Налоговая декларация по акцизам: правила заполнения и сроки подачи

Акцизы — это косвенный налог, который уплачивают производители и импортёры подакцизных товаров. Для отчётности об уплате налога необходимо предоставить в Федеральную налоговую службу декларацию по акцизам. Рассмотрим различные виды деклараций по акцизам и процесс их заполнения.

Акцизы: что это

Российские налоги делятся на две категории: прямые и косвенные. Прямые налоги (например, налог на имущество) компании и индивидуальные предприниматели уплачивают из своих средств, а косвенные (например, НДС) — из средств конечных потребителей. Косвенные налоги представляют собой надбавку к стоимости товара, которую устанавливает продавец. После продажи товара магазин удерживает сумму налога из выручки и передает ее государству.

Акцизы — это разновидность косвенного налога, включенного в стоимость товаров, которые правительство считает подакцизными. Список таких товаров регулярно обновляется. Он содержится в статье 181 НК.

В 2024 году акцизами облагаются следующие товары:

этиловый спирт;

спиртосодержащая продукция с долей этилового спирта более 9%;

алкогольная продукция с долей этилового спирта более 0,5%;

пиво с долей этилового спирта более 0,5%;

виноградное и плодовое сусло, сброженные материалы;

табачная продукция;

легковые автомобили;

мотоциклы с мощностью двигателя более 150 л.с.;

бензин для автомобилей;

дизельное топливо;

моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей;

прямогонный бензин;

средние дистилляты;

бензол, параксилол, ортоксилол;

авиационный керосин;

нефтяное сырье;

природный газ;

жидкости для электронных систем доставки никотина;

табак и табачные изделия, которые употребляются путем нагревания;

виноград, который используется для производства вина;

этан;

сжиженные углеводородные газы;

жидкая сталь;

сахаросодержащие напитки.

Ставки акцизов различаются в зависимости от товарной категории. Однако предприниматели обязаны подавать налоговую декларацию по акцизам вне зависимости от типа продукции, с которой они работают. Вся необходимая информация об акцизах содержится в главе 22 НК.

Кто должен подавать декларацию по акцизам

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции, которые приводят к начислению акциза, должны отчитываться о его уплате. Все виды таких операций указаны в статье 182 НК.

Обычно акциз начисляется, когда производитель или импортер подакцизных товаров реализует эту продукцию на территории России, то есть продает ее или передает товары контрагентам безвозмездно. Это касается как продажи товаров конечному потребителю, так и посредникам, например, оптовикам.

Для некоторых категорий товаров могут быть установлены дополнительные правила. Например, акциз будет начислен, если компания сама производит вино или виноградное сусло из принадлежащего ей винограда.

Таким образом, в 2024 году декларацию по акцизам обычно подают производители и импортеры подакцизных товаров. Отправка нулевой декларации по акцизам в ФНС не требуется.

Виды деклараций по акцизу

Форма налоговой декларации по акцизам определяется типом подакцизного товара, с которым работает организация. В России используется четыре типа деклараций. Скачать их можно на этой странице.

Как заполнять декларации по акцизам

Подробные инструкции по заполнению документов содержатся в приказах, утвердивших формы деклараций. Мы рассмотрим состав деклараций по акцизам на различные товарные группы и основные правила их заполнения.

Алкоголь и сахаросодержащие напитки

Декларация по акцизам на этиловый спирт, алкоголь, сахаросодержащие напитки и виноград состоит из трех разделов и шести приложений. Не все налогоплательщики должны заполнять документ полностью. Большинство приложений предназначено для компаний, работающих с этиловым спиртом.

