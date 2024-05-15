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Астрал
Регистрация ООО

Продажа и регистрация ООО

При ведении бизнеса предпринимателям могут столкнуться с различными трудностями, например, с низкой прибылью или сменой коммерческих интересов. В таком случае бизнес лучше закрыть. Однако существует более эффективный способ завершить свою деятельность – это продажа и регистрация ООО.
Продажа и регистрация ООО
Иллюстрация: Астрал

Регистрация купли-продажи ООО

Регистрация купли-продажи ООО приносят выгоду как продавцу, так и покупателю. Продавец получает деньги за свой бизнес, а покупатель – готовую работающую бизнес-идею, которую можно развивать и увеличивать без необходимости затрачивать время на открытие компании и решение всех организационных вопросов.

В случае продажи долей учредителей ООО по заключённой сделке, согласно Федеральному закону от 08.02.1998 № 14-ФЗ, необходимо оформить нотариальный договор на каждую долю. Это процедура, предусмотренная пунктом 2 статьи 21 указанного закона. 

Например, два учредителя компании могут передать свои доли третьему лицу, не являющемуся учредителем, или один учредитель может продать свою долю другому. Главное, чтобы регистрация такой сделки была прописана в уставе организации.

Как оформить покупку ООО

До регистрации продажи ООО необходимо тщательно изучить действующие условия корпоративного договора, если таковой был подписан на момент создания компании. Эти условия регулируют процедуру продажи организации третьим лицам и определяют порядок осуществления корпоративных прав сторон. При покупке долей организации покупатель становится владельцем названия компании, всего её имущества и оборудования, контрактов с партнёрами, персонала, а также контактной информации, рекламных материалов и всех элементов, необходимых для ведения бизнеса.

Если третье лицо желает приобрести долю в уставном капитале ООО, необходимо учитывать наличие разрешения в уставе компании на такие сделки. При этом участники общества имеют первоочередное право на выкуп доли. Если покупка осуществляется участником ООО, то процесс регулируется внутренними правилами, установленными уставом. Важно помнить, что все участники общества имеют право на выкуп доли в случае её продажи.

Перед подписанием контракта о покупке доли в ООО необходимо провести оценку активов компании. Если ни один участник организации не желает выкупить долю, будет оформлен нотариальный отказ. Сделка купли-продажи будет считаться зарегистрированной после согласования стоимости с партнёром. Срок действия предложения о покупке составляет 30 дней, после чего оно автоматически аннулируется, если не было принято. Определение стоимости основано на различных факторах, включая доходность компании, стоимость оборудования, товаров и бренда.

Регистрация сделки купли-продажи ООО

После переговоров и установления окончательной цены, покупатель и продавец обращаются к нотариусу для оформления сделки. Важным этапом является подписание и заверение договора купли-продажи в присутствии нотариуса.

В течение трёх дней после заверения документов нотариус отправляет заявление в ФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Процесс регистрации продажи ООО в ФНС обычно занимает от трёх до пяти рабочих дней.

После обновления записей в реестре новый владелец официально получает права на управление бизнесом. Теперь он может назначать нового директора, изменять состав руководства и свободно управлять активами компании без необходимости согласовывать свои действия с предыдущими участниками.

Некоторые правовые аспекты оформления продажи ООО

В статье 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 13.06.2023) содержится информация о том, как правильно провести продажу доли капитала ООО. Мы уже упоминали о некоторых аспектах, таких как преимущественное право покупки, определение стоимости доли и соответствие процесса уставу общества. Другие правовые аспекты продажи ООО включают в себя следующее: если участник решает продать свою долю на аукционе, все участники общества должны одобрить эту сделку в течение 30 дней. Согласие считается полученным, если все участники подписывают заявления о согласии на отчуждение.

При покупке доли или полного ООО от третьих лиц в соответствии с законом, нотариальное удостоверение сделки не требуется. После завершения сделки все права на ООО переходят к новому владельцу, а нотариус проверяет его полномочия и убеждается в полной оплате бывшему владельцу. Если покупатель не знал, что доля была приобретена у лица без права распоряжаться ею, он может защищать своё право собственности на неё.

Продажа готового бизнеса может быть первым шагом к осуществлению мечты о новом собственном предприятии. Для ускорения процесса регистрации нового ИП или ООО можно воспользоваться сервисом «Регистрация бизнеса». В нём есть все необходимые документы для регистрации, а также возможность быстро подготовить устав без посещения налоговой и оплаты государственного сбора.

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