Кому доверять: организации осуществляющие сертификацию

Для чего нужна сертификация? Чтобы оценить качество продукции, которую вы хотели бы продавать на территории России. Специальная организация оценивает характеристики продукции и их соответствие нормативным документам. Правом проводить подобные процедуры наделен ограниченный круг компаний, но при этом услуги предлагаются в огромном количестве в том же интернете. Как определить обращается ли вы в аккредитованный центр или к посреднику (возможно не единственному) в цепочке, а может быть вообще к мошенникам?

Для начала немного ликбеза. Сертифицировать можно не только товары, но также работы и услуги. Существует два типа сертификации: добровольная и обязательная.

Обязательную сертификацию проходит продукция, предусмотренная техрегламентами Таможенного союза и постановлением № 982. Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011, также предусмотрено обязательное лицензирование для некоторых работ и услуг.

К примеру, перевозка пассажиров автобусами, услуги по трудоустройству граждан за пределами РФ, образовательная деятельность требуют наличия лицензии.

Товары, услуги и работы не указанные в этих документах, могут пройти лицензирование и сертификацию в добровольном порядке. Сертифицированные товары вызывают большее доверие у покупателей (и оптовых и розничных), поэтому многие предприятия стремятся получить документы, официально подтверждающие качество их продукции и услуг.

Что касается формы проведения сертификации, то существует опять же два варианта сертификационных документов:

сертификат соответствия требованиям применяемого нормативного документа;

декларация о соответствии .

Разница в испытаниях образцов, проведении анализа производства и организации инспекционного контроля.

Получается, чтобы грамотно и в соответствии с законом провести сертификацию необходимо:

определить, подлежит ли продукция, работа или услуга обязательной или добровольной сертификации; провести испытания и исследования для подтверждения качества и безопасности; оформить сертификаты или декларации и сопроводительную документацию.

И вот мы подходим к главному нашему вопросу — как выбрать организацию, которая может обеспечить все эти шаги?

Выбираем орган сертификации: список критериев

Все организации сейчас проводят проверку контрагентов. В основном беспокоит бухгалтеров возмещение НДС и признание расходов при расчете налоговой базы. Но для других специалистов проверка контрагента проводится в иных целях и соответственно строится немного на других принципах.

Итак, на что надо обратить внимание:

Общая информацию о юрлице — дата создания, руководитель, местонахождение, количество сотрудников. Все то, что сразу поможет отмести потенциально недобросовестного исполнителя. Для этого необходимо запросить сведения на сайте ФНС в разделе «Прозрачный бизнес», там все эти данные имеются. С кем именно вы будете заключать договор и работать. Если вас уверяют, что с вами будет работать целая группа компаний — эта занимается подготовкой документов, а эта имеет лабораторию и проводит испытания, то велика вероятность, что вы говорите с посредником. А это значит, что заплатите вы больше, чем если бы напрямую обращались в центр сертификации, который выполняет полный комплекс услуг. Кстати, в случае появления претензий сложнее будет понять — кому собственно их предъявлять? Так что этот момент надо обговаривать заранее (причем не на словах, а в письменном виде). Проверьте аккредитацию компании. Сделать это можно, обратившись к Реестру аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации . Лабораторию можно проверить на том же сайте, в Реестре лабораторий . Не поленитесь зайти на сайт организации , которой хотите доверить сертификацию — посмотрите активен ли он, какие услуги на нем предлагаются, почитайте открытые данные и документы. Сравните с данными в ЕГРЮЛ и документами, с которыми вам дали ознакомиться (например, проектом контракта).

Кроме того, к сайту органа сертификации выдвигаются определенные требования, установленные Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации». Обратите внимание на п. 14.9 Приказа, там перечислены сведения, обязательные для размещения на сайте.

Доверить сертификацию продукции, работ или услуг выбранному центру сертификации можно, если:

Он и его лаборатории, указаны в реестре на сайте Росаккредитации в статусе действующих;

Ваша продукция (работы, услуги) входят в область аккредитации органа сертификации;

Совпадает организация, указанная в реестре и договоре (т.е. договор вы заключаете непосредственно с тем центром, который будет выполнять для вас услугу сертификации);

Сайт компании соответствует критериям Приказа № 326;

Данные в ЕГРЮЛ не вызывают сомнений, а компания работает уже достаточное время — более 3-х лет.

Только в этом случае вы можете быть уверены — полученный вами сертификат будет действительным, а процедура сертификации полностью соблюдена.