Искусственные елки: когда россияне начинают готовиться к Новому году

Зима только началась, но кто-то уже вовсю украшает дом к Новому году! Анализируя данные Астрал.ОФД о продажах искусственных елок за 2022—2024 годы, мы выяснили, когда россияне начинают задумываться о главной зимней покупке. И как оказалось, пословица «готовь сани летом» к искусственным елкам не применима!

Октябрь–декабрь: сезон охоты на идеальную елку!

Наши исследования показали четкую сезонность: с октября начинается тихий шепот предновогоднего настроения, а в ноябре и декабре продажи искусственных елок взлетают до небес!

Пик приходится на последние дни декабря — видимо, многие оставляют выбор елки на самый последний момент.

В 2022 и 2023 годах картина была практически идентичной, и по предварительным данным 2024 года, тенденция сохраняется. Январь еще немного радует продавцов остатками спроса, а с февраля елочный бум окончательно затихает до следующего года.

Где и за сколько

Москва и Московская область уверенно лидируют по количеству приобретенных искусственных елок. За ними следуют Нижегородская, Калининградская области и Приморский край. А вот что касается цен…

Самая дорогая искусственная елка высотой 6 метров была продана в Москве в сентябре 2022 года за 570 000 рублей!

Представляете, какая она должна быть роскошная? В целом же, цены сильно разнятся в зависимости от размера и модели.

Выводы

Запасливость — не наш конек. В отличие от некоторых других товаров, россияне не спешат покупать искусственные елки задолго до Нового года. Основной спрос приходится на последние недели декабря.

Региональные предпочтения. Москва и область – безусловные лидеры по количеству покупок, но и в других регионах любовь к искусственным елкам сильна.

От бюджетных до роскошных. Выбор искусственных елок огромен, на любой вкус и кошелек.

Хотите узнать больше о потребительских трендах и ценах на товары и услуги? Следите за новостями Астрал.ОФД — мы постоянно анализируем рынок и делимся с вами самыми интересными выводами! А пока – пора задуматься, какой елочкой вы украсите свой дом в этом году!

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