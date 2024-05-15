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Регистрация и ликвидация бизнеса

Приостановление регистрации юридического лица

Если у регистрирующего органа возникают подозрения относительно корректности информации, внесённой в ЕГРЮЛ, он может временно остановить регистрацию юрлица до тех пор, пока не будет подтверждена достоверность этих сведений.
Приостановление регистрации юридического лица
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Во время приостановления регистрации ООО не может вести коммерческую деятельность, включая заключение сделок и проведение финансовых операций. 

Расскажем о возможных причинах этой меры и о том, что нужно сделать, если её применили к вам.

Почему регистрация юрлица может быть приостановлена

Приостановление регистрации юридического лица осуществляется с целью проверки достоверности предоставленных данных. Основания для такой проверки указаны в пункте 2 приложения № 1 к Приказу ФНС России от 11 февраля 2016 года № ММВ-7-14/72@.

Регистрация юридического лица может быть приостановлена в следующих случаях:

  • реорганизация компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), как в начале процесса, так и при его завершении;

  •  введение новых участников в состав учредителей ООО;

  • ликвидация бизнеса, как в начале процедуры, так и при назначении ликвидатора, составлении промежуточного ликвидационного баланса и даже после завершения ликвидации;

  • внесение изменений в учредительные документы.

Однако эта мера не применяется при регистрации вновь создаваемого ООО.

Государственная регистрация юридического лица может быть приостановлена на срок до одного месяца. Решение о приостановлении направляется регистрирующим органом на электронный адрес, указанный в заявлении. Информация о приостановке также публикуется на сайте регистрирующего органа.

В решении налоговой инспекции о приостановлении регистрации юрлица должны быть указаны основания. Также в документе должен быть прописан срок, в течение которого заявитель может предоставить документы и пояснения, которые опровергают предположения регистрирующего органа о недостоверности предоставленных сведений.

Предоставление документов и пояснений

Предоставить документы и пояснения для подтверждения данных в ЕГРЮЛ — право заявителя. Впрочем, оно зачастую имеет добровольно-принудительный характер, поскольку ИФНС при отсутствии пояснений может просто отказать в регистрации.

В зависимости от особенностей ситуации, типа информации и доступности необходимых бумаг перечень и содержание документов могут меняться. Закон не устанавливает жёстких правил по оформлению и содержанию пояснений.

В некоторых регистрирующих органах заявителей могут попросить составить протокол допроса или заполнить бланк объяснений, даже если они уже предоставили свои пояснения в письменной форме.

Действия в случае приостановления

Из всего вышесказанного логично сделать вывод, что лучше всегда предоставлять документы и пояснения. При этом необходимо оперативно реагировать на запросы от регистрирующего органа и отвечать на письма от ИНФС по месту учёта вашей организации. Если игнорировать такие запросы, риск отказа в регистрации увеличится.

Если вы считаете, что приостановление было незаконным, вы можете обжаловать это решение. В отличие от случаев отказа в государственной регистрации, для обжалования решений о приостановлении не требуется обязательное обращение в вышестоящий регистрирующий орган. Вы можете сразу обратиться в суд или сначала обжаловать решение в административном порядке. Однако такой вариант выбирают редко.

Один из самых эффективных способов — это личный визит заявителя к должностным лицам регистрирующего органа, которые уполномочены принимать решение о регистрации изменений. На сегодняшний день известны случаи, когда после таких визитов регистрация происходила до истечения срока приостановления.

Рассмотрим типичные случаи, связанные с внесением изменений в сведения об ООО, которые содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): приостановку государственной регистрации при изменении юридического адреса и смену директора.

Приостановка регистрации изменения юридического адреса

Этот пример встречается чаще всего. Регистрирующий орган в рамках «чистки» ЕГРЮЛ несколько раз в год рассылает письма с запросом подтвердить юридический адрес. Особенно это касается недавно созданных обществ с ограниченной ответственностью. Процесс проверки таких организаций чётко определён.

