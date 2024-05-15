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Астрал
Регистрация ООО

Что делать после регистрации ООО

Что делать после регистрации бизнеса? Необходимо осуществить проверку регистрации в фондах, внести уставной капитал на банковский счёт и зарегистрировать товарный знак.
Что делать после регистрации ООО
Иллюстрация: Астрал

Как получить коды регистрации от фондов

Получение кодов регистрации от фондов – обязательный шаг для новой организации. После регистрации ООО информация о юридическом лице автоматически передаётся в различные фонды, включая Социальный фонд России. Фонды присваивают новой компании специальные коды, такие как код категории страхователя в СФР.

Коды необходимы при открытии расчётного счёта и для сдачи отчётности. Для регистрации страхователя ФНС передаёт в СФР информацию о новом ООО, после чего проходит регистрация в фонде и компании присваивается код. Уведомление о его присвоении отправляется в электронном письме на адрес, указанный при регистрации бизнеса. 

Регистрация ООО в Росстате и ФОМС также происходит автоматически, и код для юридического лица можно получить по электронной почте или по запросу.

Сервис «Регистрация бизнеса» позволяет зарегистрировать компанию без уплаты государственной пошлины. В нём можно подготовить устав, заполнить и отправить заявление и другие документы в ФНС для успешного завершения регистрации.

Получение кодов через электронную почту может занять длительное время, поэтому возможно также запросить их в письменной форме у СФР. Для простоты можно запросить выписку из ЕГРЮЛ, чтобы убедиться, что необходимые коды присвоены.

Кому нужно сообщить о регистрации ООО

Если ваш бизнес связан с производством, услугами, общепитом, туризмом или розничной торговлей, обязательно уведомите Роспотребнадзор о регистрации вашей организации.

Для получения разрешения на оказание услуг пассажирских и грузовых перевозок компаниям необходимо обратиться в Ространснадзор. Также требуется произвести регистрацию в МЧС, Роструде и других специализированных органах, связанных с деятельностью вашей организации.

Компания во избежание штрафов должна уведомить указанные ведомства сразу после создания бизнеса. Уведомление можно отправить лично, почтой или через МФЦ. 

Нужен ли товарный знак при открытии ООО

Необходимо ли использовать товарный знак при регистрации ООО? Товарный знак – это способ защиты бизнес-идей, повышения узнаваемости компании на рынке и расширения бренда.

Для предотвращения копирования продукции компании и её юридической защиты необходимо зарегистрировать товарный знак в Роспатенте, будь то символическое отображение названия фирмы или её логотип. 

Регистрация товарного знака обязательна для крупных компаний с собственной продукцией или брендом, планирующих открытие филиалов или работу по франшизе. Товарный знак поможет защитить идеи и продукты от копирования конкурентами, а также отстоять интересы в суде.

Не каждому бизнесу необходимо регистрировать свой товарный знак. В определённых случаях можно обойтись без этого, например, если компания занимается продажей бытовой техники или услугами по установке видеонаблюдения, и не планирует масштабировать свой бизнес, открывая новые филиалы или представительства.

Как внести деньги на счёт после открытия ООО

После основания ООО первым шагом станет открытие расчётного счёта для внесения средств. Это необходимо для закупки оборудования, найма персонала и других мероприятий по развитию компании. 

Существует несколько способов для добавления средств на счёт компании:

  • Оформить процентный или беспроцентный заём между ООО и его учредителями. Вернуть заёмные средства можно сразу после получения первой прибыли.

  • Получение финансовой поддержки от учредителя компании. Если его доля в уставном капитале превышает 50%, то эти средства можно зачесть как необлагаемый налогом доход. Отличие этого вида помощи от займов заключается в том, что её не нужно будет возвращать.

  • Привлечения средств для уставного капитала. У ООО есть 4 месяца с момента регистрации для внесения этих средств. Каждый участник обязан внести свою долю уставного капитала перечислением на счёт компании от своего имени.

После регистрации компании нужно позаботиться о получении лицензий, если бизнес требует этого, и сделать печать. Также нужно открыть онлайн-кассу и обеспечить правильный бухгалтерский учёт и своевременный обмен документацией с контролирующими органами.

Для сдачи отчётности удобно использовать сервис «Астрал Отчёт 5.0», который позволяет отчитываться за все филиалы без привязки к конкретному офису. Для тех, кто предпочитает 1С, подойдёт специальный модуль «1С-Отчётность» с актуальными формами отчётных документов.

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