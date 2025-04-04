Закон о персональных данных стремительно меняется и осталось всего 2 месяца до вступления в силу новых изменений и увеличения штрафов!

Предлагаем вам посетить наш вебинар и узнать ответ на вопрос – «А вам требуется подать уведомление в РКН?»

На вебинаре мы рассмотрим все вопросы, связанные с подачей уведомления, и разберем частые ошибки:

Виды уведомлений.

Сроки подачи уведомлений.

Для чего подавать уведомление.

Как подготовиться и подать уведомление о намерении обрабатывать персональные данные.

Инструменты для оперативной подачи и актуализации уведомления.

Часто встречающиеся ошибки, которые совершают операторы.

Важность подачи уведомления о намерении обрабатывать перс данные.

Ответственность за отсутствие уведомления.

Специально приглашенный гость: Ярослав Владиславович Федулов, ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу.

И постоянные спикеры: Немудрая Наталья Валентиновна и Кочергина Дарья Евгеньевна, эксперты по работе с персональными данными ГК «Астрал».

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