На практике государственная регистрация может быть приостановлена по запросу местной налоговой инспекции. Это может быть как инспекция, под ведомством которой находилась ваша организация до смены адреса, так и инспекция федеральной налоговой службы, к которой территориально относится ваш новый офис.

Чтобы повысить шансы на успешное прохождение регистрационных процедур при смене юридического адреса и избежать возможных задержек, рекомендуется предоставить письменные пояснения с описанием местоположения офисного помещения в соответствующем здании. Важно дополнить материалы планом этажа с фотографиями и контактами владельца помещения. В качестве подтверждения необходимо приложить договор аренды и акт приёма-передачи нежилого помещения.

Приостановка регистрации изменения единоличного исполнительного органа (директора)

Замена директора может также привлечь внимание налоговых органов и привести к нежелательным последствиям.

Если налоговая служба, под ведомством которой находится ваша организация, усомнится в правомерности смены руководителя ООО, она может потребовать временно приостановить регистрацию юридического лица для проведения проверки.

Чтобы не допустить подобных проблем, рекомендуется предоставить в налоговую инспекцию вместе с заявлением по форме Р14001 следующие документы:

  • решение (протокол) участника (учредителя) о смене руководителя;

  • приказ о вступлении в должность нового директора;

  • копию паспорта директора.

Решение единственного участника (учредителя) или протокол собрания участников (учредителей), касающиеся назначения нового директора, рекомендуется нотариально заверить. Если новый директор лично подаст заявление в регистрирующий налоговый орган, это существенно увеличит вероятность успешного завершения процедуры.

Чем грозит приостановление государственной регистрации юридических лиц

Если вы не предоставите нужные сведения или документы в течение 30 дней после получения уведомления от регистрирующего органа, налоговая инспекция внесёт в ЕГРЮЛ запись о недостоверности информации об ООО, что может привести к нежелательным последствиям:

  • Должностных лиц могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Например, если они не предоставят или предоставят неверную информацию о компании в ЕГРЮЛ, им грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если они намеренно предоставят ложные сведения при государственной регистрации с целью подделки документов, то могут понести уголовное наказание.

  • Возможно исключение ООО из ЕГРЮЛ регистрирующим органом без обращения в арбитражный суд, если будет обнаружено, что информация, зафиксированная в реестре более 6 месяцев назад, недостоверна.

  • При наличии записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ участники, владеющие долей не менее 50%, а также руководитель организации, который действует от её имени без доверенности, не смогут в течение трёх лет после внесения в реестр записи о недостоверности становиться учредителями (участниками) или руководителями других юридических лиц. Кроме случаев, когда ООО заранее подаёт форму Р34001.

  • Регистрирующий орган может обратиться в суд с требованием о закрытии ООО, если её деятельность является серьёзным нарушением законодательства.

  • Снижение доверия к вашей компании со стороны других участников рынка. Это может повлиять на её способность выигрывать тендеры и аукционы, особенно в сфере государственных закупок, где надёжность партнёра играет ключевую роль.

  • Если налоговая инспекция обнаружит в ЕГРЮЛ недостоверную информацию о руководителе организации, она может не принять отчётность.

  • Банк вправе закрыть расчётный счёт организации, если выявит недостоверность информации о её адресе. Это связано с невозможностью актуализировать данные о клиенте согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

  • От организации могут потребовать компенсации убытков, которые она нанесла другим участникам гражданского оборота в результате непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о себе в ЕГРЮЛ.

Чтобы этого не произошло своевременно вносите изменения в сведения об ООО в ЕГРЮЛ с помощью нашего специального сервиса.

А если вам нужно зарегистрировать бизнес, то сделать это вы также сможете с нашей помощью. Мы подготовим все необходимые документы и отправим их в ФНС в электронном виде. Если вы подадите заявление на регистрацию через наш сервис, оплачивать госпошлину не потребуется.

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Приостановление регистрации юридического лица

Если у регистрирующего органа возникают подозрения относительно корректности информации, внесённой в ЕГРЮЛ, он может временно остановить регистрацию юрлица до тех пор, пока не будет подтверждена достоверность этих сведений.

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