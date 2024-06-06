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Спецрежимы

Спецрежимы для ювелиров и продавцов серебра: УСН, АУСН и патент

В 2023 году весь ювелирный бизнес был переведён на общую систему налогообложения (ОСНО). Впоследствии некоторые продавцы ювелирных изделий получили возможность перейти на упрощённую систему налогообложения (УСН) и другие специальные налоговые режимы. Разберёмся в том, кто из ювелиров может перейти на УСН и как это сделать.
Спецрежимы для ювелиров и продавцов серебра: УСН, АУСН и патент
Иллюстрация: Астрал

Кто из ювелиров может использовать специальные налоговые режимы

С 1 января 2023 года практически вся ювелирная отрасль перешла на ОСНО согласно закону № 47-ФЗ от 9 марта 2022 года. Изначально правительство разрешило остаться на спецрежимах только тем компаниям, которые:

  • специализируются на ремонте, а не на производстве или продаже ювелирных изделий;

  • производят только бижутерию — украшения без пробы;

  • реализуют изделия из янтаря без использования драгоценных металлов;

  • занимаются продажей драгоценных металлов в виде лома и отходов.

После принятия закона ассоциация «Гильдия ювелиров России» попросила вернуть УСН и другие спецрежимы хотя бы тем, кто работает только с серебром. Группа сенаторов и депутатов предложила законопроект о восстановлении УСН для серебра, который был принят в виде закона № 49-ФЗ. Теперь на специальные налоговые режимы могут вернуться предприниматели и юрлица, которые занимаются:

  • производством изделий из серебра;

  • оптовой и розничной продажей серебряных изделий.

Закон о восстановлении УСН для серебра касается компаний, которые работают только с серебром и не создают предметы из других драгоценных металлов. При этом банки и аффинажные предприятия, которые продают физлицам серебряные слитки, будут платить налог на добавленную стоимость, если после продажи эти слитки не остаются в хранилище банка. Также платить НДС по ставке 20% при продаже серебряных слитков начнут продавцы, которые сами занимаются добычей драгоценных металлов.

Какие спецрежимы вернули ювелирам

Упрощённая система налогообложения

УСН доступна как юрлицам, так и индивидуальным предпринимателям. Компании на УСН освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, а ИП — от уплаты НДФЛ, исчисляемого с доходов предпринимателя. Кроме того, бизнес на упрощённой системе налогообложения обычно освобождён от уплаты НДС. Вместо этого налогоплательщики вносят Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН.

Предприниматели могут выбрать один из двух вариантов упрощённой системы налогообложения:

  1. «Доходы». Налоговая база — все доходы компании. Стандартная ставка равна 6% или 8%.

  2. «Доходы минус расходы». Налоговая база — разница между доходами и расходами. Ставка составляет 15% или 20%.

Согласно законодательству, в 2024 году ювелиры могут вернуться на УСН «задним числом». Для этого компаниям нужно было подать уведомление о переходе на «упрощёнку» до 31 марта 2024 года. В этом случае ФНС фиксировала, что бизнес использует спецрежим с 1 января 2024 года. С 1 января 2025 года ювелиры могут вернуться на УСН в обычном порядке.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения

Автоматизированная УСН доступна как организациям, так и индивидуальным предпринимателям. Но воспользоваться АУСН может только бизнес, зарегистрированный в Москве, Московской и Калужской областях или в Республике Татарстан.

Компании и ИП, которые пользуются этим режимом, освобождаются от налога на прибыль организаций, НДФЛ с доходов ИП, НДС и большинства страховых взносов. Вместо этого они уплачивают Единый налог, ставка которого составляет:

  • при налогообложении доходов — 8%;

  • при налогообложении разницы между доходами и расходами — 20%.

В отличие от бизнеса на обычной УСН, такие компании освобождены от большей части налоговой отчётности. Бизнес в ювелирной сфере может перейти на АУСН с 1 января 2025 года.

Патентная система налогообложения

Использовать ПСН могут только индивидуальные предприниматели. Чтобы воспользоваться патентной системой, ИП должен купить патент на срок от 1 до 12 месяцев. Виды деятельности, которыми нельзя заниматься на патентной системе, перечислены в пункте 6 статьи 346.43 НК.

ИП на ПСН не платят налог на добавленную стоимость и на доходы, а также не сдают налоговую декларацию. Вместо этого они оплачивают патент, стоимость которого рассчитывает налоговая служба.

Согласно закону № 49-ФЗ, переход предпринимателей из ювелирной сферы на ПСН возможен с 1 января 2025 года.

