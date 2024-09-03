Что означает отрицательное сальдо ЕНС

Когда на Едином налоговом счёте не хватает денег для оплаты налогов и других платежей, возникает отрицательное сальдо ЕНС или задолженность. Как узнать остаток на счёте и как погасить образовавшуюся задолженность, читайте в нашей статье.

Что значит отрицательное сальдо Единого налогового счёта

Отрицательное сальдо на балансе ЕНС – это долг налогоплательщика перед ФНС, в отношении которого налоговая инспекция вправе принимать меры взыскания.

Появление задолженности на ЕНС происходит из-за разных причин:

налогоплательщик перевёл на счёт недостаточную сумму для уплаты налогов и взносов;

налогоплательщик перевёл нужный объём средств, но у него была старая задолженность, которая обнаружилась до расчётной даты, когда со счёта списываются налоги и взносы, из-за чего часть денег была направлена на её погашение, и к моменту уплаты основных налогов и взносов на счету не оказалось достаточно средств.

задолженность из-за несвоевременной оплаты ЕНП.

Возникшая задолженность становится объектом взыскания и требует обязательного погашения.

Как проверить сальдо на своём ЕНС

Для проверки остатка на Едином налоговом счёте нужно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика. Здесь, на голубом фоне в верхнем левом углу, отображается сумма остатка ЕНС. Ниже цифр на том же поле находится кнопка «Детали», при нажатии на которую можно узнать текущий баланс, резервы ФНС на авансовые платежи и предполагаемые расходы на будущие налоговые платежи и взносы.

С помощью бесплатного тарифа «Промо ЕНС» от ГК «Астрал» вы можете управлять Единым налоговым счётом, например, проверить остаток, запросить акт сверки в ФНС и предоставить другие документы в налоговую инспекцию. Подробную инструкцию по подключению тарифа смотрите в телеграм-боте «1С Отчётность».

Сальдо ЕНС отрицательное: что будет, если не погасить долг

Налоговая инспекция информирует налогоплательщика о задолженности на ЕНС с использованием ТКС, если счёт имеет отрицательное сальдо.

ФНС сообщает о недоимке предпринимателю, если он не перечислил нужную сумму в срок на ЕНС, используя для этого уведомление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или по электронной почте. После информирования о задолженности отправляется требование об уплате. Если налогоплательщик не переводит сумму в установленный срок, то ФНС применяет меры взыскания.

Приостановка операций по банковским счетам должника – одна из таких мер в случае неуплаты налогов. Ещё одна мера взыскания – арест имущества, согласно статье 77 Налогового кодекса РФ. Для взыскания задолженности с банковских счетов должника налоговая служба отправляет соответствующее уведомление в банк.

Как осуществляется процедура урегулирования задолженности по ЕНС

Процедура урегулирования задолженности по Единому налоговому счёту предусматривает совершение налогоплательщиком платежа в размере, достаточном для погашения долга и создания положительного сальдо на счету.

ФНС принимает меры взыскания в отношении налогоплательщика, который не погасил долг в установленный срок, списывая сумму задолженности с его банковского счёта по решению суда. Согласно статье 45 Налогового кодекса РФ, деньги, перечисленные в бюджет в качестве взыскания, считаются ЕНП. В общем, решение проблем с отрицательным сальдо соответствует основным принципам взыскания налоговых задолженностей.

Для поддержания положительного баланса на счету ЕНС крайне важно соблюдать сроки и корректно заполнять налоговую отчётность. Сервисы «1С-Отчётность», «Астрал Отчёт 5.0» значительно упрощают процесс сдачи отчётов, предоставляя все необходимые формы документации и возможность отчитываться за несколько филиалов одновременно.

Как пополнить баланс ЕНС

Для пополнения баланса ЕНС можно использовать сервис «Уплата налогов и пошлин» налоговой инспекции и личный кабинет на сайте ФНС. Также для этой цели можно использовать портал Госуслуги или мобильное приложение банка.

Реквизиты для ЕНП едины для всех налогоплательщиков по всей стране и включают в себя указание ИНН, суммы перевода и названия физического или юридического лица.

Подведём итоги

Отрицательное сальдо ЕНС – это ситуация, которая может привести к претензиям со стороны налоговой инспекции, аресту счетов и другим неприятностям.

Для избежания образования задолженности и ареста счетов важно контролировать баланс ЕНС, своевременно предоставлять отчётность и переводить деньги по ЕНП до установленного срока уплаты налогов.

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