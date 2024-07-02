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Астрал
Электронные подписи

Какая флешка нужна для ЭЦП

В этой статье мы расскажем, какой носитель нужен для ЭЦП, какая флешка подойдёт для ЕГАИС и как выбрать оптимальную модель.
Какая флешка нужна для ЭЦП
Иллюстрация: Астрал

Выбор подходящей флешки для электронной подписи (ЭЦП) — задача не из простых. На рынке представлено множество моделей защищённых ключевых носителей, предназначенных для хранения ключей электронной подписи, и разобраться во всех нюансах бывает непросто. 

В этой статье мы расскажем, какой носитель нужен для ЭЦП, какая флешка подойдёт для ЕГАИС и как выбрать оптимальную модель.

В этой статье для удобства мы будем использовать некоторые привычные, но не совсем точные термины.

  • Например, вместо «электронная подпись» (ЭП) будем говорить «электронная цифровая подпись» (ЭЦП). Хотя в официальных документах и законах используется первый вариант, многие программы и устройства до сих пор используют старый термин.

  • Также, вместо «токен» или «защищенный носитель» будем использовать слово «флешка». Важно понимать, что речь идет о специальном USB-токене, внешне похожем на флешку, который используется для хранения ключей ЭЦП с сертификатами, полученными в налоговой или коммерческом аккредитованном удостоверяющем центре (УЦ). Помните, что это упрощенное описание, а правильное название таких устройств — USB-токен или защищенный ключевой носитель.

Что такое флешка и токен электронной подписи

Флешка и токен электронной подписи — это два очень похожих внешне устройства, которые часто путают.

Флешка — это общее название для устройства хранения данных, которое подключается к компьютеру через USB-порт. Это может быть обычный носитель для хранения файлов, фотографий, музыки и т.п.

Защищенный носитель электронной подписи (USB-токен) — это специализированное устройство, предназначенное для хранения ключей ЭЦП. Это не просто флешка, а устройство, работающее с криптографией.

Чем токен отличается от обычной флешки

Ключевое отличие токена от обычной флешки — это повышенный уровень безопасности.

Токен предназначен для хранения и использования ключей электронной подписи, а значит, он оснащен дополнительными защитными функциями, например, защитой от несанкционированного доступа.

Обычная флешка не имеет таких функций, поэтому ее использование для хранения ключей ЭЦП небезопасно — ключ может быть потерян или попадет в чужие руки. Для надежной защиты данных при работе с электронной подписью используйте только специальные USB-токены, сертифицированные ФСБ и ФСТЭК.

Почему не следует записывать ключи ЭП на диск или флешку

Хранить ключи электронной подписи на компьютере или флешке - это крайне небезопасно.

Вот почему:

  • Риск потери ключей — если ваш компьютер или флешка попадут в чужие руки, злоумышленники легко получат доступ к вашим ключам, а это означает, что они смогут подписывать документы от вашего имени.

  • Уязвимость для атак — незащищенные носители данных легко подвергаются атакам со стороны вредоносных программ, которые могут украсть ваши ключи ЭП.

  • Отсутствие защиты — флешки и компьютеры не обладают необходимой защитой, чтобы гарантировать безопасность ваших ключей.

Рекомендуется использовать USB-токены, которые защищены пин-кодом и хранятся у вас. Это гарантирует, что только вы можете получить доступ к своим ключам. Храните ключи в надежном месте, недоступном для посторонних.

Не забывайте, что ключи ЭП — это ваш цифровой паспорт, который позволяет вам подписывать документы и гарантировать их подлинность. Не рискуйте их безопасностью.

Как пользоваться электронной подписью на токене

Чтобы использовать электронную подпись на токене, вам понадобятся не только сам токен, но и дополнительные программные компоненты.

  1. Криптопровайдер — это специальная программа, которая позволяет вам работать с электронной подписью. Она обеспечивает взаимодействие между вашим компьютером и токеном, позволяя вам подписывать электронные документы, хранящиеся на вашем компьютере.

