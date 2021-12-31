Кто рискует, работая с самозанятыми: что ФНС посчитает схемой ухода от налогов

Главная проблема заключается в том, что ваши отношения с самозанятыми могут признать маскировкой трудовых отношений в целях сэкономить на налогах и взносах за работников. Чтобы бизнес понимал, в каком случае «переходит черту», ФНС даже выпустила письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, где привела признаки незаконных схем с самозанятыми.

Компании бьют тревогу: начались массовые вызовы плательщиков НПД на допросы в налоговую. Проверяют не только их, но и бизнес, который с ними работает.

Мало того, не так давно ФНС говорила и о разработке специальной скоринговой системы, которая анализирует взаимодействие фирм с СМЗ и находит подозрительные с точки зрения налоговиков компании.

Как правило, сначала налогоплательщику присылают предупреждение и если ситуация не меняется, то начинаются проверки и доначисления.

Как понять, что вы рискуете

ФНС приводит следующие признаки, которые могут указывать на подмену трудовых отношений с физлицом:

регистрация в качестве СМЗ — обязательна;

за самозанятого режим работы (рабочий день, смену) устанавливает заказчик;

самозанятый подчиняется руководителю внутри компании заказчика;

самозанятый работает в офисе заказчика, на его объекте, выполняет работу инструментами и с помощью оборудования, принадлежащих заказчику;

периодичность выплат самозанятому совпадает с выдачей зарплаты в организации.

В особой зоне риска самозанятые, которые работают только с одной компанией: шансы, что такая компания может быть его фактическим работодателем, в глазах налоговиков возрастают. Хотя закон прямо не запрещает сотрудничать только с одним юрлицом.

Что могут спросить

Вот некоторые из возможных вопросов к самозанятому (допустим, вопросы ему задают о работе с ООО «Василек»):

Вы самостоятельно зарегистрировались плательщиком НПД или по инициативе ООО «Василек»?

Какие услуги (работы) вы оказывали ООО «Василек»? Вы делали их лично?

Кто контролировал вашу работу, вы отчитывались кому-то в компании?

Как вы заключали договор (в каком виде подписывали — на бумаге, электронно, с кем вели переговоры)?

Каков был срок выполнения работ, срок оплаты по договору?

Какой у вас график работы, кто обеспечивает безопасность на рабочем месте, предоставляет инструменты и т.п.?

ООО «Василек» оплачивает вам телефон, интернет, приобретает для вас ПО?

С какой регулярностью вы получаете вознаграждение? Каждый Месяц, дважды в месяц чаще или реже?

От чего зависит сумма заработка?

Если вы нарушите условия договора, какая ответственность предусмотрена за это? Могут ли вас оштрафовать за опоздание?

Кроме того вопросы могут и довольно неожиданные, например, инспектор может попросить описать офис ООО «Василек», его руководителя или представителя, с которым заключался договор. Также часто задают вопрос является ли компания единственным источником дохода для самозанятого.

YouDo Бизнес позволяет вести документооборот с самозанятыми в электронном виде: данные никуда не потеряются, всегда можно скачать и переслать документы в ответ на требование ФНС. Заказчик сможет доказать прозрачность отношений с самозанятым, подготовить распечатки (скрины) с объявлениями о поиске исполнителей и откликами, что позволит продемонстрировать по каким критериям проводился отбор исполнителя. Сервис напрямую интегрирован с ФНС, что гарантирует компании законные отношения с самозанятыми.

Как не допустить проблем

Коротко скажем, как компании не навлечь на себя подозрения налоговой при работе с самозанятым.

Оформляйте правильный тип договора. Это может быть один из типов ГПХ — договор подряда, возмездного оказания услуг, авторского заказа и т.д. Самозанятый по закону не может быть посредником или агентом : это тоже важно. Не прописывайте в договоре личный характер выполнения работ. Если вам важно, чтобы работу делал лично СМЗ, то укажите в договоре, что исполнитель вправе привлекать помощников, но с письменного согласия заказчика (см. вопрос № 3 в Письме ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@). Заключайте договор ГПХ на конкретный срок. На неопределенный срок можно заключать трудовой договор. Сделайте акцент на процессе сдачи работ, после которого будет выплачиваться вознаграждение. Это одно из важнейших условий договора ГПХ.