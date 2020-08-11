Что каждый бухгалтер должен знать об охране труда

По данным исследований Международной организации труда, ежегодно происходит около 270 млн несчастных случаев и 160 млн новых случаев профзаболеваний. Травмы и развитие болезней зачастую провоцируются самими работниками, не умеющими, часто не знающими, и порой не желающими выполнять технику безопасности.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложены на работодателя. Перечень этих обязанностей раскрывает статья 212 ТК РФ.

«Труд свободен», — говорит нам пункт.1 статьи 37 Конституции Российской Федерации.

Пункт 3 той же статьи сообщает нам: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены...» Право это закреплено ТК РФ в разделе X. ОХРАНА ТРУДА.

ОХРАНА ТРУДА — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 Трудового кодекса РФ).

Работодатель должен обеспечить безопасные условия и охрану труда, а работник обязан соблюдать установленные правила, нарушение которых может привести к несчастным случаям, травмам и профзаболеваниям. Соответственно с каждым сотрудником необходимо провести инструктаж по технике безопасности, в отдельных случаях — специальное обучение (ст. 214 ТК РФ). Организовать этот процесс должен работодатель, также как и нести связанные с ним расходы.

Если факт допуска к работе не прошедших обучения по охране труда сотрудников выявлен в первый раз, то величина штрафа по ст. 5.27.1 КоАП составит: для юридических лиц от 110 до 130 тысяч рублей;

для индивидуального предпринимателя (ИП) от 15 до 25 тысяч рублей;

для руководителя, специалиста по ОТ или другого должностного лица, на которого возложены обязанности по организации обучения, от 15 до 25 тысяч рублей.

При повторном и последующих нарушениях санкции увеличиваются в 1,5-2 раза. Кроме того, штрафы по ОТ суммируются.

Организация охраны труда стоит денег, т.е. нужно определить перечень и рассчитать стоимость затрат. И учесть эти затраты.

Мероприятия по ОТ и их финансирование

Каждый работодатель обязан выделять на мероприятия по улучшению условий труда каждый год от 0,2% от всех затрат на производство. Затраты на охрану труда можно увеличить, но не уменьшить.

Если сумма затрат на ОТ будет меньше 0,2%, предприятие оштрафуют за нарушение требований ст. 226 ТК РФ. Оштрафовать работодателя могут и по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Не каждое мероприятие можно запланировать в бюджете на охрану труда. Например, не относят к затратам на охрану труда повышение квалификации сотрудников (бюджет отдела кадров), закупку и перезарядку огнетушителей (бюджет на пожарную безопасность и охрану здания), расходы на доставку к месту производства работ (расходы на основное производство), приобретение мебели для кабинета по охране труда (расходы на содержание зданий и сооружений).

Минтруд утвердил типовой перечень ежегодных мероприятий по охране труда приказом от 1.03.2012 года № 181н, включающий несколько десятков мероприятий, которые можно включить в годовой бюджет.

Если потребность возникает в проведении каждого мероприятия, то разумно вначале запланировать те расходы, которые можно будет возместить через Фонд социального страхования.

Профинансировать часть мероприятий по улучшению условий и охране труда можно за счет страховых взносов в ФСС от НС и профзаболеваний, но только в том случае, если у предприятия нет задолженности перед бюджетом.

Финансирование проводят согласно приказу Минтруда от 10.12.2012 г. № 580н. Чтобы претендовать на возмещение, нужно составить план затрат, и провести их в тот год, в котором подают заявление в ФСС. Чтобы получить возмещение затрат на спецоценку или обучение, необходимо, чтобы каждый акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) был подписан в текущем году.

За счет бюджета ОТ можно профинансировать проведение таких обязательных для каждого работодателя мероприятий, (полный список в приложении к приказу Минтруда от 1.03.2012 года № 181н), как:

закупка СИЗ, дерматологических очищающих средств;

проведение СОУТ;

проведение оценки профрисков;

устранение замечаний по плану улучшающих мероприятий по результатам СОУТ и оценки профрисков;

установка систем автоматического и дистанционного управления производственным процессом (в том числе роботизация опасных процессов);

установка аварийной сигнализации на технологической линии, кнопок аварийной остановки, опасности;

затраты на проведение обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников и т.п.

