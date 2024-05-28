Осталось 10 дней до вебинара «Изменения законодательства в 2024 году». Регистрируйтесь!

Программа вебинара
Изменения в НК
Уточнения правил отражения и корректировки данных по ЕНС.
Влияние ЕНП на сдачу отчетности. Уточненные декларации.
Изменения 2 полугодия 2024 года актуальные для бухгалтера.
Налог на прибыль
Изменения в налоге на прибыль с 2024 года.
Порядок признания доходов от реализация товаров, работ (услуг), в т.ч. по длительным договорам. Внереализационные доходы и доходы, не облагаемые налогом на прибыль. Типичные ошибки.
Признание расходов. Оптимальные налоговые решения по учету расходов: на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию и др.
Страховые взносы
РСВ за 2 квартал 2024 года. Контрольные соотношения. Типичные ошибки.
Новая ЕФС-1 с 2024 года.
НДФЛ
Налоговые уведомления по НДФЛ.
Вопросы исчисления дохода в натуральной форме.
Новая форма 6-НДФЛ за 2 квартал 2024 года. Контрольные. соотношения.
Типичные ошибки.
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