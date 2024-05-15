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Астрал
Регистрация ООО

Срок регистрации ООО в 2024 году

Срок регистрации ООО зависит от готовности необходимых документов и способа их подачи в ФНС. Как ускорить этот процесс, читайте в нашей статье.
Срок регистрации ООО в 2024 году
Иллюстрация: Астрал

Сколько времени нужно на открытие ООО

Процедура регистрации компании в налоговой службе и внесение записи о ней в ЕГРЮЛ может занять от 3 до 5 рабочих дней. Уведомление об успешной регистрации придёт на указанный в заявлении адрес электронной почты. Подтверждением регистрации будет выписка из ЕГРЮЛ, которая станет официальным документом о создании новой компании.

Для открытия ООО необходимо подготовить определённый пакет документов, включая заполненный бланк заявления без ошибок. После предоставления всех документов и отправки заявления в ФНС процесс регистрации компании может занять менее одной недели. В случае отсутствия причин для отказа со стороны налоговой службы, информация о новом юридическом лице автоматически будет направлена в соответствующие ведомства. Через 1-2 недели после регистрации в ФНС возможно состоялась ли она в фондах. Данные о регистрации в них будут включены в выписку ЕГРЮЛ.

Какие документы нужны для открытия ООО

Перед началом процесса регистрации ООО необходимо учредить компанию, предварительно собрав следующие документы:

  • квитанцию об уплате государственной пошлины;

  • протокол от учредителей с решением об открытии компании или решением об учреждении её;

  • учредительный договор (при необходимости);

  • гарантийное письмо о юридическом адресе;

  • два экземпляра устава организации.

Если документы представляются в регистрирующее отделение уполномоченным лицом, то оно должно иметь при себе доверенность от учредителя.

При подаче документов через нотариуса или онлайн государственную пошлину в размере 4 000 рублей оплачивать не требуется.

Почему в регистрации ООО могут отказать

При регистрации ООО возможен отказ со стороны ФНС по различным причинам. Например, если в заявлении Р11001 допущены ошибки, предоставлены неполные документы или заявление подписано некомпетентными лицами. 

В случае уплаты государственной пошлины по неверным реквизитам или наличии будущего руководителя ООО в списках дисквалифицированных лиц, а также отметки учредителя или руководителя как массовых регистраторов в ФНС, заявитель получает уведомление об отказе. После исправления ошибок можно повторно подать документы на регистрацию компании.

На что больше всего времени уходит при регистрации ООО

Сколько времени занимает открытие ООО? В процессе его оформления наибольшее количество времени занимает сбор необходимых документов, проведение собрания учредителей и разработка устава. 

Возможность сократить время на оформление бизнеса заключается в использовании онлайн-регистрации для создания нового ООО. В данном случае отсутствует необходимость оплаты государственной пошлины и траты времени на поездку в соответствующие учреждения. При выборе этого способа подачи документов нет необходимости ждать своей очереди в регистрирующем отделении ФНС, МФЦ или у нотариуса.

Как сэкономить время при регистрации бизнеса

Регистрация бизнеса может быть выполнена на сайте Федеральной налоговой службы, но без опыта в этом деле шансы на ошибку в бумагах или правильности заполнения заявления достаточно высоки.

Чтобы избежать ошибок и значительно сэкономить время, воспользуйтесь сервисом компании «Астрал Софт» под названием «Регистрация бизнеса». Здесь вы найдёте все необходимые формы для регистрации, а также возможность подготовить устав вашей организации. Благодаря этому сервису, процесс регистрации ООО займёт всего несколько минут.

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