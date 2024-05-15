Как вносить уставной капитал при регистрации ООО

При создании ООО формируются активы нового предприятия путём внесения учредителями своего вклада в форме денег или имущества. Регистрация уставного капитала ООО происходит в определённые сроки и играет ключевую роль в процессе создания бизнеса. Когда нужно его зарегистрировать?

Зачем ООО нужен уставной капитал

Уставной капитал представляет собой имущество организации, сформированное в результате вкладов её учредителей. Этот шаг считается одним из важных этапов регистрации бизнеса, наряду с разработкой устава, уплатой госпошлины, выбором юридического адреса и назначением директора.

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Согласно статье 14 Федерального закона №14-ФЗ, уставной капитал не должен быть ниже 10 тысяч рублей. Нет ограничений для максимального размера активов предприятия. Важно, чтобы чистые активы компании не превышали установленную сумму.

Регистрация уставного капитала играет ключевую роль в жизни общества с ограниченной ответственностью, решая несколько важных задач:

Гарантирует возможность возврата долгов перед потенциальными кредиторами.

Создаёт благоприятную деловую репутацию, прямо зависящую от общей суммы активов компании. Партнёры проявляют большую заинтересованность в сотрудничестве с фирмой, имеющей значительные активы.

Играет важную роль в распределении долей и определяет право голоса в принятии решений ООО.

При создании общества с ограниченной ответственностью, необходимо учесть, что размер чистых активов компании должен превышать сумму уставного капитала для обеспечения его гарантийной функции. По уставу компании могут быть установлены иные правила распределения голосов, отличающиеся от тех, где учредитель с наибольшей долей в уставном капитале имеет преимущество на общем собрании. Учредители с долей от 60 до 70% могут быть лишены большинства голосов в соответствии с подобными правилами.

В какие сроки нужно внести уставной капитал при создании ООО

При регистрации ООО, согласно статье 16 Федерального закона №14-ФЗ, необходимо учесть установленные сроки внесения уставного капитала. Учредители компании обязаны перевести свои доли уставного капитала на счёт ООО в течение 4 месяцев с момента регистрации. Однако уставом ООО может быть предусмотрена иная дата внесения уставного капитала, которая может быть короче и составлять 1, 2 или 3 месяца в зависимости от принятого решения учредителей на общем собрании. Порядок определения размера долей уставного капитала происходит до государственной регистрации ООО.

Чтобы изменить размер уставного капитала, необходимо произвести регистрацию изменений. Этот процесс становится актуальным в случае возникновения потребности в увеличении или уменьшении капитала. Среди причин, которые могут привести к такой необходимости – несоблюдение срока вноса доли учредителем. Если участник не успел заплатить свою долю в срок, его могут исключить из общества, а его доля будет распределена между другими учредителями. Если в течение года долг так и не будет погашен, то размер капитала будет уменьшен путём вычета невнесенной суммы.

Внесение изменений в ЕГРЮЛ осуществляется после передачи протокола, устава с изменениями, заявления и подтверждения изменений в регистрирующее отделение ФНС по юридическому адресу компании.

Решение о корректировке уставного капитала принимается на общем собрании учредителей и фиксируется в его протоколе.

Уменьшение размера уставного капитала может потребоваться в случае превышения его суммы над суммой чистых активов, а его увеличение проводится за счёт дополнительных вкладов от учредителей или третьих лиц, желающих присоединиться к компании.

В статье «Увеличение уставного капитала ООО» представлена информация о процедуре его изменения.

Куда вносить уставной капитал при создании ООО

При создании ООО учредители обязаны внести обязательную минимальную часть УК в размере 10 тысяч рублей денежной суммой. Остаток своей доли они могут оплатить как денежными, так и имущественными средствами. Если учредитель вносит свой вклад в денежном эквиваленте, он может осуществить безналичный перевод на расчётный счёт компании, обратиться в кассу банка для перечисления средств или воспользоваться кассой организации при оплате наличными.

При безналичном переводе каждый учредитель, будь то физическое или юридическое лицо, должен указать цель платежа. Необходимо заполнить платёжное поручение, если вносится вклад от юридического учредителя в капитал фирмы. Не требуется информировать налоговую службу о регистрации уставного капитала и внесении средств. Органы налогового контроля получат эту информацию из отчётности компании. Процедура внесения имущества в уставный капитал компании более сложная при таком вкладе. Для её проведения требуется выполнить следующие шаги:

определить порядок и формат этой процедуры;

подтвердить свои права собственности на объект, который будет внесён в УК;

провести оценку имущественного объекта для определения его текущей рыночной стоимости;

составить договор о переходе права собственности на имущество, которое будет передано в актив компании;

провести необходимые учётные действия.

Заключение

Порядок и размер регистрации уставного капитала, а также сроки внесения указываются в уставе компании. Важно отметить, что взносы в УК не облагаются НДС и другими налогами. Регистрация уставного капитала и внесение денег на его счёт не влияют на налогообложение организации.

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