Раздел документа Какие данные нужно указать Кто должен заполнить Титульный лист ИНН, КПП, наименование юрлица-налогоплательщика или Ф. И. О. ИП-налогоплательщика, номер телефона. Налоговый период, отчетный год, код ИФНС Все налогоплательщики Раздел 1 «Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет» Суммы акцизов к уплате, разнесенные по разным КБК. Суммы акцизов к уменьшению Все налогоплательщики Раздел 2 «Расчет суммы акциза» Раздел 2 заполняется отдельно для каждой разновидности подакцизной продукции. Здесь указывают код вида товара, совокупный объем реализованной продукции, а также перечисляют все операции, которые совершила компания, и рассчитывают связанный с этими операциями налог Все налогоплательщики Раздел 3 «Сумма акциза на виноград» Расчеты, необходимые для получения налогового вычета Налогоплательщики, которые совершали налогооблагаемые операции с виноградом Приложение № 1 «Расчет налоговой базы по подакцизной продукции, произведенной из этилового спирта» Заполняется отдельно для каждой разновидности продукции. Нужно указать объем подакцизного товара, содержание спирта в процентах и налоговый период, в котором осуществлена реализация продукции Налогоплательщики, которые совершали налогооблагаемые операции с продукцией из этилового спирта Приложение № 2 «Сведения о реализации подакцизных товаров за пределы территории РФ при представлении банковской гарантии или договора поручительства» Заполняется отдельно в отношении каждой из представленных банковских гарантий или договоров поручительства. Нужно указать реквизиты банковской гарантии или договора поручительства, объем экспортированного подакцизного товара и сумму акциза Экспортеры подакцизного товара, которые хотят получить освобождение от уплаты акциза Приложение № 3 «Сведения об объемах этилового спирта, реализованных покупателю (или переданных структурному подразделению)» ИНН и КПП покупателя, реквизиты платежного извещения, объем переданного спирта, сумма акциза Производители, которые продавали этиловый спирт или передавали его своему структурному подразделению для производства алкоголя или спиртосодержащей продукции Приложение № 4 «Сведения об объемах этилового спирта, полученных (реализованных) организацией» Заполняется отдельно по каждому покупателю или продавцу. Нужно указать ИНН и КПП покупателя или продавца, реквизиты свидетельства и счетов-фактур, а также объем реализованного этилового спирта Производители, которые продавали этиловый спирт или передавали его безвозмездно организациям, имеющим свидетельство, предусмотренное п. 1 ст. 179.2 НК. Также документ заполняют покупатели этилового спирта, которые имеют указанное свидетельство Приложение № 5 «Сведения об объемах этилового спирта, приобретенных (ввезенных, переданных в структуре одной организации) в налоговом периоде на основании извещения об уплате авансового платежа акциза, и об использовании этилового спирта» Заполняется отдельно для каждого извещения. Нужно указать реквизиты извещения, информацию о поставщике товара, объем спирта и сумму акциза Покупатели и импортеры этилового спирта, которые получили товар на основании извещения об уплате авансового платежа акциза Приложение № 6 «Сведения об объемах этилового спирта, приобретенных (ввезенных, переданных в структуре одной организации) на основании извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза, и об использовании этилового спирта» Заполняется отдельно для каждого извещения. Нужно указать реквизиты извещения и банковской гарантии, информацию о поставщике товара, объем спирта и сумму акциза Покупатели и импортеры этилового спирта, которые получили товар на основании извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза или в связи с представлением поставщиком банковской гарантии

Табачная продукция

В декларацию по акцизу на табак входят титульный лист, два раздела и два приложения.

Раздел документа Какие данные нужно указать Кто должен заполнить Титульный лист ИНН, КПП, наименование юрлица-налогоплательщика или Ф. И. О. ИП-налогоплательщика, номер телефона. Налоговый период, отчетный год, код ИФНС Все налогоплательщики Раздел 1 «Сумма акциза по подакцизным товарам, подлежащая уплате в бюджет» Суммы акцизов к уплате, разнесенные по разным КБК. Суммы акцизов к уменьшению Все налогоплательщики Раздел 2 «Расчет суммы акциза по подакцизным товарам» Раздел 2 заполняется отдельно для каждой разновидности подакцизной продукции. Здесь указывают код вида товара, совокупный объем реализованной продукции, а также перечисляют все операции, которые совершила компания, и рассчитывают связанный с этими операциями налог Все налогоплательщики Приложение № 1 «Расчет суммы акциза по сигаретам (папиросам)» Заполняется отдельно для каждого торгового наименования. Нужно указать количество реализованных пачек и суммы акциза, рассчитанные на основе ставок разных видов Налогоплательщики, которые совершали налогооблагаемые операции с сигаретами или папиросами Приложение № 2 «Реализация подакцизных товаров за пределы территории РФ, по которой в налоговом периоде применено освобождение от уплаты акциза при представлении банковской гарантии или договора поручительства» Заполняется отдельно в отношении каждой из представленных банковских гарантий или договоров поручительства. Нужно указать реквизиты банковской гарантии или договора поручительства, объем экспортированного подакцизного товара и сумму акциза Экспортеры подакцизного товара, которые хотят получить освобождение от уплаты акциза

Нефтяное сырье

Раздел документа Какие данные нужно указать Кто должен заполнить Титульный лист ИНН, КПП, наименование юрлица-налогоплательщика или Ф. И. О. ИП-налогоплательщика, номер телефона. Налоговый период, отчетный год, код ИФНС Все налогоплательщики Раздел 1 «Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет» Суммы акцизов к уплате, разнесенные по разным КБК. Суммы акцизов к уменьшению Все налогоплательщики Раздел 2 «Расчет суммы акциза» Код вида товара, совокупный объем реализованной продукции и вычисления, необходимые для расчета суммы акциза Все налогоплательщики Раздел 3 «Расчет суммы акциза, подлежащей налоговому вычету» Код вида товара, совокупный объем реализованной продукции и вычисления, необходимые для расчета налогового вычета Все налогоплательщики

