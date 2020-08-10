ОКВЭД: обучение охране труда

Деятельность коммерческих организаций в Российской Федерации подвергается государственному статистическому учету. Это делается для того, чтобы обеспечивать соответствие государственной политики текущему состоянию экономики, разрабатывать целевые программы поддержки отдельных отраслей, регулировать принципы налоговой политики, своевременно вводить и отменять ограничения по работе в отдельных отраслях и проч.

Для целей статистического учета в нашей стране применяется ряд особых методов, среди которых — использование общероссийской классификации видов деятельности, осуществляемых компаниями.

Согласно действующему порядку, руководство организации или индивидуальный предприниматель еще на этапе подготовки к государственной регистрации должен определиться, чем именно он планирует зарабатывать деньги. В дальнейшем компании разрешается заниматься только тем видом или видами деятельности, которые указаны при регистрации.

Если организация хочет расширить список этих направлений, ей придется пройти дополнительные регистрационные процедуры. Для удобства учета все возможные виды работ объединены в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Классификатор ОКВЭД

Работа по учету видов экономической деятельности, осуществляемых коммерческими и иными организациями, велась в нашей стране давно. Некоторое время назад в стране одновременно применялись два общероссийских классификатора: ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1). Однако в целях систематизации этой работы несколько лет назад было принято решение об унификации подхода. В результате приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст был введен совершенно новый классификатор.

Он получил официальное название ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), однако его часто именуют просто ОКВЭД-2. Автором разработанного подхода к классификации выступило Министерство экономического развития РФ. Вступление в действие нового классификатора на основании приказа № 14-ст также повлекло за собой автоматическую отмену ранее действовавших стандартов по окончании переходного периода.

С ним, правда, тоже все было не так просто. Официально новый классификатор вступил в действие 1 февраля 2014 года. Однако при этом компаниям дали право применять его досрочно — уже с 1 января 2014 года, то есть месяцем раньше. Первоначально при введении в действие нового принципа классификации был установлен 11-месячный переходный период, который должен был завершиться 1 января 2015 года.

По истечении этого срока применение ранее действовавших классификаторов должно было быть полностью отменено. Однако переход к новым принципам учета оказался достаточно сложным для российских компаний. Поэтому позднее Росстандарт принял приказ от 10.11.2015 N 1745-ст, который продлил продолжительность переходного периода до 1 января 2017 года. С этого момента ранее действовавшие кодировки были полностью отменены.

В целях облегчения перехода к новым правилам Минэкономразвития разработало особый интерактивный инструмент, позволяющий перевести старые коды в новые в автоматическом режиме. Это должно было помочь предпринимателям исключить ошибки в применении новой кодировке. Такой инструмент был размещен в режиме открытого доступа на отдельной странице сайта Министерства.

Применение классификатора

В общей сложности в структуру классификатора входит 21 раздел. Эти разделы представляют собой укрупненные виды деятельности и обозначаются буквами латинского алфавита, идущими подряд. Каждый из них делится на классы общим количеством 88 позиций: они уже нумеруются обычным арабскими цифрами. Однако это — еще не все: принцип классификации по ОКВЭД-2 предусматривает и более дробное разбиение. Итак:

первые два знака означают класс направления работы;

третий знак — подкласс. Если в обозначении вида деятельности применяется подкласс или более дробное разделение, первые два знака, означающие класс, отделяются от остальных точкой;

четвертый знак — группа;

пятый знак — подгруппа. Если в обозначении вида деятельности применяется подгруппа или более дробное разделение, вторые два знака, означающие подкласс и группу, также отделяются от остальных точкой;

шестой знак — вид.

Таким образом, точки в закодированном обозначении ставятся после второго и четвертого знаков.

При регистрации компаний или индивидуальных предпринимателей вид будущей деятельности должен быть зафиксирован с точностью не менее 4 знаков кода ОКВЭД-2.

Компаниям, подающим документы на регистрацию, нужно учитывать, что некоторые коды полностью относятся к лицензируемым видам деятельности. Поэтому для работы в этом направлении организации нужно получать лицензию по установленным правилам.

ОКВЭД2: обучение по охране труда

Образовательная деятельность в области охраны труда, как и другие направления, имеет собственное кодовое обозначение. ОКВЭД по охране труда и обучению в этом направлении имеет следующие параметры:

раздел — P, «Образование»;

класс — 85, «Образование»;

подкласс — 85.4, «Образование дополнительное»;

группа — 85.42, «Образование профессиональное дополнительное»;

подгруппа — 85.42.9, «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки».

Такое определение кода ОКВЭД-2 в целях классификации дополнительного образования в сфере охраны труда подтверждается положениями приказа Росстандарта от 28.09.2016 N 1236-ст. В этом нормативном документе уточняется, что подгруппа 85.42.9 включает следующие виды деятельности:

курсы по подготовке охранного персонала;

курсы скорочтения;

курсы выживания;

курсы ораторского мастерства;

профподготовка, переподготовка, повышение уровня квалификации и получение дополнительного профобразования для специалистов, занятых в сфере атомной энергетики;

подготовка работодателей и работников по вопросам охраны труда.

Таким образом, для однозначной идентификации организаций, предоставляющих образовательные услуги в сфере охраны труда, нужно применять код ОКВЭД-2, содержащий 5 знаков. Это необходимо для того, чтобы отделить такие организации от других образовательных учреждений, предоставляющих услуги, входящие в эту группировку. Использование шестизначного кода для этого конкретного направления работ действующим классификатором не предусмотрено.

Применение правильного кода ОКВЭД-2 будет исключительно важным при оформлении подтверждающих документов для клиентов образовательной организации, например, при проведении инструктажа или обучения по ОТ в соответствии с требованиями совместного приказа Минобра и Минтруда от 13 января 2003 г. N 1/29.

Несоответствие кода ОКВЭД-2 основному виду деятельности компании может вызвать вопросы у контролирующих органов, которые будут проверять документы о проведении обучения, выданные слушателям, прошедшим подготовку в такой организации.