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Электронные подписи

Токены для ФНС: какие бывают и как выбрать

Собираетесь получить электронную подпись (ЭЦП) в налоговой? Эта статья поможет вам разобраться во всех тонкостях! Узнайте, как получить ЭЦП для индивидуальных предпринимателей и организаций, какие документы нужны, как выбрать правильный USB-токен, где его приобрести, а также расскажем о требованиях ФНС к носителям.
Токены для ФНС: какие бывают и как выбрать
Иллюстрация: Астрал

Чтобы получить сертификат электронной подписи (ЭЦП) в налоговой инспекции, индивидуальные предприниматели и руководители организаций должны предоставить специальный USB-токен.

Это как мини-сейф для ваших цифровых ключей. Он похож на обычную флешку, но имеет дополнительные функции безопасности. Внутри токена хранятся ваши закрытый ключ и сертификат ЭЦП. Эти данные необходимы для подписи электронных документов.

USB-токен должен соответствовать определенным требованиям, установленным налоговой службой. Без него получить сертификат ЭЦП в налоговой инспекции невозможно.

В этом тексте мы будем использовать некоторые термины, которые широко распространены, но не совсем соответствуют современным нормам.

  • ЭЦП (электронная цифровая подпись): в настоящее время используется термин «ЭП» (электронная подпись). Однако, старое название все еще встречается в названиях программ, например, «Рутокен ЭЦП 3.0» или «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in».

  • Флешка: мы будем использовать слово «флешка», хотя правильнее говорить «токен» или «защищенный ключевой носитель». «Флешка» в нашем контексте будет означать USB-токен, который используется для хранения ключей ЭЦП с сертификатом, выданным налоговой. В разговорной речи эти устройства часто называют «флешками», хотя на самом деле они являются специализированными устройствами.

Мы будем стараться использовать правильные термины, но иногда для удобства будем использовать более привычные, даже если они не совсем точны.

В этой статье мы расскажем:

  • Какие требования к USB-токенам предъявляет налоговая?

  • Чем отличаются разные модели USB-токенов?

  • Как выбрать подходящий USB-токен для ЭЦП?

  • Где купить сертифицированный USB-токен?

Какие требования предъявляет налоговая к токенам для ЭЦП

Чтобы получить электронную подпись (ЭЦП) в налоговой, вам понадобится специальный USB-токен.

Это требование прописано в правилах работы удостоверяющего центра ФНС. Без него вам откажут в обслуживании. Это сделано для того, чтобы защитить ключи ЭЦП от несанкционированного доступа.

Хотя закон не обязывает хранить ключи ЭЦП на USB-токене, специалисты рекомендуют делать именно так. Это самый безопасный способ защитить ваши ключи и гарантировать, что только вы можете ими пользоваться.

Важно знать: даже с нотариальной доверенностью, получить сертификат электронной подписи за другого человека нельзя. Сотрудники удостоверяющего центра обслуживают только самого заявителя, который должен лично присутствовать при оформлении сертификата.

Для получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) в налоговой, ваш USB-токен должен соответствовать следующим требованиям:

  • Формат USB Type-A: это стандартный USB-разъем, который есть практически на всех компьютерах.

  • Сертификация ФСТЭК или ФСБ: убедитесь, что ваш USB-токен сертифицирован ФСТЭК или ФСБ. Эти сертификаты обычно предоставляются продавцом токена. Обязательно возьмите их с собой в налоговую, когда будете оформлять КЭП.

О других видах токенов для ЭЦП, их отличиях и выборе подходящего носителя рассказали в другой статье.

Какие бывают токены

Все USB-токены для ЭЦП защищены паролем, что делает их более безопасными и снижает риск того, что кто-то сможет использовать вашу электронную подпись без вашего ведома.

Токены отличаются по своим характеристикам, таким как наличие встроенной криптографии, размер памяти, дополнительные функции, цена и внешний вид. Самые популярные производители в России — «Аладдин Р.Д.» и «Актив».

Некоторые USB-токены для ЭЦП имеют встроенные криптографические функции, что делает их более независимыми. С такими токенами вам не нужно устанавливать на компьютер дополнительные программы (криптопровайдеры). Их используют для работы с ЕГАИС и для отправки деклараций в ФСРАР. Популярные модели с встроенной криптографией — JaCarta SE PKI/ГОСТ или Рутокен ЭЦП 2.0 и 3.0.

Какой токен выбрать

Выбор USB-токена для ЭЦП зависит от ваших индивидуальных потребностей.

  • Для работы с алкогольной продукцией: понадобится токен со встроенными криптографическими функциями.

  • Для личного использования: обратите внимание на токены с большим объемом памяти.

  • Размер: если ваш компьютер стоит у стены, то вам подойдет токен небольшого размера, который легко подключать к USB-порту сзади системного блока.

  • Прочность: выбирайте токен, который защищен от механических повреждений, чтобы ваши ключи ЭЦП были в безопасности.

Купить USB-токен для ЭЦП можно в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах.

Выбрать токен для КЭП ФНС рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

Сравнение токенов для ФНС

Модель

СКЗИ

Работа с ЕГАИС

Двухфакторная защита

Сертификаты

Рутокен Lite

нет

нет

да

ФСТЭК

Рутокен ЭЦП 2.0.2100

да

да

да

ФСТЭК и ФСБ

Рутокен ЭЦП 3.0.3100

да

да

да

ФСТЭК и ФСБ

JaCarta LT

нет

нет

да

ФСТЭК

JaCarta-2 SE

да

да

да

ФСТЭК и ФСБ

Как работать с носителями ЭП

Чтобы работать с USB-токеном для ЭЦП, на ваш компьютер необходимо установить:

  • Сертификат электронной подписи: он устанавливается с токена перед первым использованием.

  • Программный криптопровайдер: если ваш токен не имеет встроенных криптографических функций, вам потребуется установить криптопровайдер.

  • Плагины для браузера: для удобной работы с ЭЦП в веб-браузере необходимо установить специальные плагины.

О том, как настроить рабочее место для работы с квалифицированной электронной подписью, мы писали здесь.

Подведем итог

Налоговая служба (ФНС) использует только сертифицированные USB-токены для записи ключей электронной подписи. Это гарантирует, что ваши ключи и сертификаты защищены от несанкционированного доступа.

Для оформления электронной подписи в налоговой, вам понадобится USB-токен с форматом USB Type-A и сертификацией ФСТЭК или ФСБ.

Для работы с ЕГАИС Лес и ЕГАИС Алкоголь рекомендуется использовать токены со встроенными криптографическими функциями. Для торгов, электронного документооборота и государственных порталов подходят токены без встроенной криптографии, но вам понадобится установить на компьютер программный криптопровайдер, например, КриптоПро CSP.

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При выборе USB-токена для ЭЦП, обратите внимание на следующие факторы:

  • Количество ключей — если вам необходимо хранить несколько ключей ЭЦП (например, от ФНС и коммерческих удостоверяющих центров), то выбирайте токен с большим объемом памяти.

  • Работа с ЕГАИС — для работы с ЕГАИС вам понадобится токен со встроенными криптографическими функциями.

  • Внешний вид и бренд — токены бывают разных форм и размеров, а также от разных производителей. Выбирайте токен, который вам удобен и который соответствует вашим личным предпочтениям.

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