Форма заявки, вакансия, cookie и CRM: где сайт компании расходится с 152-ФЗ

Посетитель оставляет телефон в форме обратного звонка. Кандидат прикрепляет резюме на странице вакансии. Маркетинг подключает новую метрику, а заявка после отправки автоматически попадает в CRM.

На сайте при этом давно размещена политика обработки персональных данных, и команда может считать, что базовые требования уже закрыты.

Для 152-ФЗ важен весь маршрут данных: что собирает сайт, для какой цели, на каком основании, куда информация попадает после отправки формы, какие сервисы получают ее по пути и совпадает ли фактическая обработка с документами.

Сайт услуг или работодателя удобнее проверять по реальным сценариям. Пользователь заходит на страницу, начинают работать cookie и метрики, затем он заполняет форму, сведения попадают в CRM или HR-систему, могут передаваться подрядчикам, храниться и впоследствии удаляться.