Платёжное поручение по ЕНП: образец и порядок заполнения

С начала 2024 года уплата налогов и взносов производится через перечисление Единого налогового платежа посредством платёжного поручения. Как правильно заполнить этот документ для перечисления ЕНП?

Как заполнять поля платёжного поручения по ЕНС

Единый налоговый платёж включает в себя НДФЛ, НДС, ЕСХН, УСН, налоги на прибыль, налоги на имущество, страховые взносы и другие налоговые обязательства, кроме взносов на травматизм. Для из уплаты налогоплательщики должны произвести перечисление на свой Единый налоговый счёт (ЕНС) с помощью платёжного поручения. Платёжное поручение – это документ, содержащий информацию о назначении платежа, данных налогоплательщика, виде платежа и необходимых реквизитах.

Для перечисления Единого налогового платежа на Единый налоговый счёт в 2024 году необходимо заполнить единый образец платёжного поручения ЕНП, используемый налогоплательщиками из всех регионов РФ.

При его заполнении следует указать в поле «Статус» код «01», обозначающий перечисление ЕНП и взносов, не включённых в ЕНП.

КБК 18201061201010000510 и реквизиты казначейского счёта 03100643000000018500 в соответствии с установленными правилами Федеральной налоговой службы едины для всех налогоплательщиков.

Чтобы быстро заполнить документ, можно использовать образец платёжного поручения для ЕНС, указав следующие данные:

наименование физического или юридического лица;

сумма платежа;

ИНН и КПП плательщика;

КБК ЕНС;

ОКТМО;

назначение перевода.

В поля «ОКТМО», «Налоговый период», «Основание платежа», «Номер документа», «Дата документа» ставится ноль.

Образец платёжного поручения ЕНС

Заполненный образец платёжного поручения для ЕНС поможет оперативно и без ошибок предоставить все необходимые сведения и отправить документ в ФНС.

Основные данные для платёжного поручения ЕНС – сумма перевода, а также ИНН и КПП налогоплательщика, так как КБК и реквизиты счёта одинаковы для всех.

Используя сервис «Астрал Отчёт 5.0», можно вести отчётность для нескольких филиалов одновременно, сдавая её в режиме единого окна, без привязки к одному рабочему месту. Сервис «1С-Отчётность» упрощает и ускоряет процесс заполнения отчётности в программе 1С, исключая возможность ошибок. Он подходит для обмена документами с ФНС, СФР и другими контролирующими органами.

Как зачислить деньги на Единый налоговый счёт

Чтобы пополнить Единый налоговый счёт, есть несколько методов, которые доступны как юридическим, так и физическим лицам:

Обратиться в отделение налоговой инспекции, которое соответствует месту регистрации налогоплательщика. Сервис «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Личный счёт налогоплательщика в мобильном приложении банка. Учётная запись на портале Госуслуги.

Как заполняется платёжное поручение по взносам на травматизм

Для уплаты страховых взносов на травматизм в 2024 году следует использовать актуальные КБК: 797 1 02 12000 06 1000 160, который предназначен для страховых взносов от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Узнать реквизиты страхователей и заполнить платёжное поручение в Социальный Фонд России (СФР), можно на сайте фонда, выбрав свой регион в правом верхнем углу. На странице «Страхователям» можно скачать документ с актуальными реквизитами отделения фонда страхования, действующего в регионе регистрации налогоплательщика.

В поле «Статус» платёжки необходимо внести код «08», после чего указать наименование организации и её ИНН. Затем следует указать получателя платежа (региональное отделение СФР по месту регистрации плательщика). После этого укажите КБК, ОКТМО и опишите назначение платежа. Начисления включают пени под кодом 797 1 02 12000 06 2100 160, проценты под кодом 797 1 02 12000 06 2200 160 и штрафы под кодом 797 1 02 12000 06 3000 160. Страховые взносы на травматизм уплачиваются по КБК 797 1 02 12000 06 1000 160.

Где узнать о состоянии ЕНС и убедиться, зачислен ли ЕНП

Уточнить информацию о зачислении ЕНП и проверить состояние ЕНС можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС.

После ввода личных данных физическим или юридическим лицам доступен баланс Единого налогового счёта, который отображается в верхнем левом углу как большие цифры на синем фоне. Нажав кнопку «Детали» под цифрами, можно получить подробную информацию о счёте, включая текущий остаток, зарезервированные средства на авансовые платежи, а также данные о предстоящих налоговых платежах. Помимо этого, для проверки счёта можно заказать справку о средствах на счёте ЕНС в отделении налоговой инспекции, где зарегистрировано налогоплательщика.

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При возникновении сомнений по данным о состоянии ЕНС, налогоплательщику следует запросить акт сверки в налоговой и проверить все движения денежных средств на счёте. В случае обнаружения расхождений между актом сверки и данными налогоплательщика, возможно потребуется более детальное исследование перечислений ЕНП и оснований для снятия средств на погашение налоговых обязательств.

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