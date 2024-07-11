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Электронные подписи

JaCarta-2 SE

Сегодня цифровая безопасность становится критически важной. JaCarta-2 SE — это средство аутентификации и хранения ключей электронной подписи (ЭП), предоставляющее высокий уровень защиты. В этой статье мы рассмотрим ключевые особенности JaCarta-2 SE и ответим на самые популярные вопросы, которые возникают у пользователей.
JaCarta-2 SE
Иллюстрация: Астрал

Что такое JaCarta-2 SE

JaCarta-2 SE  — это USB-токен, который не только хранит ключи электронной подписи для формирования усиленной квалифицированной ЭП, но и выступает в роли средства двухфакторной аутентификации. Обеспечивая высокий уровень безопасности, JaCarta-2 SE поддерживает современные российские криптоалгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, надежно защищая вашу информацию.

Для чего нужен JaCarta-2 SE

USB-токен JaCarta-2 SE необходим для безопасного доступа к информационным системам, получения квалифицированного сертификата, создания и хранения ключей квалифицированной электронной подписи, а также для формирования самой подписи.

Подходит ли токен для ЕГАИС

ЕГАИС — это государственная система, которая отслеживает производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Все участники алкогольного рынка обязаны быть подключены к этой системе для контроля своей деятельности.

JaCarta-2 SE полностью соответствует требованиям ЕГАИС, позволяя пользователям выполнять все необходимые операции: от входа в личный кабинет организации на сайте системы до отправки товарно-транспортных накладных, актов, чеков и формирования журнала учета розничной продажи продукции.

Продукт относится к линейке защищённых сертифицированных USB-токенов JaCarta PKI\ГОСТ\SE для ЕГАИС.

Какое основное применение токена?

Это надежное решение для работы с ЕГАИС, позволяющее хранить и использовать два типа ключей и сертификатов, необходимых для взаимодействия с системой:

  • RSA-сертификат, идентифицирующий организацию в ЕГАИС;

  • квалифицированный ГОСТ сертификат, применяемый Универсальным транспортным модулем (УТМ) для подписи XML-файлов, отправляемых в систему.

Как работает JaCarta-2 SE

USB-токен данной модели основан на технологии PKI (Public Key Infrastructure), которая обеспечивает надежную идентификацию и аутентификацию пользователей с помощью цифровых сертификатов. Устройство используется для генерации и хранения закрытого ключа, который подтверждает вашу личность, участвует в подписи электронного документа и гарантирует неизменность информации после подписания.

Как использовать JaCarta-2 SE для электронной подписи

Чтобы использовать JaCarta-2 SE для электронной подписи, вам понадобится квалифицированный сертификат ЭП. Получить его можно в аккредитованном удостоверяющем центре.

Для подписи цифровых документов рекомендуем квалифицированные электронные подписи от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлиц могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

После установки специального программного обеспечения и создания ключей электронной подписи на токене, вы можете просто вставить JaCarta-2 SE в USB-разъем и подписывать документы или выполнять аутентификацию.

Чем JaCarta-2 SE отличается от других моделей JaCarta

JaCarta-2 SE — это устройство, которое обеспечивает повышенный уровень безопасности благодаря ряду преимуществ:

  • Увеличенный объем защищенной памяти позволяет хранить больше данных.

  • Возможность установки разных PIN-кодов для формирования электронной подписи и аутентификации пользователя повышает уровень безопасности.

  • Сертификация по новым требованиям ФСБ гарантирует соответствие актуальным стандартам безопасности.

  • Разблокировка устройства возможна как самостоятельно с помощью PUK-кода, так и удаленно с помощью программы администрирования, предоставляя гибкость в управлении.

  • Защита от атак на пин-код, блокировки, методов взлома и клонирования обеспечивает высокую надежность и защиту от несанкционированного доступа.

  • Повышенный ресурс количества циклов записи гарантирует долгосрочную работоспособность устройства.

Какой сертификат имеет токен: ФСБ или ФСТЭК

JaCarta-2 SE обладает сертификатом соответствия ФСБ России № СФ/124-4641, что подтверждает ее сертификацию не только как средства электронной подписи, но и как средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Подходит ли токен для получения квалифицированного сертификата ЭП в ФНС

Этот USB-токен подходит для записи сертификата квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС. Токен имеет формат USB тип-А и сертифицирован ФСБ России.

Важно: Перед покупкой токена для УЦ ФНС убедитесь, что он имеет сертификат ФСТЭК или ФСБ России.

Какой объем памяти на токене и в каких ОС используется

Оснащен EEPROM-памятью объемом 144 Кбайт.

Носитель совместим с популярными операционными системами: Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, GNU/Linux и Apple macOS/OS X.

Нужно ли устанавливать СКЗИ на ПК

Для работы с JaCarta-2 SE не требуется устанавливать программный криптопровайдер на компьютер. Криптографические операции выполняются непосредственно внутри токена.

Какое программное обеспечение необходимо для работы

JaCarta-2 SE  может работать без дополнительного программного обеспечения, но для более удобного использования рекомендуется установить:

  • Единый Клиент JaCarta — для настройки и работы с USB-токенами.

  • Модуль поддержки устройств JaCarta для ЕГАИС — для работы электронных ключей JaCarta-2 SE с Универсальным транспортным модулем (УТМ). 

Можно ли купить JaCarta-2 SE онлайн

Да, JaCarta-2 SE можно купить онлайн. В отличие от получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подтверждать личность для покупки токена не требуется.

Где купить JaCarta-2 SE

Официальный дилер или поставщик — это лучшее место для покупки JaCarta-2 SE. Если вам нужен носитель для КЭП, наш интернет-магазин предлагает широкий выбор сертифицированных моделей токенов.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KVB4W

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Электронные подписи

JaCarta-2 SE

Сегодня цифровая безопасность становится критически важной. JaCarta-2 SE — это средство аутентификации и хранения ключей электронной подписи (ЭП), предоставляющее высокий уровень защиты. В этой статье мы рассмотрим ключевые особенности JaCarta-2 SE и ответим на самые популярные вопросы, которые возникают у пользователей.

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