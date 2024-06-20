Налоговая реформа — 2025: что произойдёт с бизнесом

Налоговая реформа, которая ожидается в 2025 году, станет реальностью, если президент одобрит законопроект № 639663-8. Этот документ существенно изменит Налоговый кодекс РФ. Если поправки будут приняты, предприниматели начнут работать по-новому с 1 января 2025 года. Рассмотрим основные изменения, к которым нужно готовиться частному бизнесу.

Президент ещё до выборов обратился с посланием к Федеральному собранию. Он делает это регулярно и рассказывает, как бы хотел изменить жизнь нашего государства, в том числе и фискальную политику, то есть налоги. Все обратили внимание на то, что президент предложил перераспределить налоговое бремя таким образом, чтобы богатые люди платили больше налогов, а бедные люди платили меньше налогов. Сейчас мы видим, что так и вышло. — Евгения Мемрук, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги», блогер и преподаватель. Перейти в телеграм-канал

Увеличение лимитов при УСН

Евгения Мемрук напоминает, что законодатели уже искали способы сделать переход с УСН на ОСНО более плавным. Эксперты ожидали, что государство расширит лимиты по доходам для предприятий на УСН. И если законопроект № 639663-8 будет принят, то эти предположения подтвердятся.

В таблице сравниваем действующие лимиты и новые значения без учёта коэффициента-дефлятора:

В 2024 году В 2025 году Лимит дохода за 9 месяцев предыдущего года для перехода на УСН 112,5 млн рублей 337,5 млн рублей Максимальный уровень годового дохода для сохранения права на УСН 200 млн рублей 450 млн рублей Порог остаточной стоимости основных средств 150 млн рублей 200 млн рублей Средняя численность сотрудников 100 человек при использовании стандартных ставок, 130 — при применении повышенных 130 человек

Повышенные ставки единого налога при УСН будут отменены. Все плательщики УСН «Доходы» будут исчислять налог по ставке 6%, а бизнес на УСН «Доходы минус расходы» — по ставке 15%.

Внедрение НДС для бизнеса на УСН

Нововведение, в рамках которого «упрощенцы» начнут платить НДС, — это ещё один шаг к сближению УСН и ОСНО. Впрочем, некоторые предприниматели смогут получить освобождение от уплаты НДС.

Кто будет платить НДС

Плательщиками НДС станут все «упрощенцы». Однако те компании и ИП, доход которых за прошлый налоговый период не превысил 60 млн рублей, смогут получить освобождение от уплаты налога. О порядке получения льготы будет рассказано отдельно, а сейчас обсудим, как будет действовать бизнес, не попадающий под освобождение. Такие компании смогут выбрать один из двух вариантов уплаты НДС: общий или особый порядок.

Общий порядок. Компании, использующие общий порядок уплаты НДС, будут следовать правилам, указанным в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Таким предприятиям потребуется рассчитывать налог по ставке 0%, 10% или 20% (в зависимости от типа продаваемых товаров или предоставляемых услуг) и заполнять декларации по НДС. При уплате налога в общем порядке компания имеет право на получение вычета.

Особый порядок. Часть «упрощенцев» сможет перейти на особый порядок уплаты НДС с применением пониженной ставки. Уменьшать такой НДС на вычеты от поставщиков и подрядчиков запрещено, то есть эта ставка будет облагать полную сумму дохода. Это удобно тем, у кого нет входящего НДС. Такие изменения затронут компании и ИП, которые утратили право на освобождение от НДС или не использовали его в год перехода на УСН. Размер ставки зависит от доходов организации:

5% — для предприятий с годовым доходом до 250 млн рублей;

7% — для компаний и ИП с годовым доходом до 450 млн рублей.

Лимиты для применения особого порядка уплаты НДС будут ежегодно индексироваться.

Как перейти на особый порядок уплаты налога

Чтобы перейти на особый порядок уплаты НДС по ставкам 5% или 7%, необходимо выполнить следующие действия:

Подать в налоговую инспекцию заявление о переходе с указанием выбранной ставки. Документ должен быть предоставлен не позднее 20-го числа месяца, следующего за тем налоговым периодом, с которого компания хочет использовать особый порядок. Непрерывно применять выбранную ставку. После перехода на особый порядок ставка НДС 5% или 7% будет применяться в течение 12 налоговых периодов или до тех пор, пока компания не потеряет право на эту ставку или на использование упрощённой системы налогообложения.

Если до перехода на особый порядок компания применяла вычеты по товарам, которые до перехода не были использованы, то эти вычеты придётся восстановить. Это также касается вычетов по работам, услугам, основным средствам и нематериальным активам.

Кто может быть освобождён от платежей по НДС

От уплаты налога на добавленную стоимость возможно освободиться в двух ситуациях:

Если компания переходит на УСН с 2025 года и намерена начать применять освобождение в течение этого же календарного года. Если годовой доход организации за предыдущий календарный год не превысил 60 млн рублей.

Освобождение от НДС не происходит автоматически: для его получения требуется оформить специальное уведомление и отправить его в налоговую службу вместе с подтверждающими документами. После получения освобождения отказаться от него по своему желанию нельзя.

Как получить освобождение от НДС

Для получения освобождения от уплаты НДС с 1 января 2025 года предприниматель должен:

Отправить соответствующее уведомление в Федеральную налоговую службу не позднее 20 января 2025 года. Разработка формы уведомления ещё не завершена. Ежегодно подтверждать право на получение освобождения. Документы, подтверждающие право на использование льготы, должны быть предоставлены в налоговую службу до 20-го числа месяца, следующего за 12 месяцами применения освобождения. Если освобождение было получено в 2025 году, первое подтверждение необходимо отправить до 20 февраля 2026 года.

