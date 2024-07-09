Новая функция сервиса «1С-Отчетность» позволяет удаленно перевыпустить подпись руководителя без посещения ФНС и дополнительной настройки

Благодаря возможности сервиса «1С-Отчетность», «Перевыпуск сертификата КЭП руководителя», руководители ООО или ИП могут удаленно выпустить новый сертификат электронной подписи, не обращаясь в удостоверяющий центр ФНС или к доверенным лицам УЦ ФНС.

Как проходил перевыпуск новой подписи руководителя раньше

Так же, как и в случае с первичным получением сертификата КЭП, директору ООО или ИП для его перевыпуска нужно было лично посетить удостоверяющий центр ФНС либо обратиться к доверенным лицам УЦ ФНС.

В список доверенных лиц входят: АО «Аналитический центр», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Электронная Москва», ПАО «Банк ВТБ», АО «ЕЭТП», АО «Т-Банк».

Для оформления электронной подписи обязательно иметь токен и СКЗИ КриптоПро CSP 5.

Второй способ перевыпустить электронную подпись — сделать это в личном кабинете на официальном сайте налоговой инспекции.

Чтобы работать в сервисе «1С-Отчетность», полученную электронную подпись нужно было настроить.

Что изменило появление функции «Перевыпуск сертификата КЭП руководителя»

Новая возможность «1С-Отчетности» позволяет перевыпускать сертификат квалифицированной электронной подписи без посещения налоговой, а самое главное – полученную подпись не придется настраивать для работы в 1С.

Выпуск новой подписи проходит непосредственно в сервисе и занимает всего 10–15 минут. Подпись автоматически настраивается для сдачи отчетов. Это существенно упрощает процесс, а еще полностью исключает необходимость настройки подписи в 1С и обращение в удостоверяющий центр налоговой.

Удаленный перевыпуск электронной подписи в 1С снижает вероятность получения штрафа за несвоевременную сдачу отчетности из-за пропуска срока обновления КЭП руководителя.

Когда можно самому перевыпустить электронную подпись в сервисе «1С-Отчетность»

Чтобы воспользоваться этой услугой, должны быть соблюдены 2 условия:

Срок действующего сертификата руководителя истекает не раньше чем через 48 часов.

Данные о компании и ее руководителе (адрес организации, реквизиты, место регистрации руководителя, паспортные данные) не менялись с момента первичного выпуска сертификата КЭП.

При соблюдении этих условий процесс выпуска новой подписи займет не больше 10 минут. Новый сертификат КЭП руководителя действует 15 месяцев.

В сертификат КЭП встроена лицензия КриптоПро CSP, благодаря чему работать с подписью можно на любом компьютере, не приобретая лицензию отдельно.

Если данные руководителя обновились, то перевыпускать сертификат КЭП можно только в ФНС.

Как перевыпустить КЭП руководителя в сервисе «1С-Отчетность»

Для этого в «1С-Отчетность» руководитель ИП или ООО делает заявку о перевыпуске сертификата КЭП. Заявка проверяется и получает одобрение, если соблюдается срок действия предыдущего сертификата и не менялись данные о руководителе и компании. Для записи нового сертификата понадобится токен. Можно использовать тот же, на котором сохранен предыдущий сертификат, если объем его свободной памяти не меньше 4000 байт.

После одобрения заявки руководителю высылается уведомление-расписка, которую нужно подписать строго в установленный в ней срок, иначе оба сертификата, первичный и перевыпущенный, будут отозваны.

Подробную инструкцию по удаленному перевыпуску электронной подписи руководителя в 1С и другую информацию об этой функции читайте в нашем канале в Telegram.

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