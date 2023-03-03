Как бухгалтеру найти клиентов на Авито: три полезных совета 

Расскажем, как быстро стартовать на Авито и привлечь внимание первых заказчиков.

Услуги бухгалтера – кто и как их ищет в интернете

Если вы оказываете услуги по ведению бухгалтерского учета, сдаче отчетности, консультируете клиентов по налогам или правовым вопросам, то ваши услуги ежедневно ищут сотни тысяч человек. Ищут не через знакомых или в компаниях-аутсорсерах, а через интернет – с помощью онлайн-платформ. То есть ищут конкретного исполнителя.

По данным агентства Data Insight, каждый второй предприниматель в сфере услуг в России использует Авито для поиска клиентов. Это делает Авито ресурсом № 1 для получения заказов на услуги. Платформа дает доступ к многомиллионной аудитории заказчиков по всей стране: в раздел «Услуги» на Авито заходит более 25 млн человек в месяц.

Аналитика платформы показывает, что по итогам 2022 года спрос на деловые услуги на Авито вырос на 69%. В частности спрос на бухгалтерские услуги увеличился на 27%.

На Авито приходят пользователи с разнообразными запросами – от регистрации ИП и помощи в заполнении декларации, до бухгалтерского сопровождения бизнеса. Заказчики платформы – как частные лица, так и ИП и юрлица.

Авито дает доступ бухгалтеру к большой аудитории и становится тем местом, где можно эффективно предлагать свои услуги и зарабатывать на этом. Поэтому сегодня тысячи частных специалистов размещают свои объявления именно на этой платформе.

Совет № 1. Что нужно бухгалтеру для быстрого старта на Авито

Первое, что вам необходимо сделать – это создать свой профиль на сайте. Регистрация займет у вас 5 минут. Вам потребуется ввести номер телефона при регистрации. Альтернативный способ – авторизоваться через Apple ID, Google-аккаунт или соцсети.

Составьте текст объявления и разместите его. Опишите подробно в тексте, какие именно услуги вы оказываете, и сколько это стоит. Расскажите, в чем ваше преимущество перед конкурентами.

Добавьте свое фото. Аккаунты с реальными людьми вызывают больше доверия. Предпочтение следует отдавать фото в деловом стиле, где вокруг вас рабочая обстановка. Фото ваших дипломов, свидетельства о повышении квалификации добавят веса и будут подтверждением ваших слов о профессиональном опыте.

На Авито есть услуги продвижения. Начинать поиск клиентов можно и без них, удачное объявление всегда увидят. Но платные инструменты и дополнительные опции помогут увеличить просмотры и выделят ваше объявление среди других специалистов.

Совет № 2. Как бухгалтеру составить продающее объявление

Объявление на Авито состоит из нескольких разделов. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы привлечь внимание заказчиков.

В заголовке объявления необходимо указать суть вашей услуги. Чем вы, как бухгалтер, можете быть полезны своим клиентам? С кем вы можете работать – с ИП или частными лицами? А может быть вы готовы к сотрудничеству с компанией, которая ведет свою деятельность на общей системе налогообложения.

Если вы сразу в тексте укажите и целевую аудиторию и краткую суть услуги, то отсечете «не ваших» клиентов.

Пример неудачного заголовка

Бухгалтерские услуги, отчетность – слишком общее определение.

Бухгалтерское сопровождение – непонятно кто целевая аудитория. Сможет ли обратиться предприниматель к вам и с каким запросом?

Бухгалтерский учет и отчетность – тоже общее определение всей бухгалтерской деятельности.

Пример хорошего заголовка

Бухгалтер для ИП, ООО (ОСНО, УСН, патент) – сразу понятно с кем готов работать бухгалтер и какие виды налогообложения он знает, практикует.

Налоговые консультации для предпринимателей – есть прямое указание на целевую аудиторию и понятен вид услуг, которые предлагает специалист.

Услуги бухгалтера – 3 НДФЛ, налоговый вычет – в такой форме вы даете понять аудитории, что работаете с частными лицами и помогаете им подать отчетность по имущественным налогам и получить налоговый вычет. Компания на общей системе налогообложения не станет к вам обращаться.

Текст самого объявления должен быть информативным. Расскажите какие услуги вы оказываете, есть ли у вас профессиональные программы, укажите цены. Постарайтесь чтобы текст был связным и содержал преимущества работы с вами. Почему заказчикам стоит выбрать именно вас? В чем ваше преимущество как бухгалтера? Не лишним будет рассказать кратко о себе, о своем образовании и опыте работы.

Если есть опыт в конкретной отрасли, знание специальных программ добавьте это в описание. Возможно кто-то ищет именно такого специалиста с уникальным опытом.

Пример удачного объявления бухгалтера

Взято с Авито

Взято с Авито

Совет № 3. Как повысить доверие клиентов на Авито

1. На Авито есть опция – проверка профиля. Она дает преимущества, которые помогают привлекать клиентов на Авито. Исполнители услуг, которые прошли проверку, получают больше контактов со стороны пользователей.

Подтвердить профиль можно по паспорту или водительским правам. После проверки в профиле появится значок как на примере:

В профиле будут доступныдополнительные опции для оформления. Что позволит вам выгодно отличаться от своих конкурентов.

2. Старайтесь отвечать на отклики по объявлению в течение суток. И не забывайтеработать с отзывамиот заказчиков и запрашивать обратную связь после оказания услуги. Пользователи больше доверяют экспертам с хорошими отзывами и делают выбор на основании высокого рейтинга.

3. Вызвать доверие пользователей поможет и видео-визитка, которую можно прикрепить к объявлению об услуге. Небольшое видео с коротким рассказом о себе и своих услугах может стать заочным знакомством с человеком и поможет повысить доверие к вам, как к профессионалу.

И тогда первые заявки от клиентов не заставят себя ждать. Для быстрого старта потребуется совсем немного времени и желание начать активно привлекать заказчиков на свои услуги. Сервис Авито Услуги поможет запустить свое дело и предоставит удобные инструменты для эффективного продвижения услуг. Начните с объявления, чтобы клиенты узнали о вас. Предложить услугу

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