Документы можно направить в налоговую службу заказным письмом, через Личный кабинет налогоплательщика или с помощью специального сервиса для сдачи электронных отчётов, например, 1C-Отчётность. Форматы документов для подтверждения права на освобождение от НДС будут утверждены в ближайшее время.

Появление прогрессивной шкалы НДФЛ

Изменения в отношении налога на доходы физических лиц затронут не только бизнес-сектор, но и всех официально трудоустроенных граждан. Вместо двух ставок налога (13% и 15%) правительство планирует внедрить пятиступенчатую шкалу НДФЛ. С 2025 года ставки налога на доходы физических лиц составят:

13% — c доходов до 2,4 млн рублей в год;

15% — c доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей в год;

18% — c доходов от 5 млн до 20 млн рублей в год;

20% — c доходов от 20 млн до 50 млн рублей в год;

22% — c доходов свыше 50 млн рублей в год.

Евгения Мемрук подчёркивает, что повышенная ставка НДФЛ применяется только к той сумме, которая превысила установленный порог. Например, если за год сотрудник получил 2,9 млн рублей (то есть его зарплата составила около 242 тысяч в месяц), его работодатель должен удержать НДФЛ по ставке 13% с 2,4 млн рублей и по ставке 15% с суммы превышения (с 500 тысяч рублей).

Увеличение налогового вычета на детей

Некоторые изменения в налоговом законодательстве направлены на поддержку семей с детьми. С 2025 года размер стандартного налогового вычета на второго ребёнка и последующих детей увеличится. Он составит:

на второго ребёнка — 2 800 рублей в месяц;

на третьего ребёнка и последующих детей — 6 000 рублей в месяц.

Также возрастёт совокупный доход для получения вычета. С 2025 года родители смогут использовать льготу до тех пор, пока их годовой доход не достигнет 450 тысяч рублей. Раньше этот лимит составлял 350 тысяч рублей.

Малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут частично вернуть уплаченный НДФЛ. Эта льгота, вероятно, начнёт действовать с 1 января 2026 года. Семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, получат «налоговый кешбэк». Порядок оформления возврата, скорее всего, будет таким:

Работающие родители заплатят НДФЛ по ставке 13%. Семья предоставит в СФР документы, подтверждающие право на льготу. ФНС вернёт уплаченный налог в размере 7%. Фактически ставка НДФЛ для малоимущих семей составит 6%.

Увеличение ставки налога на прибыль организаций

Правительство также планирует повысить ставку налога на прибыль организаций. Если законопроект будет принят, ставка составит 25% вместо текущих 20%. IT-компании с 2025 года по 2027 год будут платить налог по ставке 5%.

Некоторые предприятия смогут уменьшить сумму налога благодаря следующим мерам:

Бессрочные региональные инвестиционные проекты. Российские компании могут заключать с регионами соглашения о реализации проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. Такие организации получают право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Изначально региональные инвестиционные проекты должны были действовать только до 2029 года, но теперь программа становится бессрочной. Федеральный инвестиционный вычет. Возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом получат юрлица со всей страны, а не только из отдельных регионов. Увеличение коэффициента на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Расходы на НИОКР и на покупку лицензий на программное обеспечение с искусственным интеллектом при расчёте базы по налогу на прибыль будут учитываться с коэффициентом 2, а не 1,5.

Другие поправки в Налоговый кодекс РФ

Амнистия для виновных в дроблении бизнеса

Дробление бизнеса — это разделение одной компании на несколько юрлиц или ИП. ФНС допускает такие действия, но следит за тем, чтобы это разделение было реальным, а не происходило только «на словах». Если организация создаёт «дочернюю» компанию только для сохранения права на специальный режим налогообложения, ФНС обвинит юрлицо в уклонении от уплаты налогов.

Амнистия охватит следующие виды нарушений:

непредставление налоговой декларации или расчёта по страховым взносам (ст. 119 НК);

нарушение правил учёта доходов, расходов, объектов налогообложения и базы для исчисления страховых взносов (ст. 120 НК);

неуплату или неполную уплату сумм налога, сбора или страховых взносов (ст. 122 НК).

Освобождение от ответственности по этим статьям будет применяться к компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые совершали нарушения с 2022 по 2024 год, но в 2025 и 2026 годах добровольно отказались от дробления бизнеса.

Новые акцизы

Список подакцизных товаров обновится. В него войдут следующие позиции:

природный газ, используемый для производства аммиака;

никотиновое сырьё;

бестабачная никотинсодержащая смесь, предназначенная для нагревания (включая жидкости для электронных сигарет и вейпов).

Увеличение налога на добычу полезных ископаемых

Ставки налога на добычу некоторых ископаемых поднимутся:

при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней ставка будет равна 8,4%;

при добыче апатит-штаффелитовых руд — 90 рублей за тонну;

при добыче апатит-магнетитовых руд — 218 рублей за тонну;

при добыче маложелезистых апатитовых руд — 145 рублей за тонну.

Кроме того, законодатели планируют увеличить коэффициент КРЕНТА для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, а также ввести новый коэффициент КЭНРГ для большинства видов угля.

Налоговая реформа 2025 года: советы для руководителей и индивидуальных предпринимателей

Предстоящая налоговая реформа внесёт большое количество изменений в процессы расчёта и уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль и других налогов. Наиболее значимыми они окажутся для бизнеса на упрощённой системе налогообложения: такие компании и ИП будут обязаны не только уплачивать НДС, но и предоставлять налоговые декларации. А «упрощенцам», имеющим право на освобождение от НДС, придётся регулярно направлять уведомления об освобождении в налоговую службу.

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