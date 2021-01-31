«Мы же еще маленькие!» Биржевые Облигации — для малого и среднего бизнеса

Цель любого бизнеса — это повышение его стоимости. В предыдущих постах мы рассказывали о разных инструментах привлечения инвестиций от частных инвесторов. Но в конечном счете вкладывают деньги в компанию инвесторы, которые так или иначе знают компанию и ее владельцев.

Вершиной же привлечения заемных средств от частных инвесторов является выход компании на биржу.

Здесь работают совершенно другие правили и сценарии. Биржевые облигации компании может приобрести любой инвестор, у которого есть брокерский счет. И по сути для компании — это доступ к безграничному заемному капиталу, так как инвесторов на бирже очень много.

По данным Московской биржи, с начала 2020 года брокерские счета открыли более 4 млн человек — больше, чем суммарно за все предыдущие годы

Многие владельцы и руководители компаний думают, что выпустить биржевые облигации могут только крупны бизнес.

Но это совершенно не так. Выпустить биржевые облигации может любая компания соответствующая следующим характеристикам:

Любая компания с годовой выручкой от 120 млн. р. и сроком существования более 3-х лет, может привлечь на бирже от 50 млн. рублей

Напрашивается логичный вопрос: «Почему же так не много компаний выходят на биржу?».

Мы думаем, что это связано с заблуждением о дороговизне этого процесса. С 2019 года в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» существуют разные инструменты поддержки компаний, которые решили выйти на биржу.

В декабре 2020 года Центральный Банк РФ провел онлайн мероприятие, целью которого было рассказать об этих инструментах поддержки.

В мероприятии принимали участие представители Московской Биржи, МСП Банка, ЦБ РФ, а так же компании «Моторные Технологии».

Руководитель компании рассказала про то, как в 2020 году, они успешно выпустили биржевые облигации. При этом, смогли получить субсидии и существенно удешевить процесс выхода на биржу и стоимость привлеченных денег для компании.

Приводим для вас главные мысли с этого мероприятия:

Компании с оборотом от 120 млн. руб. в год могут выйти на биржу и привлечь от 50 млн. руб. ;

; Вы можете возместить до 1,5 млн. р. затрат на выпуск облигаций, а так же существенно снизить купон (процентную ставку);

Корпорация МСП может выступать гарантом по выпуску биржевых облигаций. Если компания не сможет исполнить обязательства перед инвесторами, Корпорация возьмет эти обязательства на себя. Максимальная сумма гарантий 1 млрд. руб.;

МСП Банк готов быть соорганизатором выпусков и выкупать до 50% выпуска. Например, если вы выпустили облигации на 100 млн. р. и соорганизатором выпуска является МСП Банк, то 50 млн. р. он выкупит сам;

25 компаний получили поддержку на общую сумму свыше 150 млн. р. за 2019 и 2020 год;

за 2019 и 2020 год; У МосБиржи есть льготы для сегмента МСП на 2020 год и они планируют их продлить и в следующем году;

Медицина, Стройка, Наука, Туризм, Производство, ИТ, образование — приоритентные для полученичя поддержки отрасли;

Весь процесс от принятия решения до выпуска облигаций занимает от 3-х месяцев;

Эмитент может распоряжаться средствами на свое усмотрение ;

; Процесс не легкий но вполне подъемный, при наличии компетенций внутри компании — смотрим кейс компании «Моторные Технологии».

Как видно из списка — есть много вариантов, как можно удешевить процесс выхода на биржу и обезопасить свою компанию.

На этом наша не большая вводная серия о долговых инструментах заканчивается.

В следующей статье поговорим о выходе компании на IPO.

Всегда рады вопросам и комментарям!

Ваша «АУРА»