Дробление бизнеса: налоговая оптимизация или игра с огнем

Что такое дробление бизнеса
Это разделение деятельности компании на несколько более мелких фирм или ИП, формально независимых, но фактически управляемых как единое целое.
Цель — получить преимущества, предоставляемые малому бизнесу: применение спецрежимов налогообложения (УСН, ПСН), снижение налоговой нагрузки.
Схемы дробления разнообразны, но общий принцип — перераспределение доходов и расходов между участниками схемы для снижения налогооблагаемой базы. Например, основная компания передает часть функций «упрощенцу» с меньшей ставкой налога.
Новшества:
Усиление контроля со стороны ФНС: налоговики все активнее выявляют схемы дробления, анализируя взаимозависимость компаний, движение денежных средств и реальность деятельности.
Судебная практика не в пользу бизнеса: суды все чаще признают дробление необоснованным и доначисляют налоги.
Цифровизация: онлайн-кассы, маркировка товаров, АСК НДС-2 делают схемы дробления менее эффективными и более прозрачными для ФНС.
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ТОП-5 схем дробления бизнеса (с оговоркой о рисках!)
1. «Семейный подряд»:
Суть: индивидуальный предприниматель на УСН занимается производством, а его супруга/супруг регистрирует ИП на ПСН и реализует продукцию через розничную точку.
Риски: отсутствие экономической обоснованности разделения, фиктивность деятельности одного из ИП.
2. «Разделение по этапам»:
Суть: строительная компания на ОСНО создает дочернюю фирму на УСН, которая выполняет часть работ (например, отделочные работы).
Риски: зависимость компаний, отсутствие реальной самостоятельности у «упрощенца».
3. «Аренда без обязательств»:
Суть: компания на ОСНО передает в аренду основные средства (оборудование, транспорт) аффилированной фирме на УСН по заниженной стоимости.
Риски: не рыночные условия сделки, выявление взаимозависимости.
3. «Искусственное ограничение выручки»:
Суть: компания, приближающаяся к лимиту выручки для УСН, создает новую фирму с аналогичной деятельностью, чтобы распределить доход и остаться на выгодном режиме.
Риски: дублирование функций, отсутствие деловой цели, кроме налоговой выгоды.
4. «Номинальный директор»:
Суть: формально бизнесом управляет подставное лицо (родственник, знакомый), но все решения принимает фактический руководитель.
Риски: уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство.
Актуальность помощи аудиторской компании
Грамотное дробление бизнеса — сложный процесс, требующий глубоких знаний налогового законодательства и анализа рисков.
Аудиторская компания поможет:
Оценить риски дробления с учетом специфики вашего бизнеса.
Разработать законную и безопасную схему оптимизации налогообложения.
Подготовить необходимую документацию и провести аудит перед проверкой ФНС.
Защитить ваши интересы в случае налогового спора.
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