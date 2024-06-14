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Перевозка

Договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров: что нужно знать

В данной статье мы расскажем, что это такое, зачем он заключается и какие пункты в него входят. Также разберём различие между договором фрахтования и договором перевозки и случаи, когда и какой из них необходимо формировать.
Договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров: что нужно знать
Иллюстрация: Астрал

Договор фрахтования представляет собой контракт в области логистики и транспорта, регулируемый Гражданским кодексом России. Он включает в себя определённые термины и условия, договорённости между сторонами. Назначение данного договора:

  • Закрепляет соглашение между сторонами относительно предоставления транспортных услуг.

  • Вводит базовые правила сделки (устанавливает условия перевозки, обязательства всех участников, распорядок и правила выполнения работ и так далее).

  • Регулирует взаимоотношения в случаях конфликтных ситуаций или непредвиденных обстоятельств.

  • Защищает интересы каждой стороны, принимающей участие в сделке.

В этом материале мы подробно остановимся на определении договора фрахтования и его необходимости. Также обсудим его основные составляющие, разберём разницу между договорами фрахтования и перевозки и проанализируем ситуации, когда требуется один или другой тип договора.

Правовые нормы и основания для заключения договора фрахтования

Согласно статье 787 ГК, договор фрахтования – это договор, в котором перевозчик обязуется предоставить транспортное средство для перемещения груза или пассажиров. В то же время грузоотправитель обещает уплатить фрахт (деньги) за это. 

Перевозчик в этом контексте может быть как отдельным лицом, так и организацией, что предоставляет транспортное средство для перевозки, а грузоотправитель – это тот, кто заказывает эту услугу. Фрахт, в свою очередь, представляет собой плату за услуги по перемещения и доставки груза, которая установлена по договору.

Договор перевозки и договор фрахтования: в чём отличия

Оба эти документа представляют собой разные типы контрактов, применяющихся в сфере перевозки товаров или грузов. Отличия проясняются, если рассматривать цели их использования.

Контракт на транспортировку – это документ, регулирующий условия перемещения груза или пассажиров.

Перевозчик в данном случае несёт полную ответственность за процесс транспортировки, а также за сохранность товара или благополучие людей. В качестве дополнения к договору на перевозку обычно используется товарно-транспортная накладная, в которой перечисляются все сведения о грузе: его наименование, количество, необходимые условия перевозки и так далее.

Договор фрахтования гарантирует заказчику только предоставление транспортного средства для перевозки. Следует учесть, что перевозчик в данном контексте не вступает в обязательства за сохранность груза или пассажиров. Обычно в таких обстоятельствах товар или пассажиры сопровождаются владельцем или иным уполномоченным лицом.

Проще говоря, договор фрахтования можно рассматривать как контракт об аренде транспортного средства. А договор на перевозку включает в себя не только аренду транспорта, но и накладывает ответственность за сохранность груза на перевозчика.

Подготовка договора фрахтования и требования к оформлению

По ГК договор фрахтования может быть составлен как в бумажном, так и электронном варианте. Главное условие – это указание всей информации, в которую входят:

  • Данные об основных участниках перевозки (фрахтовальщик и фрахтополучатель).

  • Вид техники для передвижения: самолёт, морское судно и т.д.

  • Его количество (если предоставляется больше одной единицы).

  • Основной путь, который должен выполнить транспорт.

  • Где будет подаваться судно или автомобиль.

  • Сроки выполнения перевозки.

  • Сумма фрахта.

  • Правила допуска пассажиров на посадку.

пример первой страницы образца договора фрахтования

Также дополнительно в договоре может входить любая другая информация, требующаяся для перевозки груза или пассажиров.

Скачать образец формы договора фрахтования

Скачать пустой бланк формы договора фрахтования транспортного средства

ГК «Астрал» предлагает сервисы для обмена электронными перевозочными документами (ЭПД).

1С-ЭПД — это решение, которое работает с различными популярными конфигурациями «1С». Обновите свою систему учёта и начните формировать электронные путевые листы в привычной конфигурации «1С» без дополнительных платежей за модули. Сервис поддерживает все установленные ФНС форматы ЭПД, а также позволяет обмениваться неформализованными документами.

Платформа ЭПД — это интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для беспрепятственной работы с электронными документами. Оно позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать их в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами без перехода на сторонние сервисы.

Особенности заключения договора фрахтования транспортного средства для транспортировки людей

Он может ставить следующие условия:

  • Предложение целой или частичной вместимости транспортного средства.

  • Использование одного или нескольких транспортов.

  • Организация поездок. 

Сами договоры на транспортировку различных групп населения не сильно отличаются. Однако могут немного различаться сами требования (нормы перевозки, дополнительные документы и так далее). Более подробные сведения на эту тему будут представлены ниже.

Договор фрахтования для транспортировки ребёнка или нескольких детей

Согласно основным положениям об условиях перевозки детей (установленным Постановлением Правительства № 1527), требуется выполнить следующее:

  • Укомплектовать транспортное средство специальным сигналом – маячок (возможные цвета — жёлтый или оранжевый).

  • Оснастить автомобиль устройством спутникового позиционирования, поддерживающим системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

  • Получить разрешение на участие в дорожном движении. 

  • Обеспечить наличие в сопровождении одного взрослого, если группа состоит из менее 20 детей.

  • Не предусматривать участие в поездках длительностью более 4 часов детей до 7 лет.

  • Составить полный комплект документов, включающий в себя договор, копию уведомления о согласованной перевозке детей, полный список пассажиров, информацию о водителях и данные о маршруте.

Договор фрахтования для перевозки инвалидов

Согласно Уставу автомобильного и городского наземного электрического транспорта, перевозка людей с ограниченной подвижностью должна осуществляться при наличии подходящего технического оборудования: ручки для опоры, пандусы для спуска и так далее. Кроме того, разрешено сопровождение с собакой-поводырём. В ходе всего путешествия предоставляется бесплатная помощь людям с инвалидностью.

Штрафы за нарушение договора фрахтования или перевозку пассажиров

Вид правонарушения

Сумма штрафа или вид наказания

Непредоставление транспорта по договору.

20% платы, установленной за его пользование. 

Несоблюдение правил транспортировки инвалидов (ст. 19.3 КоАП).

  • Для должностных лиц: 2 000 – 3 000 рублей. 

  • Для ЮЛ: 20 000 – 30 000 рублей.

Нарушение требований перевозки одного ребёнка или несколько детей (ст. 12.22 КоАП).

  • Для водителя: 3 000 рублей.

  • Для должностных лиц: 25 000 рублей.

  • Для ЮЛ: 100 000 рублей.

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