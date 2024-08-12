Туристический налог в России с 2025 года

С 2025 года в России начнут взимать новый туристический налог. Власти городов федерального значения и администрации муниципалитетов будут устанавливать его размер и применять на местах. Кто будет платить новый налог и в каком размере?

Новый туристический налог в России: как это будет

Согласно закону №176-ФЗ от 12.07.2024 года

, с 1 января 2025 года вступает в силу поправка к статье 15 Налогового кодекса России о «Местных налогах и сборах», которая вводит пункт 4 о туристическом налоге.

Вступивший в силу новый налоговый механизм направлен на упрощение процесса уплаты налогов для индивидуальных предпринимателей и организаций, деятельность которых связана с гостиничным бизнесом и которые внесены в реестр классифицированных объектов.

Появление этого налога в Налоговом кодексе призвано заменить прежний курортный сбор, который требовал от владельцев гостиниц и отелей отдельного учёта и оформления дополнительных документов.

Принятое правительством новшество не только упростит процедуру отчётности, но также позволит перераспределить дополнительные финансовые ресурсы, поступающие в бюджеты регионов от налогоплательщиков, на стимулирование развития туристической отрасли и повышение стандартов предоставляемых гостиничных услуг.

Какова ставка туристического налога в России в 2025 году

В 2025 году в России будет введён туристический налог, размер которого будет регулироваться муниципальными властями. Они будут учитывать различные факторы, такие как сезонность, посещаемость региона туристами и плотность расположения туристических объектов при принятии решения о ставке. Законодательно установлен минимальный размер налога — 100 рублей за каждые сутки проживания.

С 1 января 2025 года ставка будет рассчитываться как 1% от размера налоговой базы, которая включает в себя цену услуги проживания в гостинице, отеле, хостеле или стоимость аренды койко-места за вычетом НДС.

Для обеспечения плавного перехода на новый налоговый режим для сферы гостиничного бизнеса предусмотрено постепенное увеличение размера ставки на 1% ежегодно. Начиная с 2025 года, когда ставка составит 1%, а к 2028 году она увеличится до 4%.

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что стоимость проживания в гостевом доме за сутки составляет 6000 рублей. 1% от этой суммы равно 60 рублям, но в соответствии с законом минимальный размер налога составляет 100 рублей, следовательно, налогоплательщику необходимо будет уплатить 100 рублей.

Для учёта налогового периода установлен один квартал. К концу квартала, до 25 числа месяца, следующего за окончанием отчётного периода, налогоплательщик должен подать налоговую декларацию, а до 28 числа перечислить сумму налога.

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Кто будет основным плательщиком туристического налога

Туристический налог с 2025 года будут платить ИП и ООО, занимающиеся гостиничным бизнесом и внесённые в реестр классифицированных объектов. Туристам, проживающим в отелях или хостелах, не придётся оплачивать его.

У кого есть льготы на уплату этого налога

Льготы на оплату туристического налога предоставляются различным категориям граждан. Новый сбор не будет взиматься с тех, кто получил высокие награды и звания за свои подвиги. Среди них — участники боевых действий, инвалиды и ветераны, а также лица со статусом жителей блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда. Эти категории граждан освобождены от обязанности оплаты налога за гостиничные услуги.

Кроме этого, право на льготу имеют:

лица, занимавшиеся строительством укреплений, сооружений и объектов оборонной промышленности во время Великой Отечественной войны;

граждане, участвовавшие в СВО, а также исполнявшие различные задания на новых территориях;

инвалиды с детства и дети с приобретённой инвалидностью;

взрослые инвалиды с первой или второй группой инвалидности.

Чтобы избежать оплаты налогов, налогоплательщик должен запросить у гостей документы, подтверждающие их право на государственные льготы, сделать копию или записать серийный номер наградного или инвалидного удостоверения.

В каждом регионе количество категорий, на которые распространяются льготы, зависит от принятых правительством муниципалитета постановлений. Помимо установления ставки налога, местные органы власти имеют право расширять перечень лиц, которые не подпадают под действие нововведения в налоговом законодательстве.

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