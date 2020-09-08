Что делать, если условия труда изменились, а в 2020 году результаты СОУТ продлеваются?

В этом году спецоценке условий труда (СОУТ) исполняется 6 лет. Появилась она с начала 2014 года, и регламентирует ее ФЗ от 28.12 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». До этого процедура называлась «Аттестация рабочих мест».

С тех пор данная процедура менялась несколько раз. Крайний случай — поправки от 27.12.2019, № 451-ФЗ. Данный сегмент законодательства постоянно корректируют для повышения качества оценки. Чтобы гарантировать соблюдение прав работников.

СОУТ в 2020 году

В 2020 году сама процедура не претерпела особых изменений. Однако поменялись подготовительные процедуры и завершающие этапы спецоценки.

Самое главное — появилась обязанность у аккредитованной организации, проводящей спецоценку, внести работодателя в систему ФГИС СОУТ с присвоением специального идентификационного номера.

Также изменились условия использования результатов оценки. С начала 2020 года их можно использовать только с момента их регистрации в системе ФГИС СОУТ (ранее — с даты утверждения отчета).

Проводить оценку нужно по-прежнему раз в пять лет. Однако, если условия труда поменялись — нужно проводить ее сразу после изменений.

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Порядок проведения СОУТ в 2020 году

Проведение спецоценки условий труда в 2020 году состоит из следующих этапов:

Компания-работодатель открывает сайт Минтруда, выбирает подходящую организацию и заключает с ней договор.

сайт Компания-оценщик в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора вносит работодателя во ФГИС СОУТ.

Вносятся следующие данные: ОГРН, ИНН, полное наименование (ФИО ИП), численность работников, номер рабочего места, номера СНИЛС сотрудников.

Далее:

система ФГИС СОУТ автоматически присваивает работодателю номер в системе , который оценщик обязан ему сообщить до начала работ по оценке;

работодатель издает приказ о проведении оценки и создании специальной комиссии;

оценщик проводит спецоценку , и предоставляет по результатам работодателю отчет, в котором обязательно указывается идентификационный номер работодателя во ФГИС СОУТ;

комиссия работодателя подписывает отчет . Также его должен утвердить председатель комиссии в срок не позднее 30 дней с момента его направления оценщиком;

работодатель организует ознакомление работников под роспись с отчетом оценщика. Срок — в течение 30 дней с момента его утверждения председателем комиссии.;

руководитель работодателя в течение 3 дней с момента утверждения отчета обязан об этом уведомить оценщика путем направления заказного письма, либо электронно с использованием усиленной электронно-цифровой подписи;

работодатель обязан разместить результаты оценки на своем официальном сайте с учетом требований, указанных в п. 6 ст. 15 ФЗ № 426-ФЗ;

в соответствии с Приказом Минтруда от 07.02.2014 № 80н работодатель обязан подать декларацию в отношении рабочих мест с оптимальными (1 класс) и допустимыми (2 класс) условиями труда . Срок предоставления — 30 дней с момента утверждения отчета.

Компания-оценщик будет обязана уведомить работодателя о том, что его данные внесены во ФГИС СОУТ в течение 3 рабочих дней. Она обязана это сделать на бумажном носителе заказным письмом, или электронно посредством УКЭП.

Продление СОУТ в 2020 году

Продлевать специальную оценку условий труда предстоит как в случае окончания срока оценки, так и в случае изменений условий труда. Правда, до 1 октября пока действует отсрочка, согласно ПП от 11.06.20 № 849, если срок оценки истек в период с апреля по сентябрь этого года.

Времени осталось не так уж много, поэтому о продлении спецоценки условий труда стоит задуматься уже сейчас. Компания Attek работает по всей России, имеет 2 собственные лаборатории, в 2019 году провела аттестацию 150 тысяч рабочих мест. Наши специалисты рады помочь вам посчитать стоимость СОУТ

А нужно ли продлевать СОУТ?

Минтруд еще в прошлом году в Письме от 30.08.2019 № 15-1/ООГ-1968 напоминал, что нет необходимости проводить СОУТ каждые 5 лет, если были соблюдены следующие условия:

с работником не произошел несчастный случай, либо он произошел по вине третьих лиц;

здоровье работника не ухудшилось из-за вредных производственных факторов, не выявлено профессионального заболевания;

в отношении работника не выявлено нарушений норм трудового права, норм об охране труда, иных нормативных правовых актов.

При выполнении этих условий результаты оценки продлеваются ещё на 5 лет.

Как подать декларацию СОУТ в ГИТ в 2020 году

Как уже было указано выше, после проведения спецоценки работодатель обязан подать декларацию в ГИТ по соответствию рабочих мест следующим критериям:

безвредное;

безопасное;

оптимальное;

допустимое.

Проверяются абсолютно все рабочие места. Рабочие места, где опасных факторов не выявлено, а также с условиями труда 1 и 2 класса включаются в декларацию.

Порядок заполнения и подачи этой декларации утвержден приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 80н. Последние изменения в порядок внесены приказом Минтруда России от 14.11.2016 № 642н.

Делается это для того, чтобы работодатель мог платить взносы по пониженной ставке, ведь его сотрудники трудятся в комфортных и безопасных условиях.

Основные требования по заполнению декларации указаны в Письме Минтруда от 23.06.2014 № 15-1/B-724.

Указать нужно следующие сведения:

полное и сокращенное наименование организации-работодателя или ФИО индивидуального предпринимателя;

данные о руководителе;

адрес компании, ИНН, ОГРН;

если сведения подаются за рабочие места, расположенные в филиале организации, который действует без образования юридического лица, адрес указывается основного подразделения компании;

должны быть перечислены наименования должностей или специальностей тех сотрудников, чьи рабочие места декларируются. Обязательно указание кодов этих специальностей;

численность работников на основании данных карты спецоценки (третий раздел отчета);

индивидуальные номера рабочих мест на основании карты СОУТ, их можно взять из первого графы перечня служебных мест, на которых проводилась СОУТ (раздел два отчета);

аналогичные рабочие места. Их следует отметить литерой А (четвертая графа перечня из второго раздела отчета);

результаты СОУТ по декларируемым местам;

реквизиты экспертного заключения и фамилия с инициалами эксперта.

Заполненная декларация может быть направлена в Роструд почтовым отправлением, либо в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной ЭЦП. Также можно это сделать на сайте Роструда

Что будет, если СОУТ не проводить

Если спецоценку не проводить, совершенно очевидно, что работодатель не сможет платить взносы по пониженной ставке. Но если это для кого-то не аргумент — есть еще штрафы согласно ст. 5.27.1 КоАП.

Если декларация не будет своевременно подана в ГИТ, юрлицо или ИП можно оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа возрастает до 200 тысяч рублей. Кроме того, инспекция может приостановить деятельность компании на срок до 90 дней.