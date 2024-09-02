Подробно рассмотрим, как функционирует ЕНС, как происходит учёт платежей и распределение налогов.

Начиная с 2023 года, все организации и физические лица используют Единый налоговый счет (ЕНС) для взаимодействия с государственным бюджетом.

Этот счет, который принадлежит Федеральному казначейству, куда поступают деньги от налогоплательщиков в виде Единого налогового платежа. Федеральная налоговая служба (ФНС) занимается распределением и списанием этих средств для выполнения налоговых обязательств налогоплательщиков. Подробно рассмотрим, как функционирует ЕНС, как происходит учет платежей и распределение налогов.

Что такое Единый налоговый счет

Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ ввел новую концепцию уплаты налогов и взносов в госбюджет — Единый налоговый счет и Единый налоговый платеж. Согласно этому закону, теперь налоги и взносы могут быть уплачены через новую универсальную систему.

Система Единого налогового счета предусматривает автоматическое распределение средств, внесенных на счет физических или юридических лиц, на оплату налогов, взносов, штрафов и пеней на основе уведомлений от ФНС.

Процесс списания налогов и взносов происходит в соответствии с установленным порядком, прописанным в статье 45.2 НК.

Какие налоги и взносы включает в себя ЕНП

Единый налоговый счет привязан к ИНН и автоматически открывается для каждого юрлица или физлица. ЕНП включает в себя различные виды отчислений:

налоги,

авансовые платежи,

страховые взносы (исключая взносы на травматизм);

сборы (за исключением государственных пошлин);

акцизные сборы;

пеней, проценты и штрафы.

ЕНП может быть списан в любое время, при условии наличия достаточной суммы на счету для выполнения налоговых обязательств.

На сайте налоговой службы отображается счет, привязанный к ИНН физического или юридического лица. Здесь можно контролировать остаток средств, передавать суммы на другие счета или использовать для погашения налогов.

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Как работать с балансом на ЕНС

Пополнить Единый налоговый счет можно несколькими способами:

использование сервиса ФНС под названием «Уплата налогов и пошлин».

через личный кабинет на сайте ФНС;

с помощью мобильного приложения банка.

Еще один вариант — воспользоваться порталом государственных услуг (Госуслуги) или лично посетить отделение налоговой.

Где можно проверить состояние ЕНС

Чтобы проверить состояние Единого налогового счета, нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика. Здесь вы сможете увидеть баланс ЕНС, а также заказать справку о наличии положительного или нулевого баланса. Кроме того, в личном кабинете доступна информация о предстоящих налоговых платежах и средствах, которые ФНС зарезервировала для авансовых платежей.

Чтобы определить правильность остатка налогового счета, нужно заказать акт сверки в налоговой инспекции, направив заявление в ФНС. После проверки всех движений денежных средств на счете, необходимо заверить акт подписью, указав расхождения с данными ФНС, если они есть, и отправить его в налоговую вместе с отчетными документами.

В чем преимущества ЕНС

Введение системы ЕНС способствует уменьшению ошибок налогоплательщиков при исполнении налоговых обязательств. Помимо этого, ЕНС имеет и другие выгодные стороны.

Перевод одного платежа вместо множества расчетов по взносам и налогам обеспечивает удобство и простоту для налогоплательщика. Возможность пополнить счет в любое время и любым способом. Минимальное количество реквизитов в платежке упрощает процесс. Есть возможность вернуть переплату по ЕНС или использовать остаток средств для оплаты будущих налогов или передачи на ЕНС другого лица.

Также новая система предполагает разблокирование счета всего за один день, вместо обычных 5 дней. Единственное условие — использовать единые сроки: 25 число для сдачи отчетности и 28 число для уплаты.

Какие налоги нужно платить единым платежом

Налоги, которые можно уплатить единым платежом, включают в себя НДФЛ, НДС, УСН, ПСН, ЕСХН, имущественные налоги, налоги на прибыль, страховые взносы, и акцизные сборы. Полный список налогов и кодов можно найти на официальном сайте ФНС.