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Как подсчитать затраты на обучение по ОТ

В бюджете по ОТ отдельное место занимает обучение. В приказе Минтруда № 181н есть такая статья расходов, как приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда.

К расходам на обучение относятся:

затраты на организацию и проведение вводного, инструктажей по ОТ на рабочем месте, стажировки, обучения первой помощи, обучению и проверке знаний по ОТ;

стоимость обучения руководителей и специалистов в учебных центрах (их обучение проводится не реже 1 раза в 3 года, является обязательным при приеме на работу, при переводе на другую работу);

расходы на тиражирование инструкций и программ инструктажа и обучения по ОТ.

Можно купить за счет бюджета на охрану труда:

обучающий комплекс, сборник тестов, обучающую литературу, плакаты, если эти программы и плакаты предназначены для подготовки по ОТ и стажировки работников рабочих профессий, а также тех руководителей и специалистов, которые обучаются внутри своей организации;

тренажер по оказанию первой помощи.

Важное условие: все эти покупки должны быть сертифицированы, а программы иметь лицензии.

Затраты на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством, включаются в состав прочих расходов (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).

К таким расходам можно отнести затраты:

связанные с обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и прочими средствами индивидуальной защиты;

на проведение периодических медицинских осмотров;

компенсационного характера, связанные с возмещением вреда пострадавшим в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;

связанные с приобретением мыла, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с нормами;

на приобретение молока и других равноценных продуктов.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ, затраты на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты относятся к материальным расходам.

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты для строителей утверждены приказом Минздравсоцразвития от 16 июля 2007 г. № 477*.

Расходы, связанные с приобретением спецодежды, могут быть учтены в налоговом учете в составе материальных расходов в полной сумме по мере передачи ее в пользование работникам в соответствии с нормами бесплатной выдачи спецодежды, установленными в организации (см. письмо Минфина России от 23 апреля 2007 г. № 03-04-06-01/128).

Некоторые виды работ связаны с применением вредных химических веществ. Статьей 222 Трудового кодекса РФ определено: на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.

Выдача данных продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, установлены постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 г. № 13.

В целях налогообложения прибыли затраты в виде суммы выданной компенсации могут быть учтены при соблюдении условий:

сумма определена исходя из норм количества молока (других равноценных пищевых продуктов;

сумма соответствует рыночной цене, действовавшей в период выплаты денежной компенсации.

данные затраты должны соответствовать требованиям статьи 252 Налогового кодекса РФ, быть обоснованы и документально подтверждены.

Все начисления компенсирующего характера, связанные с работой в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, относятся к расходам на оплату труда (п. 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ).

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы работника, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, а также доходы в виде материальной выгоды.

Но, согласно пункту 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ, не подлежат налогообложению все виды законодательно установленных компенсационных выплат (в пределах норм). Т.е. выплаты денежной компенсации взамен молока в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, не подлежат обложению НДФЛ.

По ст. 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия. На данные выплаты не начисляются взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 10 Перечня выплат, на которые не начисляются страховые взносы в ФСС).

В бухгалтерском учете расходы на оплату услуг, связанных с охраной труда, являются расходами по обычным видам деятельности. Они признаются на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (п. 5, 7, 16 ПБУ 10/99). Данные расходы отражают по дебету счета 25 (26) в корреспонденции с кредитом счета 60. Предъявленная сумма НДС отражается по дебету счета 19 в корреспонденции с кредитом счета 60. Данную сумму НДС организация имеет право зачесть после принятия на учет оказанных ей услуг при наличии счета-фактуры контрагента (ст. 171, 172 Налогового кодекса РФ).

За нарушение правил охраны труда предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 143 УК РФ, нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложена обязанность по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается:

штрафом в сумме до 200 000 руб. или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев;

исправительными работами на срок до двух лет;

лишением свободы на срок до года.