сегмент продуктов или услуг, которые вы будете предлагать.

Содержит рыночный анализ (изучение целевой аудитории, конкурентов, рыночные тенденции, спрос и предложение).

Расписывает стратегию маркетинга (как вы будете продвигать свой бизнес, привлекать клиентов и удерживать их). Для этого стоит рассмотреть всевозможные каналы продвижения и рекламы – социальные сети, наружная реклама и т.д.).

Описывает структуру вашей компании (необходимый персонал, процессы производства или предоставления услуг, поставщиков и т.д.).

Представляет и опирается на финансовый план. В него могут входить инвестиции, прогнозируемые доходы и расходы, план по привлечению инвестиций или кредитов, оценку рентабельности и т.д.

Содержит все риски (экономические, законодательные, кадровые) и стратегии их снижения.

3.Проработать перечень затрат, которые будут входить в статьи обязательных расходов.

Это могут быть платежи за покупку патента или лицензии, аренда помещения и необходимой инфраструктуры, приобретение новой техники (онлайн-кассы, сканеры, чековые принтеры и т.д.).

Если вы хотите приобрести кассу, в интернет-магазине «Астрал ККТ» представлено множество моделей для бизнеса любого типа. При покупке ККТ можно оформить услугу технической поддержки оборудования. В течение года наши специалисты будут следить за состоянием вашей кассы: обновлять прошивку устройства и устанавливать драйверы, помогут заменить фискальный накопитель.

4.Подать документы в контролирующий орган ФНС и получить юридический статус будущего предприятия.

Для того чтобы начать свой бизнес и зарегистрировать его в Федеральной налоговой службе, необходимо выполнить определённые шаги:

Иметь в наличии усиленную квалифицированную подпись.

Заполнить необходимые документы (перечень форм зависит от формы ведения будущего бизнеса – малое и среднее предприятие, самозанятость, индивидуальное предпринимательство и т.д.).

Иметь на руках ИНН (если вы открываете своё дело первый раз, получить его можно в ФНС).

Заплатить госпошлину, если вы подаёте документы в бумажном виде. Электронная регистрация не требует такой оплаты.

Приобретая усиленную квалифицированную электронную подпись для физических лиц, вы сможете принимать участия в торгах, работать на государственных порталах и электронного документооборота. Закажите УКЭП от «Калуга Астрал», и наши специалисты помогут подобрать оптимальный тариф, а также проконсультируют по дополнительным услугам.

5.Определиться с системой налогообложения.

Система налогообложения – это совокупность законов, правил и положений, устанавливающих порядок взимания налогов с физических и юридических лиц. Правильный выбор СН играет важную роль, так как это будет влиять на ваше финансовое состояние, уровень налоговых обязательств и процесс учёта вашей деятельности.

Существует несколько различных систем налогообложения, из которых можно выбрать наиболее подходящую для вашего бизнеса. Вот некоторые из них.

Название системы налогообложения Преимущества Недостатки Основная ставка Общая система налогообложения (или ОСНО) Включает в себя переход на Единый налоговый платёж, что упрощает процесс расчёта и внесения необходимых средств в ФНС.

Является универсальной системой налогообложения (если при регистрации предпринимать не выбрал другую СН, то он автоматически будет подключён к этой). Отлично подойдёт для малого и среднего бизнеса. Включает в себя более детальную отчётность (сдача НДФЛ и НДС, форма ЕСФ-1, отчёт о персонифицированных сведений и т.д.).

Налоговые льготы ограничены. Единая ставка – 13%. Упрощённая система налогообложения (или УСН). Налоговые обязательства уменьшены за счёт низких фиксированных процентных ставок.

Присутствует минимальное количество отчётности (необходимо сдавать Декларацию по УСН, 6-НДФЛ, РСВ и т.д.) Подойдёт не для всех видов деятельности (большое производство, услуги казино и т.д.).

Есть ограничение по общему доходу компании (согласно ст.346.16 НК РФ, компания должна получать не больше 200 000 000 рублей). При объекте «Доходы» – 6%. При объекте «Доходы минус расходы» – 15%. Патентная система налогообложения (или ПСН) Не нужно выплачивать НДС и НДФЛ.

Налоговая декларация не формируется и не подаётся в ФНС.

Можно сочетать с другой системой налогообложения (например, УСН). Важно: ПСН могут использовать только индивидуальные предприниматели. Не используется в бизнесе, связанном с подакцизными товарами.