Автомобили, бензин, керосин, природный газ

Раздел документа Какие данные нужно указать Кто должен заполнить Титульный лист ИНН, КПП, наименование юрлица-налогоплательщика или Ф. И. О. ИП-налогоплательщика, номер телефона. Налоговый период, отчетный год, код ИФНС Все налогоплательщики Раздел 1 «Сумма акциза на подакцизные товары, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета)» Суммы акцизов к уплате, разнесенные по разным КБК. Суммы акцизов к уменьшению Все налогоплательщики Раздел 2 «Расчет суммы акциза по подакцизным товарам (за исключением природного газа)» Раздел 2 заполняется отдельно для каждой разновидности подакцизной продукции. Здесь указывают код вида товара, совокупный объем реализованной продукции, а также перечисляют все операции, которые совершила компания, и рассчитывают связанный с этими операциями налог Все налогоплательщики, за исключением компаний, которые совершали операции только с природным газом Раздел 3 «Расчет суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет, по природному газу» Раздел 3 заполняется отдельно по каждому международному договору. Здесь указывают реквизиты договора, объем реализованного газа, сумму акциза и сопутствующие вычисления Экспортеры природного газа Приложение № 1 «Расчет налоговой базы по автомобилям легковым и мотоциклам» Реквизиты соглашения о защите и поощрении капиталовложений, мощность двигателя авто, количество реализованного товара и вычисления, необходимые для расчета суммы акциза Налогоплательщики, которые совершали налогооблагаемые операции с автомобилями и мотоциклами Приложение № 2 «Сведения о реализации подакцизных товаров за пределы территории РФ при представлении банковской гарантии или договора поручительства» Заполняется отдельно в отношении каждой из представленных банковских гарантий или договоров поручительства. Нужно указать реквизиты банковской гарантии или договора поручительства, объем экспортированного подакцизного товара и сумму акциза Экспортеры подакцизного товара, которые хотят получить освобождение от уплаты акциза Приложение № 3 «Сведения об объемах прямогонного бензина, полученных (переданных, реализованных) организацией» Заполняется отдельно по каждому покупателю или продавцу. Нужно указать ИНН и КПП покупателя и продавца, реквизиты счетов-фактур, а также объем реализованного бензина Поставщики и покупатели прямогонного бензина, которые имеют свидетельство на производство или переработку товара Приложение № 4 «Сведения, необходимые для расчета налоговых обязательств по авиационному керосину» Налоговый период, налоговая база, сумма акциза и сопутствующие вычисления Налогоплательщики, совершающие налогооблагаемые операции с авиационным керосином Приложение № 5 «Сведения, необходимые для расчета налоговых обязательств по средним дистиллятам» Налоговый период, объем средних дистиллятов, сумма акциза и сопутствующие вычисления Налогоплательщики, совершающие налогооблагаемые операции со средними дистиллятами

Срок сдачи декларации по акцизам

Сроки подачи декларации по акцизам в 2024 году зависят от типа подакцизных товаров.

Алкоголь и сахаросодержащие напитки

Большинство налогоплательщиков должно предоставить декларацию по акцизу на алкоголь, виноград и сахаросодержащие напитки не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем уплаты налога. Например, если акциз за шампанское был уплачен в апреле, декларацию необходимо подать до 25 мая.

Для компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с этиловым спиртом, установлен особый срок подачи декларации: не позднее 25 числа третьего месяца после уплаты налога. Таким образом, декларацию за акциз, уплаченный в апреле, следует подать до 25 июля.

Табачные изделия

Все предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие с табачными изделиями, должны предоставлять декларацию до 25 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором был уплачен налог.

Нефтяное сырье

Декларация по акцизам на нефть также должна быть подана в установленный срок — до 25 числа месяца, следующего за тем месяцем, когда был уплачен налог.

Автомобили, бензин, керосин, природный газ

Срок подачи декларации по акцизам на эту продукцию зависит от типа товаров, с которыми работает компания, или от характера операций, которые предприниматель производит с подакцизной продукцией.

