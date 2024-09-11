Положительное сальдо ЕНС – остаток на балансе Единого налогового счёта, которым налогоплательщик может распорядиться по своему усмотрению. Всегда ли положительный остаток – это хорошо и куда направить избыток средств, мы вам сейчас расскажем.

Что такое положительное сальдо ЕНС и опасна ли переплата

Если налогоплательщик перевел на ЕНС сумму, большую, чем необходимо для оплаты налогов, то на балансе останется лишний денежный остаток. Это положительное сальдо, которое возникает при разнице между внесенными деньгами на счет и списанными средствами на уплату налогов и штрафов.

Причиной появления положительного остатка могут стать различные факторы, включая проведение ЕНП без резерва денег на будущие платежи, ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах. Кроме того, возможна ситуация, когда налог не списан из-за выявленной ошибки после перечисления ЕНП, что приводит к оставшимся средствам на балансе ЕНС.

Наличие излишков на Едином налоговом счете не считается законодательным нарушением. Однако, если остаток после уплаты налогов превышает 100 тысяч рублей, это может привлечь внимание налоговой инспекции. В этом случае возможна проверка операций на счете для выявления причин переплаты. ФНС будет интересоваться всем, что касается движения средств на ЕНС, начиная с правильности начисления налогов и заканчивая заполнением платёжных документов и соблюдением сроков отчетности.

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Как узнать об остатках на ЕНС

Чтобы узнать остаток на Едином налоговом счете (ЕНС), можно либо открыть личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС и посмотреть сумму на синем поле в верхнем левом углу, либо обратиться в отделение налоговой инспекции по месту регистрации и отправить письменный запрос для получения информации. Получив акт сверки от ФНС, плательщик может быстро узнать, почему сальдо больше ожидаемого, и проверить правильность уплаты налогов.

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Как плательщик может распорядиться переплатой ЕНС

Есть несколько вариантов использования положительного остатка на ЕНС:

Первый способ – хранить остаток на счету для будущих налоговых платежей.

Второй вариант – вернуть средства, переведя их с Единого налогового счета на счет своей фирмы. Для этого необходимо заполнить заявление на возврат переплаты по ЕНС и отправить его в налоговую инспекцию. После рассмотрения заявления деньги будут возвращены налогоплательщику.

Третий вариант – использовать остаток для погашения долга по налогам третьего лица. Для этого необходимо правильно заполнить платежные поручения, указав данные физического или юридического лица, за которое производится оплата, а также свои реквизиты в графе «Плательщик».

Также положительное сальдо ЕНС можно перевести другому физическому или юридическому лицу при наличии соответствующего заявления с реквизитами получателя.

Для проведения операций с сальдо ЕНС необходимо сначала заказать акт сверки и удостовериться в правильности суммы на балансе. Такие действия допустимы только в пределах суммы, оставшейся на счету, и переводить сумму, превышающую остаток, нельзя.

Почему сальдо Единого налогового счёта не сходится с данными ФНС

Возможные расхождения с данными ФНС могут быть обусловлены различными факторами, поэтому важно тщательно проверить все сведения перед совершением операций.

Для уточнения суммы сальдо Единого налогового счета и проверки его необходимо запросить акт сверки в налоговой. ФНС подготовит документ в течение 5 рабочих дней. Он содержит информацию обо всех операциях с ЕНС, которая может отличаться от данных налогоплательщика. Возможно, что налогоплательщик пополнил счёт ЕНС определённой суммой и считает, что сможет покрыть ею все налоговые обязательства.

Списанные задолженности по налогам или взносам, обнаруженные ФНС, могут привести к уменьшению положительного сальдо, оставшегося после списания. Сумма списанного налога влияет на возможность превращения положительного сальдо ЕНС в нулевое или даже отрицательное, в зависимости от размера ЕНП.

Несоответствия между данными в акте сверки ФНС и информацией по ЕНС у налогоплательщика могут возникнуть по разным причинам, например, из-за технических ошибок при списании средств или недочётов в отчётных документах или платёжных поручениях.

Положительное сальдо ЕНС: основные выводы

Если сальдо ЕНС оказывается положительным, то это хорошо для налогоплательщика, так как оставшуюся сумму можно использовать для будущих налоговых платежей или распорядиться ею иным способом. Однако, если остаток превышает 100 тысяч рублей, это может привлечь внимание налоговой инспекции и вызвать проверку всех операций с ЕНС.

Налогоплательщик должен составить акт сверки, указав свои данные напротив информации ФНС, подписать документ, проставить дату и приложить к нему документы, подтверждающие обнаруженные расхождения. Налоговая служба проведет более подробную проверку и может запросить дополнительную отчётную документацию.

Для избежания возникновения проблем с налоговой службой, важно внимательно следить за соблюдением сроков представления отчётности, актуальными датами проведения ЕНП и правильностью заполнения уведомлений о налоговом исчислении.

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