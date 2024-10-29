Налоговый капкан: реальные истории спасения бизнеса от налоговых ошибок

Сегодня мы поделимся историями клиентов, которым удалось выйти из налогового капкана с минимальными потерями, и расскажем, как избежать подобных ситуаций.
Мы изменили имена и названия фирм, чтобы сохранить конфиденциальность информации о наших клиентах.
История 1. «Оптимизация» с подставными фирмами обернулась многомиллионными потерями
Компания «СМ», занимающаяся строительством загородных домов, решила сэкономить на налогах с помощью популярной схемы — закупки материалов через цепочку фирм-однодневок.
Результат — выездная налоговая проверка, доначисление НДС и налога на прибыль на сумму свыше 70 миллионов рублей, штрафы, пени, блокировка счетов, возбуждение уголовного дела.
Как защищали, боролись и победили:
Доказали в суде, что руководство компании не было осведомлено о противозаконной схеме работы.
Переквалифицировали состав преступления на менее тяжкий, что позволило избежать уголовной ответственности.
Добились рассрочки по уплате налогов и снижения размера штрафных санкций.
История 2. Незнание закона не освобождает от ответственности
Владелица небольшого салона красоты «Елена», столкнулась с неожиданной проблемой. Налоговая инспекция вдруг «вспомнила» о налоговой недоимке трехлетней давности, о которой ранее не было и речи.
Сумма претензий оказалась внушительной — более миллиона рублей, включая пени и штрафы. Елена Сергеевна была в панике — бизнес и так едва держался на плаву после пандемии.
Не сдались и преодолели:
Проанализировали ситуацию и обнаружили, что налоговая инспекция допустила нарушение сроков давности привлечения к ответственности.
Подготовили и направили возражения на акт проверки, подкрепив их ссылками на законодательство и судебную практику.
Представили интересы Елены Сергеевны в налоговом органе и добились полного отказа от претензий.
Оптимизация налогов и налоговая безопасность
Сэкономили на оптимизации налогов за 2023 год до 30% каждому второму клиенту
История 3. Некорректный документооборот поставил под угрозу многомиллионный контракт
Компания «ТП», специализирующаяся на разработке программного обеспечения, заключила выгодный контракт с иностранным заказчиком. Однако при оформлении документов компания допустила ряд ошибок, связанных с валютным контролем и подтверждением нулевой ставки НДС. Это могло привести к срыву сделки, штрафам со стороны налоговой и потере репутации надежного партнера.
Помогли и отстояли:
Провели экспертизу контракта и выявили нарушения валютного и налогового законодательства.
Разработали алгоритм действий по устранению ошибок и привели документы в соответствие с требованиями закона.
Проконсультировали сотрудников компании по вопросам валютного контроля и оформления экспортных операций.
Как не попасть в налоговую ловушку
Не используйте сомнительные схемы «налоговой оптимизации».
Внимательно следите за изменениями в законодательстве.
Ведите бухгалтерский учет и документооборот в полном порядке.
Обращайтесь за профессиональной помощью к аудиторам и налоговым адвокатам на этапе планирования бизнес-процессов, а не когда «гром грянет».
Помните: профессиональная помощь в сфере налогообложения — это не расходы, а инвестиции в безопасность и стабильность вашего бизнеса.
Аудиторы и налоговые адвокаты АКГ Столичный аудитор помогут вам:
Минимизировать налоговые риски.
Оптимизировать налоговую нагрузку законными способами.
Защитить ваши интересы в налоговых спорах.
Обращайтесь!
Оптимизация налогов и налоговая безопасность
Сэкономили на оптимизации налогов за 2023 год до 30% каждому второму клиенту
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