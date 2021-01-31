«Детские» облигации - КО для чего?

В 2016 году в рамках программы, направленной на повышение доступности длинных заемных денег для малого и среднего бизнеса, в России стали выпускать коммерческие облигации. Ключевая особенность инструмента — упрощенная процедура выпуска — эмиссии. КО регистрируются Национальным расчетным депозитарием (НРД), размещаются по закрытой подписке и обращаются только на внебиржевом рынке.

Еще одно важное отличие — высокая доходность, от 16 до 25% годовых.

По данным НРД, в 2017-м разместили 16 выпусков КО на сумму 2,8 млрд рублей, в 2018-м — 37 выпусков на 79,5 млрд. В депозитарии отмечают, что для малого и среднего бизнеса инструмент становится альтернативой банковскому кредиту.

Сейчас в России есть около десяти организаций, помогающих малому и среднему бизнесу выйти на рынок КО. Большинство работают, как классические организаторы выпусков. Это, к примеру, «ЮниСервис Капитал», «Septem Capital».

В 2020 году команда АУРЫ помогла выпустить коммерческие облигации компании PimPay. Компания работает в e-commerce c 2013 года. Она занимается оптимизацией финансов и логистики интернет-магазинов, а также помогает справится им с кассовыми разрывами.

Выпуск КО для компании стал первым шагом по формированию инвестиционного бренда компании.

Всего было распродано облигаций на 40 млн. руб.

Половина покупателей облигаций PimPay стали люди, которые давно знали о деятельности компании и ранее уже имели опыт инвестирования в нее в виде займов. Другая часть инвесторов была привлечена с помощью маркетинговых мероприятий, которые помогла организовать АУРА.

Команда АУРЫ создала инвестиционную презентацию о компании, а так же запустила рекламные кампании в различных каналах. Facebook, telegram, yandex, привлекали блогеров, отдельно проводили переговоры с крупными игроками рынка — институциональными инвесторами.

Самым эффективным каналом по привлечению инвесторов в КО оказались группы в Telegram. В мессенджере есть большие сообщества инвесторов, которые специализируются на инвестициях в Высокодоходные Облигации (Коммерческие Облигации входят в их число).

В итоге, у нашей команды сложилось устойчивое мнение — Коммерческие Облигации отличный инструмент для первого взрослого шага на пути привлечения инвестиций, но использовать его нужно заранее понимая, кто эти облигации будет покупать.

Брокерские компании — организаторы выпусков скорее с неохотой смотрят на выпуск такого типа облигаций, особенно в кризисные времена.

Будьте готовы к тому, что за продажу облигаций (это называется термином — Андеррайтинг) организатор удержит от привлеченной суммы около 4%.

Но к любому процессу можно подойти с умом и заранее все просчитать, поняв эффективность инструмента.

В следующей статье поговорим о «Биржевых Облигациях».

Всегда рады вопросам и комментарям!

Ваша «АУРА»