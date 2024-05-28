₽ Заказать рекламу
Астрал
Уведомление по ЕНП

Нужно ли сдавать нулевое уведомление ЕНП

Рассмотрим конкретные случаи формирования нулевого уведомления ЕНП и выясним, есть ли необходимость его предоставления в налоговую.
Нужно ли сдавать нулевое уведомление ЕНП
Иллюстрация: Астрал

С 2023 года налоговые агенты приняли на себя обязанность переводить все исчисленные суммы на Единый налоговый счёт (ЕНС) при помощи Единого налогового платежа (ЕНП). Для оптимизации процесса распределения средств, зачисленных на ЕНС, налоговая ввела новый отчётный документ — Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов. Рассмотрим конкретные случаи формирования нулевого уведомления ЕНП и выясним, есть ли необходимость его предоставления в налоговую.

Уведомление по ЕНП: задачи и особенности документа

В результате глобального перехода на ЕНС была изменена система уплаты налогов и сдачи отчётности для всех субъектов. Теперь все налоговые обязательства, включая страховые взносы, штрафные санкции, пени и другие платежи, обобщаются и отображаются на ЕНС. Чтобы налоговая служба смогла осуществить корректное распределение средств, поступивших на Единый налоговый счёт, налогоплательщики прилагают к платежам специальную отчётность, включающую декларации, расчёты, а также уведомления по ЕНП, которые необходимо оформлять в двух случаях (п. 9 ст. 58 НК):

  • крайний срок перечисления платежа в бюджет наступает раньше, чем крайний срок предоставления соответствующей отчётности;

  • законодательство не обязывает предоставлять отчётность, соответствующую осуществлённому платежу. 

Уведомление ЕНП составляется в соответствии с правилами, которые были утверждены приказом ФНС № ЕД-7-8/1047 от 02.11.2022. В одном уведомлении можно оформить сразу несколько платежей, достаточно указать их уникальные реквизиты: КПП, ОКТМО, код бюджетной классификации (КБК), отчётный период и сумма к уплате. 

Уведомление ЕНП нужно сдавать не позднее 25-го числа месяца, в котором производится платёж, при этом перевод средств должен быть осуществлён не позднее 28-го числа. 

Скачать бланк уведомления ЕНП

Что изменилось в 2024 году

С января 2024 года процедура подачи уведомлений ЕНП по налогу на доходы физических лиц была пересмотрена. Теперь каждый календарный месяц состоит из двух отчётных периодов: с 1-го по 22-е число и с 23-го по последнее число месяца. В связи с этим, сроки подачи уведомлений и проведения платежей по НДФЛ также были пересмотрены. 

Отчётный период

Крайний срок сдачи уведомления по ЕНП

Крайний срок внесения платежа

С 1-го по 22-е число

25-е число текущего месяца

28-е число текущего месяца

С 23-го по последнее число

3-е число месяца, следующего за отчётным

5-е число месяца, следующего за отчётным

С 23 декабря по 31 декабря

Последний рабочий день года

Последний рабочий день года

Более детальную информацию о работе с уведомлением ЕНП в 2024 году можно найти в отдельной статье.

Когда уведомление ЕНП является нулевым

Уведомление считается нулевым, если в течение отчётного периода не начислялись суммы по налогам, страховым взносам и иным платежам – строка 4 раздела «Информация» содержит нули. В итоге уведомление не отражает налоговых обязательств, и у ФНС нет ничего, чтобы она могла учесть на ЕНС и распределить.

Нужно ли сдавать нулевое уведомление

Цель подачи уведомления ЕНП — это информирование налоговой о необходимости распределения средств по различным платежам. Но если распределять нечего, то и уведомление ЕНП предоставлять не нужно.

Однако есть один случай, в котором может потребоваться формирование уведомления с нулевыми значениями — это сдача корректирующего бланка, исправляющего ошибки в реквизитах платежей (КБК, ОКТМО и т.д.). 

Корректирующее уведомление составляется следующим образом: 

  • титульный лист оформляется в обычном порядке;

  • вторая страница заполняется только для того платежа, который требует исправления — первый блок содержит исправленные реквизиты и нули в строке 4, а второй блок содержит полные данные по платежу (реквизиты и сумму).

Ниже представлен пример заполнения корректировочного «нулевого» уведомления ЕНП:

Сдавайте электронную отчётность во все контролирующие органы с помощью удобных решений от «Калуга Астрал». Для организаций, использующих программы «1С:Предприятие» отличным выбором станет интегрированный модуль «1С-Отчётность»: оформление и сдача отчётных документов возможна без изменения привычного интерфейса 1С. А тем, кто хочет работать с документами без привязки к одному рабочему месту, предлагаем онлайн-сервис «Астрал Отчёт 5.0», позволяющий хранить все необходимые документы в облаке.

