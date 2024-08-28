Что такое сальдо ЕНС: как формируется и как узнать

С 2023 года налогоплательщики используют Единый налоговый счёт (ЕНС) для уплаты налогов. Сумма денег, перечисленная на ЕНС, списывается в бюджет для погашения налогов и обязательных платежей. Сальдо ЕНС – это разница между зачисленной на счёт суммой и списанной для уплаты налогов. Как узнать сальдо ЕНС и что составляет его сумму?

Что такое сальдо ЕНС

Что означает сальдо ЕНС простыми словами? Это разница между суммой, переведённой на ЕНС, и той, которую ФНС списывает на уплату налогов. Можно называть эту разницу денежным остатком или балансом Единого налогового счёта.

Давайте проанализируем на конкретном примере. Например, предположим, что на начало 2024 года у компании ООО «Алые Паруса» не было никаких задолженностей или излишков на её счёте, и баланс Единого налогового счёта был нулевым. В середине месяца сумма на ЕНС увеличилась на 65 тысяч рублей, и остаток стал равным этой сумме. Под конец месяца пришло время уплатить налог на доходы физических лиц (25 тысяч рублей) и страховые взносы (30 тысяч рублей). 28 января налоговые платежи были списаны, и остаток на ЕНС уменьшился до 10 тысяч рублей. Именно эта сумма представляет собой сальдо или конечный баланс Единого налогового счёта.

Каким бывает сальдо ЕНС

Сальдо ЕНС может иметь различные значения, аналогично другим остаткам по счетам. Например, оно может быть отрицательным, если налоги и взносы превышают сумму денежных средств на счету. Также сальдо может быть положительным, если налогоплательщик перевёл на счёт большую сумму, чем необходимо для уплаты налогов, и остались лишние деньги. И наконец, сальдо может быть нулевым, если списанная сумма равна сумме переведённых на счёт денег. Для наглядности снова рассмотрим пример компании «Алые Паруса», где после уплаты НДФЛ и страховых взносов на счету осталось 10 тысяч, что говорит о положительном сальдо.

Представим, что компания получила штраф в размере 10 тысяч рублей, который был списан в бюджет. Это привело к тому, что у ЕНС не осталось денег и счёт стал нулевым.

А если в это же время компания не представила свои отчётные документы в ФНС вовремя и была оштрафована за просрочку на 200 рублей, то баланс счёта стал отрицательным – 200 рублей. Это привело к появлению налоговой задолженности.

Более подробно о том, что такое отрицательное сальдо ЕНС и как действовать в случае возникновения налоговых проблем, вы узнаете из статьи «Отрицательное сальдо ЕНС».

Как формируется сальдо ЕНС

При формировании сальдо Единого налогового счёта учитывается совокупность финансовых обязательств физических и юридических лиц. Размер сальдо зависит от следующих факторов:

авансовые платежи;

взносы и налоги;

санкции;

пени;

штрафы;

торговые сборы.

Но также существует ряд платежей, которые не влияют на сальдо ЕНС: непогашенные и погашенные государственные пошлины (если платёж был совершён более трёх лет назад), налоги, взносы и сборы, подлежащие уменьшению в случае, если прошло более трёх лет между уплатой в налоговую службу и предоставлением документов на уменьшение суммы.

Как и когда списываются средства с Единого налогового счёта

Процесс списания основывается на представлении налоговых деклараций, уведомлений об уплате налогов, расчётов и начисления штрафов. Налогоплательщик предоставляет документы в ФНС в электронном или бумажном виде, которые затем проверяются инспекцией. На основании полученных данных от системы СМЭВ и налогоплательщиков, ФНС определяет сумму налоговых обязательств для юридических или физических лиц, сдавших отчётность.

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Погашение налоговых обязательств происходит по определённой системе. Сначала идёт списание недоимок по НДФЛ, затем - текущего НДФЛ. Далее, средства со счёта ЕНС используются для погашения задолженностей по страховым взносам, текущим взносам и налогам в соответствии со сроками их уплаты.

После получения уведомления о налогах, взносах и расчёта страховых взносов, НДФЛ и страховые взносы списываются с ЕНС немедленно. Если на дату получения уведомления баланс Единого налогового счёта отрицательный, то списание средств на уплату НДФЛ и взносов осуществляется 28 числа в дату общего срока уплаты налогов. В случае недостатка средств на счету, первоочерёдно они направляются на погашение задолженностей по НДФЛ и другим налогам и сборам, а затем уже на пени, штрафы и уплату процентов.

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Как проверить сальдо ЕНС

Для проверки сальдо ЕНС можно воспользоваться несколькими способами. Первый – открыть личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Второй вариант – заказать справку в отделении налоговой службы по адресу регистрации бизнеса.

Когда налогоплательщик сомневается в правильности сальдо, которое ему представлено в личном кабинете или выписке о счёте, он должен связаться с налоговой службой для проведения проверки. Причиной разногласий может быть ситуация, когда физическое или юридическое лицо перечислило деньги на налоговый счёт, считая, что это покроет все налоговые обязательства, но налоговая инспекция нашла старые долги и списала больше, чем ожидал сам налогоплательщик.

Акт сверки по счетам и налогам не является обязательным для налоговой службы, но если физическое или юридическое лицо запрашивает его, налоговая служба не вправе отказать. После подачи заявления на получение этого документа он будет предоставлен через пять рабочих дней.

Если вы обнаружите расхождения в сальдо НДС и данных акта сверки, следует сразу же вписать свои замечания рядом с соответствующими цифрами налоговой и подписать документ с указанием даты. После этого необходимо направить документ в ФНС, приложив к нему обращение и необходимые документы для подтверждения вашей позиции. Если данные совпадают с вашей отчётностью, достаточно только подписать акт.

Для быстрой отправки подписанного акта сверки и других документов можно воспользоваться бесплатным тарифом «Промо ЕНС» от ГК «Астрал». Инструкции по активации тарифа шаг за шагом предоставит телеграм-бот «1С Отчётность».

Запрос налоговой инспекции рассматривается в течение 30 дней, после чего могут быть запрошены дополнительные отчётные документы для выявления ошибок.

Как распорядиться средствами Единого налогового счёта

Если на Едином налоговом счёте остались средства после уплаты всех налогов, то налогоплательщик может действовать тремя способами.

Он может оставить деньги на счету для будущих налогов, перевести оставшуюся сумму, на счёт своей компании или погасить задолженности по налогам за другого налогоплательщика.

Для возврата денег на счёт компании нужно отправить заявление в установленной ФНС форме, после чего налоговая инспекция вернёт денежный остаток налогоплательщику. Для оплаты налогов за третье лицо, нужно правильно заполнить платёжное поручение, указав реквизиты лица, за которое производится оплата, и реквизиты плательщика.

Ещё один способ распоряжения остатком – перевести сальдо ЕНС на счёт другого налогоплательщика. Для этого также необходимо отправить заявление в ФНС и передать его через личный кабинет или ТКС

Сальдо ЕНС: общая итоговая информация

На официальном сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика доступна информация о сальдо ЕНС – остатке на Едином налоговом счёте. Этот остаток может быть положительным, отрицательным или нулевым. Налогоплательщик вправе распоряжаться положительным остатком на своё усмотрение: оставить для уплаты следующих налоговых обязательств, вернуть на свой личный счёт или счёт компании, либо направить на уплату налогов третьим лицам.

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