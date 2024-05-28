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Астрал
Вебинары для бухгалтеров

Осталось 10 дней до вебинара «Изменения законодательства в 2024 году». Регистрируйтесь!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Изменения законодательства в 2024 году», который состоится 3 июня 2024 года в 10:00 (МСК), в ходе которого наш спикер Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, расскажет о последних изменениях в НК РФ и основных формах отчетности
Осталось 10 дней до вебинара «Изменения законодательства в 2024 году». Регистрируйтесь!
Иллюстрация: Астрал

Программа вебинара

Изменения в НК

  • Уточнения правил отражения и корректировки данных по ЕНС.

  • Влияние ЕНП на сдачу отчетности. Уточненные декларации.

  • Изменения 2 полугодия 2024 года актуальные для бухгалтера.

Налог на прибыль

  • Изменения в налоге на прибыль с 2024 года.

  • Порядок признания доходов от реализация товаров, работ (услуг), в т.ч. по длительным договорам. Внереализационные доходы и доходы, не облагаемые налогом на прибыль. Типичные ошибки.

  • Признание расходов. Оптимальные налоговые решения по учету расходов: на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию и др.

Страховые взносы

  • РСВ за 2 квартал 2024 года. Контрольные соотношения. Типичные ошибки.

  • Новая ЕФС-1 с 2024 года.

    НДФЛ

  • Налоговые уведомления по НДФЛ.

  • Вопросы исчисления дохода в натуральной форме.

  • Новая форма 6-НДФЛ за 2 квартал 2024 года. Контрольные. соотношения.

    Типичные ошибки.

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Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Изменения законодательства в 2024 году», который состоится 3 июня 2024 года в 10:00 (МСК), в ходе которого наш спикер Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, расскажет о последних изменениях в НК РФ и основных формах отчетности

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