Относительно большие затраты на получения патента (не все предприниматели готовы столько выделить денег). Единая ставка – 6%. Налог на профессиональный доход (или НПД). Ведётся простая отчётность (все чеки можно выписать самому с помощью приложения от ФНС «Мой налог»).

Не нужно сдавать налоговые документы и отчёты. Есть ограничения по использованию форм бизнеса (подойдёт только для физлиц и ИП). Существует 2 ставки: При получении денег от физических лиц – 4%.

При получении денег от ИП и ЮЛ – 6%.

Какой бизнес открыть в небольшом городе: ТОП-3 самых прибыльных сфер

Любые начинающие предприниматели, решившие развивать свой бизнес в маленьком городе, могут рассмотреть следующие перспективные идеи. По данным исследования сервиса «Работа.Ру», три наиболее популярные сферы, которые россияне готовы развивать для собственного бизнеса, это:

Торговля и ритейл (13%).

Агропромышленность (10%).

Сфера услуг для здоровья и красоты (8% от общего числа опрошенных).

Для сектора торговли и ритейла подходят следующие направления:

Пункты выдачи товаров с площадок электронной торговли, таких как Ozon, WB, Яндекс.Маркет, Boxberry и прочие.

Магазин цветов.

Магазин свежих овощей и фруктов (сетевые магазины в небольших населённых пунктах не всегда представлены, поэтому магазин с продуктами хорошего качества может быть востребован).

Аптека (медицинские товары всегда нужны людям).

Агропромышленность также может быть выгодной сферой для ведения бизнеса в маленьком городе. Вы можете заниматься выращиванием семян, подготовкой почвы для рассады, комнатных цветов и так далее.

Бизнес в сфере красоты и здоровья также имеет шанс на успех в ПГТ с учётом спроса на различные услуги. Возможные предложения:

Парикмахерская.

Салон красоты, включающий маникюр /педикюр, косметологические услуги и макияж.

СПА-центр, особенно если подобных предприятий ещё не представлено в данном городе.

Какие вложения при этом нужно учитывать

При планировании своего малого бизнеса в маленьком городке важно предусмотреть различные финансовые факторы и заблаговременно распределить свои инвестиции. Несколько ключевых моментов, которые стоит учесть:

Стартовый капитал.

Вам нужно будет определить начальные расходы, которые потребуются для запуска вашей компании. Это может включать аренду или приобретение помещения, закупку оборудования или товаров, бюджет на продвижение и многое другое.

Способы финансирования.

Подумайте о различных путях финансирования вашего бизнеса. Возможности могут включать использование личных средств, оформление банковского кредита или получение госгарантий.

К примеру, Корпорация МСП (компания, поддерживающая малый и средний бизнес) сотрудничает с региональными гарантийными организациями, предоставляющими залоговое обеспечение по кредитным соглашениям. Его объём может достигать 25 000 000 рублей для создания собственного дела. Полный перечень РГО доступен здесь.

Также стоит помнить о возможности привлечения инвестиций от партнёров или инвесторов, таких как Фонд поддержки бизнеса вашего региона.

Затраты на заработную плату.

Если вы собираетесь нанимать сотрудников для своего малого бизнеса, вам необходимо распределить определённую сумму для оплаты труда.

Резервные деньги.

Всегда ценно иметь резервные средства в случае неожиданных затрат и финансовых трудностей, чтобы ваш бизнес не столкнулся с препятствиями и продолжал функционировать.

Подводим итоги

Создание предприятия в ПГТ может быть перспективным и успешным, если верно выбрать концепцию, исследовать особенности местного рынка и потребности жителей. Анализ конкурентов, построение уникального предложения и умелый маркетинг могут сделать ваше дело выгодным и привлекательным.

Существует несколько возможностей для создания предприятия в малом городе: открыть мини-супермаркет или салон красоты, заняться садоводством или установить пункт выдачи товаров для интернет-торговли.

Отвечая на вопрос «Какой предприятие открыть в посёлке городского типа?», стоит помнить, что успех вашего бизнеса в малом городе зависит от нескольких факторов:

Способность удовлетворять потребности и ожидания местного населения.

Качество и уникальность ваших продуктов или услуг.

Умение продвигать своё предприятие.

Чёткое планирование, креативный метод и предпринимательская инициатива могут помочь вам запустить успешный проект и завоевать покупателей.

Хотите быстро зарегистрировать своё предприятие и подать документы онлайн без лишних проблем? Используйте сервис «Регистрация бизнеса». С помощью нашего решения вы сможете быстро получить юридический статус ИП, не устанавливая дополнительные программы для заполнения документов.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KZDyd