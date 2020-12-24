«Дураки, Семья, Друзья» - какие есть альтернативы банковским кредитам?

Любая компания, нуждается в привлечении инвестиций или заемных средствах. На раннем этапе основатели вкладывают собственные деньги. После этого приходит черед поддержать малое предприятие друзьям и семье.

В какой-то момент руководитель компании обращается за деньгами в банк, но вместо денег он получает домашние задание: заполните анкеты, соберите справки, а еще лучше:

«Переведите все обороты к нам в банк, чтобы повысить вероятность положительного решения»

В итоге, без существенных залогов получить значительную сумму практически невозможно:

«Даже при нашем обороте в 1 миллиард, я могу в банках максимум получить 15 миллионов. Потому, что мы инжиниринговая компания, у нас нет и не будет залога!»

И проблема тут не только в банках.

Руководители компаний из сегмента малого бизнеса в первую очередь заняты развитием продуктов и услуг. У них не всегда хватает времени подумать о бизнес стратегии на несколько лет вперед — наметить конкретные вехи развития бизнеса. Понять сколько инвестиций может понадобится компании и на каком этапе развития.

Альтернативой банку может быть привлечение средств от частного инвестора, фонда, выпуск коммерческих или биржевых облигаций, выход на IPO. Но каждый из этих способов хорош или по карману компании на определенном этапе.

Мы в «АУРА» прошли большой путь по привлечению инвестиций в свои проекты и проекты наших клиентов.

Планируем делиться прикладным опытом и конкретными кейсами компаний — наших клиентов и партнеров.

В 4-х ближайших статьях расскажем о следующих инструментах:

Работа с частными инвесторами;

Коммерческие облигации;

Биржевые Облигации для малого бизнеса;

IPO или продажа части компании;

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С Наступающим Новым Годом!