Какие справки о ЕНС можно получить в налоговой инспекции

Чтобы узнать о своих финансовых обязательствах перед государством, налогоплательщик может запросить в налоговой инспекции справки по ЕНС. Что это за справки и в какие сроки они выдаются?

Виды справок по ЕНС, которые выдаёт налоговая инспекция

Федеральная налоговая служба выдаёт такие виды выписок по Единому налоговому счёту:

Справка о текущем состоянии ЕНС: есть ли на счету положительный, нулевой или отрицательный баланс.

Об исполнении обязанностей по налогам и сборам.

Выписки о принадлежности денежных средств на ЕНП

О состоянии сальдо ЕНС.

Упрощённая форма справки о принадлежности средств ЕНП.

Все эти выписки могут быть получены налогоплательщиком в электронном или печатном виде.

Справка о состоянии сальдо ЕНС

Документ, отражающий состояние счёта на момент запроса, выдаётся по заявлению по форме КНД 1114237.

Он показывает, отрицательный, положительный или нулевой баланс сейчас на ЕНС. Если сальдо отрицательное, к нему прилагается документ с расшифровкой задолженности, размером начисленных пеней.

Справка о принадлежности сумм ЕНП и ее упрощенная форма

Если данные о сальдо ЕНС не совпадают с имеющимися данными у налогоплательщика, требуется справка о принадлежности сумм ЕНП в упрощенной форме.

Справка о выполнении налоговых обязанностей и сборов представляет информацию о балансе средств на счету, а также обо всех поступлениях и списаниях ЕНП за период, указанный налогоплательщиком. Документ разделен на две части: зачисления и списания. Он подготавливается в течение пяти рабочих дней с момента запроса, аналогично предыдущему отчету. Упрощённая версия справки не содержит детального перечисления всех сумм, а указывает лишь общие суммы, уплаченные по налогам на текущую дату.

Справка об исполнении обязанностей по налогам и сборам

Для участия в различных процедурах, таких как торги, кредитование, получение субсидий или льгот, необходимо предоставить документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налоговым обязательствам. В этом документе указано лишь наличие или отсутствие задолженности на момент запроса, без расшифровки сумм штрафов или пеней. Срок ожидания выдачи справки составляет 10 дней с момента обращения в ФНС.

Справка о наличии или отсутствии задолженности, а также размере отрицательного сальдо ЕНС

Справка, подтверждающая исполнение налоговых обязательств, формируется на определенную дату и может быть использована налогоплательщиком для представления в различные организации, например, в банки и тендерные комиссии. Ее содержание совпадает с содержанием справки о налогах и сборах, поэтому можно заказать любую из них по необходимости. Для подготовки этой дополнительной справки требуется 10 рабочих дней. По данной документации можно узнать о наличии или отсутствии задолженности перед государственным бюджетом.

Ошибки в отчетах могут привести к образованию отрицательного сальдо ЕНС, штрафам и пеням. Сдать отчеты в контролирующие органы вовремя помогут сервисы «1С-Отчетность», «Астрал Отчет 5.0» и «Астрал Софт». Они содержат все необходимые формы отчётных документов для сдачи в различные ведомства, включая ФНС и СФР.

Как запросить справку о сальдо ЕНС

Получить справку о сальдо ЕНС можно как в печатном, так и в электронном форматах. В бумажном виде она выдаётся в отделении налоговой инспекции при обращении лично или через уполномоченного представителя по доверенности.

Для получения справки о состоянии Единого налогового счета есть несколько способов, например, обратиться в МФЦ или в отделение Почты России. Также возможно получить этот документ в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Для этого необходимо заполнить заявление по установленной форме и заверить его электронной подписью.

Также можно отправить электронную заявку на получение справки через ТКС, например, через бухгалтерские программы типа 1С. После получения запроса налоговая инспекция в течение пяти рабочих дней подготовит справку и отправит её налогоплательщику через его личный кабинет на сайте ФНС или через ТКС.

Как получить справку о сальдо ЕНС в 1С

Для получения справки о сальдо ЕНС в 1С нужно перейти в раздел «Отчеты», выбрать опцию «Запросить сверку» и отметить запрос «Справка о наличии сальдо ЕНС». После заполнения данных компании и налогового органа, а также указания формата получения документа, следует нажать кнопку «Отправить». Ответ от налоговой инспекции будет получен в течение 1-5 рабочих дней. Когда справка будет готова, статус запроса изменится на «Готово», и документ можно будет просмотреть.

В случае отметки «Отказано» в статусе запроса возможно наличие ошибок в его заполнении. В таком случае нужно правильно заполнить запрос и отправить его повторно.

Для быстрой отправки уведомлений в ФНС, запроса акта сверки и информации о состоянии ЕНС рекомендуется воспользоваться бесплатным тарифом «Промо ЕНС» от ГК «Астрал». Инструкция по подключению к этому тарифу в телеграм-боте «1С Отчетность».

Краткие итоги

Для получения информации о Едином налоговом счете можно заказать различные виды справок в ФНС. Срок готовности документов 5 или 10 рабочих дней, в зависимости от того, какая информация запрашивается.

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