Разновидность подакцизного товара Крайний срок сдачи декларации Легковые автомобили 25 число месяца, следующего за месяцем уплаты налога Мотоциклы Автомобильный бензин Дизельное топливо Моторные масла Природный газ Жидкая сталь Прямогонный бензин 25 число третьего месяца, следующего за месяцем уплаты налога Бензол, параксилол, ортоксилол Авиационный керосин Средние дистилляты Этан Сжиженные углеводородные газы Средние дистилляты (при их приобретении в российской организации) 25 число шестого месяца, следующего за месяцем уплаты налога Средние дистилляты (при их продаже иностранным организациям, если товар принят на водное судно в качестве припасов. Условия такой сделки подробно описаны в подп. 30 п. 1 ст. 182 НК) Средние дистилляты (при их продаже иностранным компаниям, которые занимаются геологическим изучением или добычей углеводородного сырья в РФ. Условия сделки описаны в подп. 31 п. 1 ст. 182 НК)

Способы представления декларации по акцизам

Есть несколько способов отправки декларации в налоговую службу. Давайте рассмотрим каждый из них.

Подача декларации по акцизам на бумажном носителе

Согласно п. 3 ст. 80 НК, предоставлять документы в бумажном виде могут только компании и индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью сотрудников менее 100 человек.

В этом случае декларацию по акцизам можно:

принести в инспекцию ФНС;

отправить в отделение по почте заказным или ценным письмом с описью вложения.

Компании должны подавать декларацию в инспекцию ФНС по месту своего нахождения, а индивидуальные предприниматели — по месту регистрации. Крупнейшие налогоплательщики предоставляют документы в инспекцию по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.

Руководитель компании или индивидуальный предприниматель может лично принести бумажные отчеты или передать их через уполномоченного представителя. Чтобы физическое лицо могло представлять интересы компании или индивидуального предпринимателя в налоговой службе и других учреждениях, ему необходимо оформить доверенность. Этот документ должен быть заверен нотариально.

Электронная подача декларации по акцизам

Если количество сотрудников в вашей компании превышает 100 человек, вам необходимо отправлять декларацию по акцизам в электронной форме. Это можно сделать двумя способами:

через Личный кабинет на сайте ФНС . Этот вариант подходит только для индивидуальных предпринимателей.

по телекоммуникационным каналам связи, используя специальные сервисы для сдачи электронной отчетности. Такие программы разрабатываются операторами электронного документооборота. Список лицензированных операторов размещен на сайте ФНС.

Быстро заполнить декларацию по акцизам и отправить ее в налоговую по ТКС помогут решения от «Астрал». Модуль 1С-Отчетность понравится бухгалтерам, которые используют продукты «1С» и хотят решать все задачи в привычной программе. А онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0 подойдет пользователям, которые работают в другой учетной системе. С его помощью отправлять документы можно с любого компьютера и из любой точки мира.

Часто задаваемые вопросы

Кто должен подавать декларацию по акцизам?

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие действия, которые законодательство считает объектом налогообложения. Например, импортеры, продающие подакцизные товары на территории России. Все виды таких операций перечислены в статье 182 НК, исключения указаны в статье 183 НК.

Какие товары считаются подакцизными?

К подакцизной продукции относятся алкогольные напитки, этиловый спирт, сахаросодержащие напитки, табачные изделия, автомобили, бензин, моторное масло и другие товары. Полный перечень продукции указан в статье 181 НК. В 2025 году в этот список могут быть добавлены бестабачная смесь для нагревания, никотиновое сырье и природный газ для производства аммиака.

Когда нужно подавать декларацию по акцизам в 2024 году?

В основном налогоплательщики должны предоставлять декларации по акцизам до 25-го числа месяца, следующего за месяцем уплаты налога. Однако существуют некоторые исключения. Например, декларацию по акцизам на этиловый спирт необходимо подать не позднее 25-го числа третьего месяца после уплаты налога.

В какой форме можно подавать декларацию: на бумаге или в электронном виде?

Бумажный вариант разрешен только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со штатом менее 100 сотрудников. Остальные компании должны сдавать декларацию онлайн: через ЛК на сайте ФНС или с помощью специальных сервисов для отправки отчетности.

Какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу декларации?

За несдачу декларации по акцизам в срок компания может столкнуться со штрафом в размере 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц задержки. Минимальный размер штрафа составляет 1 тысячу рублей. Должностные лица организации могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей.

Где получить консультацию по заполнению декларации?

Самый надежный источник информации — ваше отделение ФНС. Вы можете найти контактные данные своего отделения на сайте налоговой службы.

Как исправить ошибки в уже предоставленной декларации?

Для исправления ошибок в декларации по акцизам необходимо подать уточненный документ с корректными данными. На титульном листе уточненной декларации следует указать порядковый номер корректировки.

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