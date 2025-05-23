Может ли бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии банка заменить бухгалтера

Недостатки бесплатной онлайн-бухгалтерии

У бесплатных онлайн-бухгалтерий есть свои недостатки:

1. Ограниченный функционал. Бесплатные сервисы обычно формируют самые простые отчеты и автоматизируют базовые операции, вроде расчета налога на УСН «Доходы» по поступлениям по банку. Они могут не учитывать операции с наличными, оборот по счетам в других банках, работу с сотрудниками и сложные расчеты.

Например, при УСН «Доходы минус расходы» банк не видит всех нюансов и не может определить, какие затраты можно включить в расходы, а какие нет.

К тому же юридические лица обязаны вести бухгалтерский учет. Поэтому расчет базовых налогов и подготовка платежных поручений не избавят компанию от формирования проводок и двойной записи.

2. Отсутствие экспертного мнения. Бухгалтер не только считает, но и консультирует, помогает оптимизировать налоги в рамках закона, следит за изменениями в законодательстве, готовит ответы на требования налоговой, помогает в спорных ситуациях. Сервис этого не делает.

Например, многие далекие от бухгалтерии начинающие селлеры на маркетплейсах ведут учет с нарушениями, когда доверяют его онлайн-бухгалтерии обслуживающего банка и отказываются от услуг бухгалтера. Сервис считает налог и взносы от чистых поступлений на счет клиента, хотя правильно делать это на основании отчета торговой площадки, где указаны суммы, за которые реально были проданы товары, и суммы расходов селлера на логистику, рекламу и другие услуги маркетплейса.

А еще начинающие предприниматели сразу переходят на УСН «Доходы», думая, что так работать проще и налог будет меньше. Но при продажах через маркетплейсы часто выгоднее применять УСН «Доходы минус расходы». Бухгалтер владеет более детальной информацией, чем бесплатный сервис, и знает специфику бизнеса, поэтому поможет собственнику избежать нарушений и выбрать оптимальный налоговый режим.

3. Нестандартные ситуации. При возникновении ошибок, необходимости корректировки отчетности, прохождении проверок или аудитов, сервис просто покажет данные. Но он не сможет самостоятельно решить вопросы, связаться с налоговой для уточнения сведений или предоставить квалифицированную помощь, как это сделает опытный бухгалтер.

Например, ИП получил от ФНС требование о пояснении данных декларации и обратился за консультацией на линию поддержки клиентов онлайн-бухгалтерии — как ему ответить на требование. Даже если предприниматель получит компетентный ответ, сложность может заключаться в том, что его нужно правильно понять и изложить в ответном письме в ФНС.

4. Ответственность. За ошибки в учете и отчетности отвечает предприниматель или руководитель компании. Сервис автоматизирует расчеты на основе введенных или полученных данных, но не несет ответственности за их полноту и корректность, а также за правильность применения законодательства. Часто это связано со спецификой бизнеса.

Например, компании и предприниматели, которые получают гранты и субсидии из бюджета, обязаны вести раздельный учет. Онлайн-бухгалтерия не сможет разделить доходы и расходы по разным направлениям, и соответственно, корректно рассчитать налоги.

5. Работа с сотрудниками. Если у компании или предпринимателя есть наемные работники, расчет зарплаты, отпускных, больничных, а также формирование и сдача отчетности в налоговую и фонды становится гораздо сложнее. Бесплатные сервисы редко покрывают этот функционал в полной мере.