С 2023 года для погашения налоговых обязательств все налогоплательщики используют Единый налоговый счет. На него они зачисляют денежную сумму (Единый налоговый платеж), который затем направляется на уплату налогов и взносов. О том, каков порядок списания налогов с ЕНС, расскажет наша статья.

Порядок списания налогов с ЕНС в 2024 году

ЕНП (Единый налоговый платеж) может быть проведен в любое удобное время. Важно, чтобы на налоговом счете была нужная сумма к моменту списания средств на уплату налогов, что обычно происходит 28 числа месяца. Выполнение налоговых обязательств должно быть в срок, чтобы поступившая сумма могла быть списана налоговой службой на основании предварительно поданной налогоплательщиком отчетности в ИФНС.

Согласно с законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ, в первую очередь с Единого налогового счета списываются недоимки, возникшие по НДФЛ, а затем и сам текущий НДФЛ.

Далее порядок списания налогов с ЕНС таков:

Задолженности по другим налоговым платежам и взносам.

Текущие взносы, налоги, авансы, сборы.

Начисленные пени.

Проценты.

Штрафы.

Сначала списываются средства на погашение задолженностей по НДФЛ, даже если отчетность по НДФЛ и страховым взносам сдана в один день. Списание страховых взносов с ЕНС будет происходить после списания НДФЛ. Для расчета по налоговым обязательствам необходимо наличие положительного сальдо на Едином налоговом счете.

Если на 28 число недостаточно денег, они будут автоматически списаны для уплаты налогов. Сальдо ЕНС станет отрицательным, если на счету недостаточно средств на расчетную дату. Это приводит к образованию налоговых задолженностей, за которые начисляются пени. Страховые взносы с ЕНС списываются после уплаты налога на доходы физических лиц и текущих платежей по нему. Это происходит на следующий рабочий день после получения уведомления налоговой инспекцией.

В каких случаях действует последовательность списания средств с ЕНС

Этот порядок списания средств с ЕНС действует с 1 октября 2023 года, и все налогоплательщики должны его соблюдать. Он актуален и в 2024 году, и, вероятно, останется в силе и в 2025 году, поскольку он обеспечивает своевременное перечисление НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты.

Чем грозит досрочное списание с ЕНС личных налогов

Досрочное списание средств с ЕНС личных налогов применяется к уплате НДФЛ. Такая ситуация может возникнуть, когда компания перевела на Единый налоговый счет сумму, размера которой хватит на погашение задолженности по НДФЛ, а затем предоставила уведомление с суммой исчисленных налогов по нему. Списание НДФЛ пройдет до 28 числа и тогда на момент расчета по другим налогам и взносам на ЕНС может оказаться недостаточно средств, что приведет к образованию задолженности, а также возможным штрафам и процентам.

Важно следить за движением денежных средств на Едином налоговом счете, чтобы избежать проблем с уплатой налогов и взносов.

Сервис «Единый налоговый счет в 1С-Отчетность» предоставляет возможность контролировать все операции и списания с этого счета, что позволяет избежать штрафов и пеней за неуплату налогов.

Как уплачиваются налоги, если на ЕНС на все платежи денег недостаточно

Если у компании есть достаточное количество денег на счету, то все налоговые платежи будут уплачены в срок. Однако, если сумма на счету недостаточна для покрытия всех налогов, выплата обязательств будет произведена пропорционально по каждому виду налога.

Представим ситуацию, в которой компания «Астра» столкнулась с проблемой нехватки средств на ЕНС для оплаты всех налоговых обязательств. Например, если компания должна уплатить 75 тысяч рублей НДФЛ, 100 тысяч рублей страховых взносов, 250 тысяч рублей НДС и имеет задолженность по налогу на прибыль в размере 15 тысяч рублей, суммарно это составляет 440 тысяч рублей. Однако на Единый налоговый счет компании было переведено только 400 тысяч рублей.

Компания «Астра» начинает погашать налоги с ЕНС в соответствии с установленным порядком. Сначала списывается 75 тысяч налога на доходы физических лиц. Это приводит к тому, что сальдо ЕНС уменьшается до 325 тысяч. Затем следует списание недоимки по налогу на прибыль — 15 тысяч рублей. После этого сальдо составляет 310 тысяч рублей. Пришло время уплатить НДС и страховые взносы, суммарно 350 тысяч рублей, но на счету компании только 310 тысяч. Так как оба оставшихся налоговых обязательств находятся в одной очереди, налоговая инспекция распределяет средства пропорционально для их погашения.

В данном случае определение размера суммы на погашение страховых и НДС производится по следующим формулам:

(325 000 х 100 000)/350 000 = 93,6 тысячи рублей.

Сумма по НДС рассчитывается по аналогии:

(325 000 х 250 000)/350 000 = 232 тысячи рублей.

Следовательно, задолженность по страховым взносам равна 7 000 (100 000 – 93 000), а недоплата по НДС составляет 18 000 (250 000 – 232 000).

Итак, общая сумма налогового долга составляет 25 тысяч рублей. На эту недостающую сумму будет начисляться пеня до полного погашения налоговой задолженности.

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Как проверить сальдо и историю списаний с ЕНС

Чтобы узнать остаток на Единым налоговом счете, можно просто зайти в личный кабинет на сайте ФНС. Другой вариант — написать запрос в налоговую инспекцию и попросить выслать справку о сальдо на ЕНС.

В личном кабинете ФНС на синем фоне вы найдете цифры остатка счета (сальдо) и кнопку «Детали», которая откроет перед вами 3 раздела:

предстоящие платежи (суммы, необходимые к определенному сроку);

переплата (сумма платежей, срок погашения которых еще не наступил);

отложенная переплата (сумма, которую ФНС зарезервировала для отдельных платежей).

Если у налогоплательщика возникли вопросы о сальдо ЕНС, он может запросить у ФНС акт сверки и сравнить его с отчетными документами для проверки соответствия записей.

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