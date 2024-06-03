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Астрал
Регистрация ООО

Как открыть ООО, если ИП ликвидировано

После ликвидации индивидуальной предпринимательской деятельности, бывший предприниматель может вести бизнес, открыв общество с ограниченной ответственностью. Статья расскажет, как открыть ООО, если ИП прошёл процесс ликвидации.
Как открыть ООО, если ИП ликвидировано
Иллюстрация: Астрал

Можно ли открыть ООО после ликвидации ИП

Если ИП было ликвидировано по инициативе ФНС из-за неуплаты налогов или по причине отсутствия признаков предпринимательской деятельности, то после процедуры ликвидации предприниматель не может открывать ИП в течение трёх лет. Однако закон позволяет бывшему ИП стать учредителем общества с ограниченной ответственностью без каких-либо ограничений. 

Важность предварительной ликвидации ИП

Чтобы открыть ООО предпринимателю не обязательно ликвидировать ИП. Он может стать участником общества при сохранении действующего ИП или после его закрытия по собственной инициативе, а также в случае ликвидации ИП в принудительном порядке со стороны налоговой службы.

ИП, открывший общество с ограниченной ответственностью, может одновременно вести бизнес в обоих направлениях, либо быть нанят на должность директора ООО.

Согласно со статьёй 7 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ, описывающей, кто может быть участником ООО, юридическим и физическим лицам, включая действующих или бывших индивидуальных предпринимателей, разрешено участвовать в обществе с ограниченной ответственностью без каких-либо запретов. 

Требования для открытия ООО после ликвидации ИП

Перед открытием ООО после ликвидации ИП необходимо выполнить ряд требований. Таблица 1. Требования для открытия ООО

Помимо этого, общество должно иметь уставный капитал и пройти все обязательные этапы регистрации.

Какие документы понадобятся для открытия ООО

Для открытия общества с ограниченной ответственностью необходимо предоставить следующие документы: 

При подаче документов в ФНС лично или по почте, необходимо уплатить государственную пошлину. Однако при онлайн-регистрации бизнеса оплата государственного сбора не требуется.

Сколько времени займёт регистрация ООО

Открытие общества с ограниченной ответственностью после закрытия ИП требует некоторого времени на подготовку и сбор документов.

После отправки пакета документов в регистрирующее отделение налоговой службы, уведомление о регистрации ООО получают через 3-5 рабочих дней. Затем информация о новом юридическом лице появляется в ЕГРЮЛ и передаётся в соответствующие ведомства и фонды.

Для получения копии устава с отметкой о регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учёт и листа выписки из ЕГРЮЛ, учредитель должен завершить процедуру регистрации. 

Как проходит регистрация ООО

Учредитель собирает пакет документов и отправляет его в регистрирующее отделение налоговой службы, к которому относится юридический адрес будущего ООО. Адрес отделения можно узнать на официальном сайте ведомства.

Есть несколько способов отправки документов для регистрации:

  1. Визит с пакетом документов в регистрирующее отделение.

  2. Отправка почтой с уведомлением о получении.

  3. Отправка курьерской службой.

Когда процедура регистрации будет завершена, и на электронный адрес учредителя придёт копия устава с отметкой о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учёт и лист выписки из ЕГРЮЛ.

Вместо личного визита в налоговую службу предприниматель может выбрать альтернативные способы, такие как обращение к нотариусу или МФЦ или прохождение онлайн регистрации на сайте ФНС. Этот метод подходит для тех, кто открывает ООО с использованием типового устава и обладает усиленной электронной подписью.

Открытие ООО благодаря сервису «Регистрация бизнеса» от компании «Астрал-Софт» занимает минимум времени. В нём есть все необходимые документы для регистрации, их автоматическая проверка, а также возможность оформить устав и подать заявление о налогообложении и всё это без уплаты государственной пошлины.

Налоговые условия

ООО, как коммерческая организация, занимается деятельностью, которая подлежит налогообложению. Она также имеет наёмных сотрудников и выплачивает страховые взносы. 

Налоговые условия для ООО различны и включают несколько налоговых режимов. 

  • ОСНО используется большинством ООО. Он подходит для всех видов коммерческой деятельности и включает налог на прибыль и уплату НДС. 

  • ЕСХН используется компаниями, занимающимися сельскохозяйственной отраслью и получающими большую часть доходов от рыболовства, выращивания сельскохозяйственных культур, услуг для растениеводства или животноводства и переработки сельхозпродукции.

  • УСН подходит для компаний с доходами менее 200 млн рублей и штатом не более 130 человек, а остаточные средства не должны превышать 150 млн. 

Предпочтение в выборе налогового режима зависит от специфики деятельности компании и её соответствия требованиям, при которых их можно применять.

Преимущества и недостатки решения открыть ООО после ликвидации ИП

ООО представляет собой форму бизнеса, позволяющую вести дела с другими предпринимателями и обладающую как плюсами, так и минусами для осуществления предпринимательской деятельности.

Таблица 2. Преимущества и недостатки решения открыть ООО

Какие риски могут возникнуть при открытии ООО после ликвидации ИП

Открыв общество с ограниченной ответственностью после ликвидации ИП, предприниматель может столкнуться с некоторыми рисками.

Могут возникнуть трудности при открытии ООО из-за невыплаченных долгов за прошлую коммерческую деятельность. Если такие долги имеются, регистрация общества с ограниченной ответственностью может быть отклонена.

Чтобы исключить подобные ситуации, при закрытии ИП необходимо погасить все задолженности, так как после прекращения статуса индивидуального предпринимателя долги переходят к физическому лицу. Предприниматель может провести дополнительную проверку и урегулировать финансовые вопросы, после чего повторно представить в ФНС документы для регистрации ООО, включая отчётные документы о расчётах по взносам и налогам.

Подведём итог

Открытие общества с ограниченной ответственностью возможно независимо от наличия статуса индивидуального предпринимателя или его недавней ликвидации. Юридический статус этих форм бизнеса различен, что позволяет открыть ООО после закрытия ИП или, наоборот, ИП после ликвидации ООО. Регистрируя ООО, вы становитесь юридическим лицом со всеми соответствующими правами и обязанностями, в то время как при открытии ИП остаётесь физическим лицом.

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