  2. Дополнительные программы — чтобы всё работало корректно, вам также понадобятся:

  • Драйвер токена — он позволяет вашему компьютеру распознавать и взаимодействовать с носителем.

  • Плагины для браузера, такие как КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, они дают вам возможность подписывать документы прямо в вашем веб-браузере. Электронную подпись можно использовать на государственных порталах, при участии в закупках и т.д.

Важно. Правильно настроенное рабочее место включает в себя не только токен, но и все необходимые программные компоненты.

На какие носители можно записать электронную подпись

На рынке представлено множество USB-токенов для электронной подписи, которые отличаются дополнительными функциями, такими как биометрическая аутентификация или встроенные криптографические алгоритмы.

Однако основная задача всех USB-токенов для ЭЦП остается неизменной: безопасное хранение и использование ключей электронной подписи. Записать контейнер с ключами на обычную флешку или жесткий диск можно, но это небезопасно. Эти носители не обладают необходимым уровнем защиты, и ваши ключи могут легко попасть в чужие руки.

Использование USB-токенов для ЭЦП — это наиболее надежный способ защитить ваши ключи и гарантировать их безопасность.

Какой объём флешки нужен для ЭЦП

Размер флешки для электронной подписи не играет большой роли, так как сам ключ ЭЦП занимает очень мало места.

  • Ключ ЭЦП: Он генерируется специальной программой и представляет собой набор символов (от 256 до 4096 бит), что очень мало по объему.

  • Сертификат: Он также занимает всего 2-3 килобайта.

В итоге, для одного ключа и сертификата требуется не более 4 килобайт памяти.

USB-токены для ЭЦП, как правило, имеют небольшую емкость: от 32 Кб до 144 Кб. Этого достаточно для хранения нескольких ключей и сертификатов.

То есть, размер флешки не является решающим фактором при выборе USB-токена для ЭЦП. Главное — наличие необходимых функций безопасности и удобство использования.

Какие носители бывают

Существует несколько видов носителей для электронной подписи:

  1. USB-токены: это самые распространенные носители, похожие на обычные флешки. Они компактные и удобные в использовании.

  2. Смарт-карты: представляют собой карты, похожие на банковские. Для работы с ними требуется специальный считыватель.

  3. Защищенные ключевые носители: это USB-токены со встроенными криптографическими функциями, которые обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Такие токены часто используются для работы с ЕГАИС и не требуют установки дополнительных программ на компьютере.

Рекомендации ФНС. Удостоверяющий центр ФНС (УЦ ФНС) использует только сертифицированные USB-токены формата Type-A (стандартный USB-разъем) для записи ключей электронной подписи. Сертификаты и ключи записываются таким образом, чтобы их невозможно было извлечь из токена. Использование других носителей для получения ключей ЭЦП в УЦ ФНС не допускается.

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Как работает USB-токен

USB-токен для электронной подписи — это как мини-сейф для вашего цифрового ключа.

Как он работает:

  • Внутри токена хранится ваш закрытый ключ электронной подписи.

  • Чтобы получить доступ к ключу, необходимо ввести правильный пин-код.

  • На токене также хранится ваш сертификат, который подтверждает вашу личность и позволяет использовать токен на разных компьютерах.

Подпись документа с помощью USB-токена:

  1. Нажмите кнопку «Подписать». Это может быть в программе или на сайте, где вы хотите подписать документ.

  2. Подключите токен. Вставьте токен в USB-порт компьютера.

  3. Введите пин-код. Введите свой пин-код, чтобы разблокировать токен.

  4. Подпись: Документ будет подписан автоматически.

  5. Извлеките токен. После подписания можно извлечь токен из компьютера.

Можно ли использовать Рутокен как флешку

Рутокен и другие USB-токены для ЭЦП не предназначены для хранения файлов, как обычные флешки. У них очень ограниченная память, которая предназначена только для хранения ключей электронной подписи и сертификатов.

Если вам нужна флешка для хранения файлов, то вам необходимо приобрести отдельную флешку.

Чтобы купить подходящий USB-токен для ЭЦП, рекомендуем воспользоваться нашим интернет-магазином. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

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