Информация о порядке уплаты налогов и их учете предоставлена ниже.

Как учитываются платежи на ЕНС

Налоги отчетного периода, задолженности за прошлые периоды, а также штрафы и пени, переплаты по налогам учитываются ФНС автоматически и распределяются по платежам на основании уведомления об исчисленных налогах.

Как распределяется зачисленная сумма на ЕНС

Распределение платежей на ЕНС осуществляется по следующим правилам:

Сумма, перечисленная на ЕНС налогоплательщиком, разделяется на погашение задолженностей и оплату налогов.

ФНС автоматически учитывает налоги за отчетный период, долги за предыдущие периоды, штрафы и пени, а также переплаты по налогам. Эти суммы распределяются на основе уведомления об исчисленных налогах.

Порядок списания средств с ЕНС и выполнения налоговых обязательств определен законом № 389-ФЗ от 31.07.2023.

Распределение суммы, зачисленной на ЕНС, осуществляется в следующем порядке:

Текущие взносы, налоги, авансы, сборы. Задолженности по другим налоговым платежам и взносам от самых ранних до текущих. Текущий размер НДФЛ. Недоимки по НДФЛ от самой ранней до текущей. Проценты. Пени. Штрафы.

Сначала уплачиваются текущие обязательства и задолженности по НДФЛ, а в конце — пени, проценты и штрафы, если они есть у налогоплательщика.

Если денег на остатке ЕНС недостаточно для погашения всех налогов, то сначала они направляются на уплату НДФЛ, а затем пропорционально на остальные задолженности и текущие налоги и взносы.

Уведомление об исчисленных налоговых суммах

Налогоплательщики сообщают ФНС об исчисленных налоговых суммах через уведомление, включающее информацию о платежах, авансовых платежах и страховых взносах, а также о размере НДФЛ для сотрудников.

Сервис «Астрал Софт» обеспечивает быструю передачу отчетности в контролирующие органы. Для организаций, которые используют программу «1С:Предприятие», доступен модуль «1С-Отчетность» от этой компании. Он позволяет с легкостью отчитываться перед ФНС, не выходя из привычного интерфейса 1С. Для тех, кто хочет работать с документами и отчетами без привязки к определенному рабочему месту и вести учет в нескольких филиалах одновременно, подойдет сервис «Астрал Отчет 5.0».

Документацию по налоговым платежам можно отправить в ФНС через различные сервисы, включая следующие виды:

Заявление о зачете налога (КНД 1150057) формата 5.03.

Заявление о возврате налога (КНД 1150058) формата 5.03.

Заявление о возврате денег (КНД 1110357) формата 5.01.

Заявление о применении особого способа уплаты налогов через единый налоговый платеж (1110356) формата 5.01.

Уведомление о расчете налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов (КНД 1110355) формата 5.01.

По какой форме подавать уведомление об исчисленных налогах

Форма документа и инструкции по его заполнению утверждены приказом ФНС от 2 ноября 2022 года под номером ЕД-7-8/1047@. Бланк формы КНД 1110355 включает в себя титульный лист и различные страницы, на которых указывается информация о коде отделения ФНС, величине налогов, данных о налогоплательщике или его представителе. После заполнения бланк заверяется подписью, а также содержит информацию о дате заполнения и количестве страниц.

По каким налогам и в какие сроки нужно представлять уведомление

Налоговые обязательства следует исполнять в соответствии с установленными сроками и правилами. Сведения о сроках и налогах, по которым требуется подать уведомление, представлены в таблице.

Где найти Единый налоговый счет

Доступ к информации о балансе и возможность проводить операции с ЕНС предоставляется через личный кабинет налогоплательщика. Для пополнения или вывода средств с Единого налогового счета не требуется знать его номер. Просто откройте личный кабинет на веб-сайте ФНС, и вы увидите баланс своего счета. Он представлен в виде цифр в верхнем левом углу на синем фоне. Чтобы узнать подробности о платежах, зарезервированных суммах налогов и текущем остатке, нажмите на кнопку «Детали» под этими цифрами.

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