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Налоговый капкан: реальные истории спасения бизнеса от налоговых ошибок

Налоговые проверки, штрафы, суды — кошмары любого предпринимателя. Мы, аудиторы и налоговые адвокаты, ежедневно сталкиваемся с последствиями досадных ошибок и рискованных решений бизнеса в сфере налогообложения. Но наша миссия — не только исправлять чужие промахи, но и помогать компаниям работать прозрачно и безопасно.

Сегодня мы поделимся историями клиентов, которым удалось выйти из налогового капкана с минимальными потерями, и расскажем, как избежать подобных ситуаций.

Мы изменили имена и названия фирм, чтобы сохранить конфиденциальность информации о наших клиентах.

История 1. «Оптимизация» с подставными фирмами обернулась многомиллионными потерями

Компания «СМ», занимающаяся строительством загородных домов, решила сэкономить на налогах с помощью популярной схемы — закупки материалов через цепочку фирм-однодневок.

Результат — выездная налоговая проверка, доначисление НДС и налога на прибыль на сумму свыше 70 миллионов рублей, штрафы, пени, блокировка счетов, возбуждение уголовного дела.

Как защищали, боролись и победили:

  • Доказали в суде, что руководство компании не было осведомлено о противозаконной схеме работы.

  • Переквалифицировали состав преступления на менее тяжкий, что позволило избежать уголовной ответственности.

  • Добились рассрочки по уплате налогов и снижения размера штрафных санкций.

История 2. Незнание закона не освобождает от ответственности

Владелица небольшого салона красоты «Елена», столкнулась с неожиданной проблемой. Налоговая инспекция вдруг «вспомнила» о налоговой недоимке трехлетней давности, о которой ранее не было и речи.

Сумма претензий оказалась внушительной — более миллиона рублей, включая пени и штрафы. Елена Сергеевна была в панике — бизнес и так едва держался на плаву после пандемии.

Не сдались и преодолели:

  • Проанализировали ситуацию и обнаружили, что налоговая инспекция допустила нарушение сроков давности привлечения к ответственности.

  • Подготовили и направили возражения на акт проверки, подкрепив их ссылками на законодательство и судебную практику.

  • Представили интересы Елены Сергеевны в налоговом органе и добились полного отказа от претензий.

Оптимизация налогов и налоговая безопасность

Сэкономили на оптимизации налогов за 2023 год до 30% каждому второму клиенту

История 3. Некорректный документооборот поставил под угрозу многомиллионный контракт

Компания «ТП», специализирующаяся на разработке программного обеспечения, заключила выгодный контракт с иностранным заказчиком. Однако при оформлении документов компания допустила ряд ошибок, связанных с валютным контролем и подтверждением нулевой ставки НДС. Это могло привести к срыву сделки, штрафам со стороны налоговой и потере репутации надежного партнера.

Помогли и отстояли:

  • Провели экспертизу контракта и выявили нарушения валютного и налогового законодательства.

  • Разработали алгоритм действий по устранению ошибок и привели документы в соответствие с требованиями закона.

  • Проконсультировали сотрудников компании по вопросам валютного контроля и оформления экспортных операций.

Как не попасть в налоговую ловушку

  • Не используйте сомнительные схемы «налоговой оптимизации».

  • Внимательно следите за изменениями в законодательстве.

  • Ведите бухгалтерский учет и документооборот в полном порядке.

  • Обращайтесь за профессиональной помощью к аудиторам и налоговым адвокатам на этапе планирования бизнес-процессов, а не когда «гром грянет».

Помните: профессиональная помощь в сфере налогообложения — это не расходы, а инвестиции в безопасность и стабильность вашего бизнеса.

Аудиторы и налоговые адвокаты АКГ Столичный аудитор помогут вам:

  • Минимизировать налоговые риски.

  • Оптимизировать налоговую нагрузку законными способами.

  • Защитить ваши интересы в налоговых спорах.

Обращайтесь!

Оптимизация налогов и налоговая безопасность

Сэкономили на оптимизации налогов за 2023 год до 30% каждому второму клиенту

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