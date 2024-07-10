Как работать с ЛК ФНС в части ЕНС из программ 1С

C 1 января 2023 года уплачивать налоги, взносы и штрафные санкции приходится по-новому (ФЗ от 14.07.22 № 263-ФЗ). Всем организациям, ИП и физическим лицам следует перечислять денежные средства единым налоговым платежом (ЕНП) на свой единый налоговый счет (ЕНС).

ИФНС самостоятельно зачитывает поступившие средства по видам налоговых обязательств. Налогоплательщики отслеживают на сайте ФНС в личном кабинете состояние своего ЕНС.

Давайте посмотрим, как работать с ЛК ФНС из программ 1С на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

Интеграция с ЛК ФНС позволяет пользователям:

следить за состоянием своего ЕНС по принципу электронного кошелька;

видеть те платежи, которые предстоит сделать;

вести контроль за суммами задолженности;

запрашивать расшифровку операций, прошедших по ЕНС;

сверять учетные данные из 1С с данными налоговой.

ЛК налогоплательщика в части ЕНС становится доступен пользователям программ 1С при подключении 1С-Отчетности с открытым направлением ФНС. Остальные могут познакомиться с новой функциональной возможностью на тарифе «Промо ЕНС» — в течение 6 месяцев бесплатно.

Как подключиться к ЛК ФНС

Подключиться к ЛК ФНС можно с действующим сертификатом КЭП, оформленным:

на руководителя компании;

на физлицо, в этом случае понадобится МЧД (распределенный реестр).

Авторизоваться можно двумя способами:

по сертификату КЭП;

на основании согласия на раскрытие налоговой тайны (его нужно предварительно отправить в ФНС).

Чтобы данные в личном кабинете ЕНС в программе 1С обновлялись автоматически, нужно подписать согласие на раскрытие налоговой.

Как работать с ЛК ФНС при авторизации по КЭП

При этом способе авторизации получать сведения по ЕНС из личного кабинета ФНС можно только в диалоговом окне (интерактивно). Пользователь переходит в единое рабочее пространство и отправляет запрос на получение данных. Чтобы передать запрос в налоговую службу и расшифровать ответ, нужно вводить пароль от КЭП.

Настройки криптопровайдера на компьютере пользователя могут требовать многократного ввода пароля — до 10 раз. Форму ЛК ЕНС нельзя закрывать до тех пор, пока полностью не обновятся данные. Для этого режима авторизации фоновое обновление не предусмотрено.

Подключите сервис «1С-Отчетность», чтобы получить доступ к личному кабинету налогоплательщика в части ЕНС.

Как работать с ЛК ФНС через направление согласия на раскрытие налоговой тайны

Форму и формат согласия устанавливает приказ ФНС от 14.11.22 № ЕД-7-19/1085. Согласие направляют в ФНС через ЛК налогоплательщика или через портал налоговой службы.

В программе «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» форму согласия можно найти в разделе «Уведомления» сервиса «1С-Отчетность» в папке «Налоговый контроль».

В открывшемся бланке реквизиты организации заполняются автоматом. Информацию в остальные графы следует ввести вручную.

На Титульном листе в поле Признак документа выбирают цифру 1 (предоставляется именно согласие, а не его отзыв).

В поле Признак предоставления сведений указывают цифру 2 (сведения предоставляются иному лицу).

Заполняют Срок действия согласия и Период, за который предоставляются сведения.

При открытых датах окончания считается, что согласие предоставлено бессрочно.

Лист Коды сведений оставляют пустым — его следует заполнять для варианта признания сведения общедоступными.

На листе Коды сведений для предоставления иному лицу указывают ООО «НПЦ "1С"», ИНН 7729510210. В поле Код комплекта сведений надо выбрать строку «21001».

Если согласие создают из личного кабинета ФНС, все вышеперечисленные значения заполняются автоматически.

Согласие сохраняют и отправляют в ФНС. После получения квитанции о приеме, документ считается принятым налоговой службой. Теперь можно получать данные из ЛК по ЕНС. Обновление данных в кабинете будет происходить без ввода пароля от КЭП, появляется возможность делать это в фоновом режиме.

Когда налогоплательщик дает согласие на раскрытие налоговой тайны, он уполномочивает ИФНС опубликовать определенные данные о нем, которые ранее были конфиденциальны, или разрешает передавать эту информацию третьим лицам (ст. 102 НК). В данном случае сведения раскрываются компании 1С и только для загрузки в учетную систему клиента, содержат данные ЛК из раздела ЕНС и больше никому передаваться не будут.

Согласие отправляют по специальному коду сведений 21001 «Информация о состоянии единого налогового счета налогоплательщика по данным ФНС, передаваемая через API».

Подключите сервис «1С-Отчетность» и пользуйтесь всеми возможностями интеграции программ 1С с личным кабинетом налогоплательщика. Также сервис поддерживает отправку электронной отчетности во все основные контролирующие органы: ФНС, СФР, Росстат, ЦБ, ФТС, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор.

Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса Существенная экономия времени. Отправь заявку и мы расскажем все об электронном документообороте Оставьте заявку и мы свяжемся с вами Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KRv73