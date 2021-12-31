Кто рискует, работая с самозанятыми: что ФНС посчитает схемой ухода от налогов

Главная проблема заключается в том, что ваши отношения с самозанятыми могут признать маскировкой трудовых отношений в целях сэкономить на налогах и взносах за работников. Чтобы бизнес понимал, в каком случае «переходит черту», ФНС даже выпустила письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, где привела признаки незаконных схем с самозанятыми.
Компании бьют тревогу: начались массовые вызовы плательщиков НПД на допросы в налоговую. Проверяют не только их, но и бизнес, который с ними работает.
Мало того, не так давно ФНС говорила и о разработке специальной скоринговой системы, которая анализирует взаимодействие фирм с СМЗ и находит подозрительные с точки зрения налоговиков компании.
Как правило, сначала налогоплательщику присылают предупреждение и если ситуация не меняется, то начинаются проверки и доначисления.
Как понять, что вы рискуете
ФНС приводит следующие признаки, которые могут указывать на подмену трудовых отношений с физлицом:
- регистрация в качестве СМЗ — обязательна;
- за самозанятого режим работы (рабочий день, смену) устанавливает заказчик;
- самозанятый подчиняется руководителю внутри компании заказчика;
- самозанятый работает в офисе заказчика, на его объекте, выполняет работу инструментами и с помощью оборудования, принадлежащих заказчику;
- периодичность выплат самозанятому совпадает с выдачей зарплаты в организации.
В особой зоне риска самозанятые, которые работают только с одной компанией: шансы, что такая компания может быть его фактическим работодателем, в глазах налоговиков возрастают. Хотя закон прямо не запрещает сотрудничать только с одним юрлицом.
Что могут спросить
Вот некоторые из возможных вопросов к самозанятому (допустим, вопросы ему задают о работе с ООО «Василек»):
- Вы самостоятельно зарегистрировались плательщиком НПД или по инициативе ООО «Василек»?
- Какие услуги (работы) вы оказывали ООО «Василек»? Вы делали их лично?
- Кто контролировал вашу работу, вы отчитывались кому-то в компании?
- Как вы заключали договор (в каком виде подписывали — на бумаге, электронно, с кем вели переговоры)?
- Каков был срок выполнения работ, срок оплаты по договору?
- Какой у вас график работы, кто обеспечивает безопасность на рабочем месте, предоставляет инструменты и т.п.?
- ООО «Василек» оплачивает вам телефон, интернет, приобретает для вас ПО?
- С какой регулярностью вы получаете вознаграждение? Каждый Месяц, дважды в месяц чаще или реже?
- От чего зависит сумма заработка?
- Если вы нарушите условия договора, какая ответственность предусмотрена за это? Могут ли вас оштрафовать за опоздание?
Кроме того вопросы могут и довольно неожиданные, например, инспектор может попросить описать офис ООО «Василек», его руководителя или представителя, с которым заключался договор. Также часто задают вопрос является ли компания единственным источником дохода для самозанятого.
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Как не допустить проблем
Коротко скажем, как компании не навлечь на себя подозрения налоговой при работе с самозанятым.
- Оформляйте правильный тип договора. Это может быть один из типов ГПХ — договор подряда, возмездного оказания услуг, авторского заказа и т.д. Самозанятый по закону не может быть посредником или агентом: это тоже важно.
- Не прописывайте в договоре личный характер выполнения работ. Если вам важно, чтобы работу делал лично СМЗ, то укажите в договоре, что исполнитель вправе привлекать помощников, но с письменного согласия заказчика (см. вопрос № 3 в Письме ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).
- Заключайте договор ГПХ на конкретный срок. На неопределенный срок можно заключать трудовой договор.
- Сделайте акцент на процессе сдачи работ, после которого будет выплачиваться вознаграждение. Это одно из важнейших условий договора ГПХ.
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