Дробление бизнеса: налоговая оптимизация или игра с огнем

Дробление бизнеса — одна из самых популярных и одновременно опасных стратегий налоговой оптимизации. В чем ее суть, как она работает в 2024 году и чем грозит неграмотный подход? Разбираемся вместе!

Что такое дробление бизнеса

Это разделение деятельности компании на несколько более мелких фирм или ИП, формально независимых, но фактически управляемых как единое целое.

Цель — получить преимущества, предоставляемые малому бизнесу: применение спецрежимов налогообложения (УСН, ПСН), снижение налоговой нагрузки.

Схемы дробления разнообразны, но общий принцип — перераспределение доходов и расходов между участниками схемы для снижения налогооблагаемой базы. Например, основная компания передает часть функций «упрощенцу» с меньшей ставкой налога.

Новшества:

Усиление контроля со стороны ФНС : налоговики все активнее выявляют схемы дробления, анализируя взаимозависимость компаний, движение денежных средств и реальность деятельности.

Судебная практика не в пользу бизнеса : суды все чаще признают дробление необоснованным и доначисляют налоги.

Цифровизация: онлайн-кассы, маркировка товаров, АСК НДС-2 делают схемы дробления менее эффективными и более прозрачными для ФНС.

Оптимизация налогов и налоговая безопасность Сэкономили на оптимизации налогов за 2023 год до 30% каждому второму клиенту Консультация

ТОП-5 схем дробления бизнеса (с оговоркой о рисках!)

1. «Семейный подряд»:

Суть : индивидуальный предприниматель на УСН занимается производством, а его супруга/супруг регистрирует ИП на ПСН и реализует продукцию через розничную точку.

Риски: отсутствие экономической обоснованности разделения, фиктивность деятельности одного из ИП.

2. «Разделение по этапам»:

Суть : строительная компания на ОСНО создает дочернюю фирму на УСН, которая выполняет часть работ (например, отделочные работы).

Риски: зависимость компаний, отсутствие реальной самостоятельности у «упрощенца».

3. «Аренда без обязательств»:

Суть : компания на ОСНО передает в аренду основные средства (оборудование, транспорт) аффилированной фирме на УСН по заниженной стоимости.

Риски: не рыночные условия сделки, выявление взаимозависимости.

3. «Искусственное ограничение выручки»:

Суть : компания, приближающаяся к лимиту выручки для УСН, создает новую фирму с аналогичной деятельностью, чтобы распределить доход и остаться на выгодном режиме.

Риски: дублирование функций, отсутствие деловой цели, кроме налоговой выгоды.

4. «Номинальный директор»:

Суть : формально бизнесом управляет подставное лицо (родственник, знакомый), но все решения принимает фактический руководитель.

Риски: уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство.

Актуальность помощи аудиторской компании

Грамотное дробление бизнеса — сложный процесс, требующий глубоких знаний налогового законодательства и анализа рисков.

Аудиторская компания поможет:

Оценить риски дробления с учетом специфики вашего бизнеса.

Разработать законную и безопасную схему оптимизации налогообложения.

Подготовить необходимую документацию и провести аудит перед проверкой ФНС.

Защитить ваши интересы в случае налогового спора.

Не рискуйте своим бизнесом! Обращайтесь к профессионалам!

Оптимизация налогов и налоговая безопасность Сэкономили на оптимизации налогов за 2023 год до 30% каждому второму клиенту Консультация

Реклама: ООО АКГ «Столичный Аудитор», ИНН: 7707720310, erid: LjN8K21oM