Важно: аккредитация УЦ «Калуга Астрал»

20 июля 2024 года завершилась аккредитация УЦ «Калуга Астрал». В настоящее время УЦ «Калуга Астрал» проходит повторную процедуру аккредитации

Согласно Федеральному закону № 63-ФЗ, в случае приостановки/ окончания аккредитации УЦ, все квалифицированные сертификаты физических лиц (ФЛ), выданные таким УЦ, могут быть признаны недействительными.

Принимая во внимание, что период времени между получением новой аккредитации и истечением срока действия старой по нашим прогнозам может быть более месяца, мы приняли решение обеспечить бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП ФЛ взамен сертификатов ЭП ФЛ, выданных УЦ «Калуга Астрал», которые действительны на 20 июля 2024 года.

Новый сертификат будет выдан УЦ «Аналитический центр» со сроком действия 12 месяцев. Сертификаты УЦ «Калуга Астрал» могут быть заменены на сертификаты УЦ «Аналитический центр» только при соблюдении процедуры личной идентификации (очной явки) в соответствии с 63-ФЗ.

Данная ситуация затрагивает только процессы выпуска ЭП ФЛ в наших продуктах и никак не влияет на работу с сертификатами, выданными другими УЦ, включая УЦ ФНС, УЦ Казначейства и УЦ ЦБ.

Также разработчики 1С и «Калуга Астрал» доработали пользовательское ПО, чтобы заявления на выпуск новых сертификатов заполнялись в партнерском УЦ АО «Аналитический центр». Это упрощает процесс выпуска ЭП ФЛ для пользователей.

По выпуску сертификатов ФЛ рекомендуем обратиться в вашу обслуживающую организацию (к партнеру). Техническая поддержка готова отвечать и консультировать по всем возникшим вопросам.

Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.