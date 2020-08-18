Закупка масок на предприятии: не все так просто

Работодатель обеспечивает сотрудникам безопасность на рабочем месте, в том числе, при помощи защитных средств. Раньше те же кассиры в супермаркетах или офисные работники обходились без защитных масок, но с приходом пандемии коронавируса их приходится носить. Разбираемся, что нужно знать работодателю при закупке масок на предприятие.

Некоторые работодатели нашли нестандартный подход к решению проблемы и использовали пластиковые щитки, закрывающие лицо. Их действительно можно использовать долгое время и легче обрабатывать, но зато они стоят намного дороже, поэтому в большинстве случаев организации и предприниматели предпочитают приобретать более дешевые маски.

Однако и тут может скрываться подвох — продаются разные виды защитных масок. Причем некоторые из них являются не медицинскими, а всего лишь декоративными. Иногда это просто обычные маски, но выполненные из недорогого синтетического материала, иногда на них нанесен какой-то рисунок или они сделаны дизайнером в определенном стиле. Такие маски используются скорее как имиджевый предмет, а не средство индивидуальной защиты (СИЗ).

Сейчас разработаны и действуют технические условия ТУ 13.92.29—005—00302178—2020 «Маска лицевая гигиеническая». Они могут применяться для производства всеми желающими изготовителями. Для производства медицинских масок производитель может использовать положения ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские».

Чтобы ваши сотрудники были обеспечены именно средствами защиты, а не просто красивыми повязками для лица, давайте сначала разберёмся — какие изделия можно смело покупать и использовать, а какие к СИЗ не имеют отношения.

По условиям федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для оборота на территории России допускаются только медизделия, прошедшие госрегистрацию. Это значит, что:

изготовитель организует подготовку технической документации и проводит различные исследования своей продукции (токсикологические, клинические);

подает документы в Росздравнадзор для проверки;

получает регистрационное удостоверение;

товар попадает в реестр регистрации медицинских изделий.

После этого можно сказать, что такое изделие действительно медицинское и прошло необходимый цикл проверки. Как убедиться, что вам предлагают качественный товар?

А все очень просто: регистрация медицинских изделий легко проверяется через реестр Росздравнадзора. Для этого достаточно взять данные, которые содержит регистрационное удостоверение, и проверить номер на этом сайте.

Так вы сможете выбрать для своих сотрудников медицинские маски, прошедшие все официальные процедуры регистрации и обеспечить реальное, а не формальное исполнение закона.

Перед покупкой СИЗ попросите продавца или производителя (если заказываете маски напрямую) предоставить копию регистрационного удостоверения, проверьте данные через реестр и только потом принимайте решение об их покупке.

Как отразить покупку СИЗ в бухучете

У бухгалтеров, которые раньше не сталкивались с учетом СИЗ, массовые закупки масок вызвали много вопросов по учету. Как списывать эти изделия, как рассчитать нормы выдачи, надо ли удерживать НДФЛ и страховые взносы, если сотрудники сами приобрели маски, а работодатель решил возместить им расходы?

Отвечаем.

Обеспечение работников средствами защиты — обязанность работодателя, он должен сам приобретать СИЗ, за свой счет. Тем более, что когда сотрудник самостоятельно занимается покупкой, он может приобрести некачественное и даже опасное изделие (например, у некоторых людей возникали аллергические реакции на материал, из которого изготовлены дешевые, неизвестно где и как произведенные маски — кожные раздражения, отеки, зуд и т.д.).

Поэтому, если сотрудник купил маску сам и обратился за возмещением расходов, работодатель, компенсируя такие затраты, рискует вдвойне:

Во-первых, он не может проконтролировать качестве купленных СИЗ, а ответственность за безопасность сотрудника на рабочем месте он все равно продолжает нести по закону;

Во-вторых, есть некоторые разногласия в уплате страховых взносов, т.к. в п. 1 статьи 422 НК РФ прямо эти выплаты (компенсации), как необлагаемые взносами, не поименованы. А с другой стороны, они не связаны с выплатой доходов сотрудникам.

Эксперты склонны считать, что, если придерживаться норм выдачи, то можно компенсацию не облагать взносами и НДФЛ, а вот сверхнормативные СИЗ, как и компенсацию за их покупку, ФНС с радостью посчитает доходом сотрудников.

Теперь о нормировании. Можно воспользоваться рекомендациями Роспотребнадзора и разработать собственные нормы (утвердить их приказом по предприятию) или использовать материалы проведенной спецоценки условий труда (хотя конечно они не предусматривают такого форс-мажора как пандемия).

В бухгалтерском учете списание масок отражается как списание МПЗ (материально-производственных запасов).

Подробно об учете СИЗ мы рассказывали в статье «Что каждый бухгалтер должен знать об охране труда».

До 31 декабря 2021 года изготовители медицинской продукции имеют право ставить ее на учет по национальным правилам. После этого срока в действие вступит процедура ЕАЭС в иными правилами регистрации.

Заявители, уже получившие регистрационные удостоверения, смогут обменять действующие регистрационные удостоверения (РУ) на новые без повторного прохождения процедур учета. Изготовители, не успевшие получить РУ до 31 декабря 2021 года, будут проходить регистрацию по новым стандартам на основании решения Совета ЕЭК от 12 февраля 2016 г. № 46.

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