«Игра на публику» - IPO

Вершиной эволюционного развития любой компании является ее продажа. Продажа может быть частичная или полная.

Как правило в нашей стране сделки по слиянию и поглощению происходят на непубличном поле. То есть владелец одной компании договаривается с другой и происходит сделка. Но есть и альтернативный путь, публичный — вывести компанию на IPO.

Для простого обывателя выход компании на IPO означает, что теперь владеть частью компании (приобрести ее акции) может каждый.

«АУРА» ставит свой задачей показать, что этот инструмент доступен не только крупному бизнесу.

Мы попросили рассказать о видении развития компании Валерия Золотухина (создатель и руководитель АО «IMPACT Capital»):

«С самого начала было желание создать компанию на века. При этом я смотрел на компанию Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway. На российском рынке — аналог в трактовке АФК „Система“. У последних я замечал то, что мне совершенно не нравилось, например, желание во всех частных компаниях забрать контроль и привлекать много заемных средств. Я смотрел на принципы долгосрочного инвестирования и вывода компаний на IPO, как действуют мировые суперхолдинги, тот же Tencent в Азии, и захотел построить что-то подобное. Стал прикидывать, сколько нужно активов, какая должна быть прибыль, чтобы выйти на IPO. Оказалось, что примерная минимальная прибыль — в районе 100 млн рублей в месяц. Мы поставили цель достичь таких показателей и затем уже выйти на биржу. На текущий момент при активах в 400-420 млн рублей нашу компанию оценивают в 2 млрд рублей. Мы понимаем, что это далеко не наш предел, и хотим построить международный крупный бизнес с капитализацией даже не миллиарды долларов, а десятки и сотни миллиардов.»

«IMPACT Capital» не единственная компания с амбициозными целями. В этом году на IPO вышла компания ПАО «Светофор Групп».

ПАО «Светофор Групп» является крупнейшим оператором образовательных услуг по подготовке водителей. В компании работает 97 человек. Выходу на IPO предшествовало несколько облигационных выпусков. Благодаря которым, компания положительно зарекомендовала себя перед инвесторами.

На наш взгляд, подобный путь может пройти любая компания из сегмента малого, среднего бизнеса. Для этого нужно четко сформулировать конечную цель и заручиться поддержкой надежных партнеров.

Наша команда готова делится имеющимся опытом и компетенциями. А так же рекомендовать и знакомить с игроками на рынке привлечения инвестиций для бизнеса.

4-го февраля, «АУРА» проведет онлайн вебинар. На нем мы еще раз расскажем про все возможные пути привлечения инвестиций и постараемся ответить на ваши вопросы.

Благодарим за участие в подготовке материала команду «УНИВЕР Капитал» и компанию «IMPACT Capital».