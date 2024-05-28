Нужно ли сдавать нулевое уведомление ЕНП

Рассмотрим конкретные случаи формирования нулевого уведомления ЕНП и выясним, есть ли необходимость его предоставления в налоговую.

С 2023 года налоговые агенты приняли на себя обязанность переводить все исчисленные суммы на Единый налоговый счёт (ЕНС) при помощи Единого налогового платежа (ЕНП). Для оптимизации процесса распределения средств, зачисленных на ЕНС, налоговая ввела новый отчётный документ — Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов. Рассмотрим конкретные случаи формирования нулевого уведомления ЕНП и выясним, есть ли необходимость его предоставления в налоговую.

Уведомление по ЕНП: задачи и особенности документа

В результате глобального перехода на ЕНС была изменена система уплаты налогов и сдачи отчётности для всех субъектов. Теперь все налоговые обязательства, включая страховые взносы, штрафные санкции, пени и другие платежи, обобщаются и отображаются на ЕНС. Чтобы налоговая служба смогла осуществить корректное распределение средств, поступивших на Единый налоговый счёт, налогоплательщики прилагают к платежам специальную отчётность, включающую декларации, расчёты, а также уведомления по ЕНП, которые необходимо оформлять в двух случаях (п. 9 ст. 58 НК):

крайний срок перечисления платежа в бюджет наступает раньше, чем крайний срок предоставления соответствующей отчётности;

законодательство не обязывает предоставлять отчётность, соответствующую осуществлённому платежу.

Уведомление ЕНП составляется в соответствии с правилами, которые были утверждены приказом ФНС № ЕД-7-8/1047 от 02.11.2022. В одном уведомлении можно оформить сразу несколько платежей, достаточно указать их уникальные реквизиты: КПП, ОКТМО, код бюджетной классификации (КБК), отчётный период и сумма к уплате.

Уведомление ЕНП нужно сдавать не позднее 25-го числа месяца, в котором производится платёж, при этом перевод средств должен быть осуществлён не позднее 28-го числа.

Скачать бланк уведомления ЕНП

Что изменилось в 2024 году

С января 2024 года процедура подачи уведомлений ЕНП по налогу на доходы физических лиц была пересмотрена. Теперь каждый календарный месяц состоит из двух отчётных периодов: с 1-го по 22-е число и с 23-го по последнее число месяца. В связи с этим, сроки подачи уведомлений и проведения платежей по НДФЛ также были пересмотрены.

Отчётный период Крайний срок сдачи уведомления по ЕНП Крайний срок внесения платежа С 1-го по 22-е число 25-е число текущего месяца 28-е число текущего месяца С 23-го по последнее число 3-е число месяца, следующего за отчётным 5-е число месяца, следующего за отчётным С 23 декабря по 31 декабря Последний рабочий день года Последний рабочий день года

Более детальную информацию о работе с уведомлением ЕНП в 2024 году можно найти в отдельной статье.

Когда уведомление ЕНП является нулевым

Уведомление считается нулевым, если в течение отчётного периода не начислялись суммы по налогам, страховым взносам и иным платежам – строка 4 раздела «Информация» содержит нули. В итоге уведомление не отражает налоговых обязательств, и у ФНС нет ничего, чтобы она могла учесть на ЕНС и распределить.

Нужно ли сдавать нулевое уведомление

Цель подачи уведомления ЕНП — это информирование налоговой о необходимости распределения средств по различным платежам. Но если распределять нечего, то и уведомление ЕНП предоставлять не нужно.

Однако есть один случай, в котором может потребоваться формирование уведомления с нулевыми значениями — это сдача корректирующего бланка, исправляющего ошибки в реквизитах платежей (КБК, ОКТМО и т.д.).

Корректирующее уведомление составляется следующим образом:

титульный лист оформляется в обычном порядке;

вторая страница заполняется только для того платежа, который требует исправления — первый блок содержит исправленные реквизиты и нули в строке 4, а второй блок содержит полные данные по платежу (реквизиты и сумму).

Ниже представлен пример заполнения корректировочного «нулевого» уведомления ЕНП:

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Ответственность за нарушение условий представления уведомлений

Налоговый кодекс РФ не предусматривает каких-либо штрафов за просрочку или отсутствие уведомления по ЕНП. Однако своевременное представление этого документа напрямую влияет на процесс уплаты платежей. Если у налогоплательщика есть налоговые обязательства, но он не представил уведомление ЕНП, то ФНС не сможет использовать средства ЕНС для погашения нужных платежей (даже при наличии положительного сальдо). Это может привести к начислению пени, долгов и штрафов.

Согласно п. 1 ст. 126 НК, за каждый день просрочки уведомления ЕНП налогоплательщику будет начисляться пени в размере 200 рублей.

Руководителям и должностным лицам также может быть начислен штраф в размере 300-500 рублей (п. 1 ст. 15.6 КоАП).

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