Как ювелирам и продавцам серебра перейти на спецрежим

Упрощённая система налогообложения

Перед переходом на УСН нужно убедиться, что бизнес соответствует условиям этого режима:

  • в компании работает не более 130 сотрудников;

  • у предприятия нет филиалов;

  • остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн рублей;

  • по итогам девяти месяцев того года, в котором компания подала уведомление о переходе, её доходы не превысили 112,5 млн рублей (без учёта коэффициента-дефлятора).

Перейти с основной системы налогообложения на упрощённую можно только с начала календарного года. Для этого нужно заполнить и подать в Федеральную налоговую службу заявление по форме № 26.2-1. Заявление можно отнести в налоговую инспекцию лично, отправить по почте или через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства. Налоговые инспекторы сами проверят, соответствует ли компания критериям применения специального режима.

Заявление необходимо подать до 31 декабря текущего года. Например, если предприниматель занимается продажей серебряных изделий и хочет перейти на упрощённую систему в 2025 году, он должен отправить заявление до 31 декабря 2024 года.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения

Стандарты для перехода на АУСН строже:

  • организация должна быть зарегистрирована в Москве, Республике Татарстан, Московской или Калужской области;

  • в штате компании не более пяти человек;

  • все сотрудники получают зарплату безналично;

  • остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн рублей;

  • годовой доход предпринимателя не превышает 60 млн рублей;

  • расчётные счета компании открыты только в уполномоченных банках;

  • предприятие не применяет другие специальные режимы.

Чтобы начать использовать АвтоУСН, компания должна до конца текущего года подать уведомление в налоговую службу. Это можно сделать только через Личный кабинет на сайте ФНС или с помощью уполномоченного банка. Спецрежим начнёт действовать с 1 января следующего года.

Патентная система налогообложения

Для перехода на патент ИП должен удовлетворять следующим требованиям:

  • принял на работу не более 15 сотрудников;

  • получил годовой доход не более 60 млн рублей.

ИП необходимо подать заявление на приобретение патента по форме № 26.5-1. В заявлении нужно указать дату начала работы на специальном налоговом режиме. Заявление должно быть подано не позднее чем за 10 дней до указанной даты. Документы могут быть принесены в ИФНС лично, отправлены заказным письмом или через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Как принять НДС к вычету после перехода на УСН задним числом

Ювелиры, которые перешли на «упрощёнку» в 2024 году, могут переоформить платежи НДС. Обратите внимание: это касается только тех компаний, которые успели перейти на УСН в марте 2024 года. Согласно пункту 2 статьи 3 закона № 49-ФЗ, для таких компаний действуют следующие правила:

  1. НДС по операциям за период с 01.01.2024 до дня подачи уведомления о переходе на спецрежим исчисляется и уплачивается по итогам I квартала 2024 г. в общем порядке.

  2. Принятые к вычету суммы НДС по товарам и услугам, использованным за период с 01.01.2024 до даты подачи заявления, восстанавливать в связи с переходом на спецрежим не нужно.

  3. НДС по товарам и услугам, оплаченным за период с 01.01.2024 до дня подачи уведомления и использованным в операциях, облагаемых НДС в этот период, можно принять к вычету в общем порядке.

  4. Суммы, уплаченные с авансов, полученных до 01.01.2024 в счёт поставок, осуществлённых за период с 01.01.2024 до даты подачи заявления, принимается к вычету в I квартале 2024 г.

  5. Суммы, уплаченные с авансов, полученных за период с 01.01.2024 до даты подачи уведомления, в счёт поставок, осуществлённых за этот период, принимается к вычету в I квартале 2024 г.

  6. НДС с авансов, полученных за период с 01.01.2024 до даты подачи уведомления, в счёт поставок, осуществляемых с дня подачи заявления, не исчисляется (если у компании есть документы на возврат налога покупателям).

  7. Суммы, уплаченные с авансов, полученных до 01.01.2024 в счёт предстоящих поставок, осуществляемых с даты подачи уведомления, можно принять к вычету в IV квартале 2023 г. (если есть документы на возврат НДС покупателям).

  8. Суммы, принятые к вычету по товарам и услугам, оплаченным до 01.01.2024 для операций, осуществляемых с даты подачи заявления, необходимо восстановить. При этом штрафов и пеней за несвоевременное восстановление НДС не будет.

Что делать ювелирам, которые работают с изделиями из других драгоценных металлов

Для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые торгуют не только серебряными изделиями, но и изделиями из других драгоценных металлов, переход на УСН будет невозможен. Если ваше производство включает не только серебряные украшения, стоит рассмотреть возможность разделения бизнеса. Создайте организацию, которая будет работать исключительно с серебром на УСН, а остальными металлами занимайтесь на ОСНО.

Из письма ФНС № СД-4-2/18017 можно сделать вывод о том, что такое деление компании не будет представлять собой уклонение от уплаты налогов. Однако организациям стоит соблюдать правила безопасного деления бизнеса.

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