Ответственность за нарушение условий представления уведомлений

Налоговый кодекс РФ не предусматривает каких-либо штрафов за просрочку или отсутствие уведомления по ЕНП. Однако своевременное представление этого документа напрямую влияет на процесс уплаты платежей. Если у налогоплательщика есть налоговые обязательства, но он не представил уведомление ЕНП, то ФНС не сможет использовать средства ЕНС для погашения нужных платежей (даже при наличии положительного сальдо). Это может привести к начислению пени, долгов и штрафов.

Согласно п. 1 ст. 126 НК, за каждый день просрочки уведомления ЕНП налогоплательщику будет начисляться пени в размере 200 рублей.

Руководителям и должностным лицам также может быть начислен штраф в размере 300-500 рублей (п. 1 ст. 15.6 КоАП).

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KRwAf

Начать дискуссию

Инвестиционный вычет

Инвестиционный вычет могут продлить до 2030 года

По НК применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций прекращается в 2024 году.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в продажу вышел Citroen российского производства, в Санкт-Петербурге открыли государственный центр киберспорта, Apple создаст ИИ для расшифровки совещаний

Подготовили обзор главных событий дня — 27 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтеры

Бухгалтерия рая слушает

А может быть «Бухгалтерия рая» существует? Давайте сравним с «Бухгалтерией ада».

Бухгалтерия рая слушает
2

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пенсии

Преподаватели средних специальных учебных заведений получат право на досрочную пенсию

Возраст учеников вечерних школ и училищ больше не будет влиять на специальный стаж преподавателей. Они смогут получать страховую пенсию досрочно.

Налог на прибыль

К изменению ставки налога на прибыль подходы крайне противоположные

По вопросу о справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, Госдума отметила наличие крайне противоположных подходов к решению.

Банки

Расчеты с кредиторами банка Киви начнутся в июле

Агентство по страхованию вкладов занимается ликвидацией банка Киви и 13 июня проведет собрание кредиторов.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
МойСклад
ЕГАИС

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам
Дробление бизнеса

Госдума хочет амнистию для дробления без дополнительных платежей в бюджет и погашения недоимок

Депутаты утвердили рекомендации Правительству по параметрам налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которое налогоплательщики применяют, чтобы остаться на УСН.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Когда и как влияет уточненная декларация на сальдо единого налогового счета

Каждое новое или уточненное уведомление об исчисленных суммах налогов и декларация влияют на состояние сальдо ЕНС. Многие бухгалтера ждут изменения на ЕНС сразу после подачи уточненной декларации. Здесь нужно выждать определенный срок.

Когда и как влияет уточненная декларация на сальдо единого налогового счета
Социальный вычет

НДФЛ-вычет по расходам на обучение ребенка можно получить, если оно дистанционное, но очное

Чтобы получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на обучение ребенка, нужно чтобы обучение было по очной форме. При этом оно может быть дистанционным.

НДС

Минфин отказался отменять НДС на российское серебро

Недавно ювелирному бизнесу, который работает с серебром, вернули право на применение спецрежимов (УСН, АУСН, ПСН). Но ювелиры хотят еще льготу по НДС на ОСНО.

Наталия Лукина
Зарплата

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте

Викторина в Трибуне! На этот раз предлагаем вам проверить свои знания зарплаты. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Покажите свою эрудицию и проверьте знания, а еще получите шанс забрать подарок — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте
13

Разборы законов

1 297
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

Депутаты назвали нижний порог новой шкалы по НДФЛ

Госдума определилась с рекомендациями Правительству по разработке изменения в НК в части НДФЛ.

Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок

Парадокс: специалистов в стране много, но найти подходящего на определенный участок бухгалтерии — целый квест! Разбираемся, как гарантированно закрыть вакансию бухгалтера и прекратить текучку кадров.

Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Йоханссонгейт для ChatGPT, а также таинственное исчезновение прибыли Газпрома

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире.

1
Бесплатно с Трудовое право

В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор. Мини-курс

В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.

В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор. Мини-курс
Ведение бизнеса

У СДЭК сбой. Клиенты больше суток не могут получить посылки

Из-за технического сбоя сервис по доставке прекратил выдавать и принимать отправления. Чтобы не допустить ошибок, компания не обрабатывает посылки в ручном режиме.

Консалтинг Онлайн
Лицензирование

Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс

Все юридические лица и ИП, у которых есть лицензии, обязаны публиковать сообщение о лицензии на вид деятельности в Федресурсе.

Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Модульбанк
Система быстрых платежей

Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay

Модульбанк запустил приложение ModulPay для приема безналичных платежей.

Интересные материалы

Пенсии

Госдума разрешит получать страховую пенсию с 50 лет. Но не всем

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости с 50 лет появится у мужчин и женщин, которые не меньше 25 лет работали в органах управления и в пожарной охране Вооруженных Сил.