Почему бизнес хочет нанимать самозанятых, а бухгалтеры боятся

Сегодня расскажем о страхах, которые бухгалтерам (и не только им) мешают начать сотрудничество с самозанятыми. Бухгалтерии по статусу положено во всем сомневаться, проверять, уточнять и выполнять операции, руководствуясь законодательством. В конечном итоге вся ответственность за принятое решение ложится на их плечи.

Сколько бы ни рекламировали и ни хвалили режим самозанятых, от многих страхов сложно избавиться, как и развеять устоявшиеся мифы.

Плюсы, ради которых стоит побороть страх перед самозанятыми

Перед тем, как отказываться от услуг самозанятых исполнителей, прикиньте, какие плюсы от сотрудничества получит компания:

упрощенный документооборот;

отсутствие расходов на социальные и страховые выплаты;

самозанятый сам несет ответственность за свою деятельность, ему не нужно устраивать рабочее место, снабжать инструментами и обеспечивать безопасность условий труда;

скорость онбординга выше, чем при других формах сотрудничества (ГПХ или ТД): на простом языке это означает то, что адаптация и включение исполнителя в работу происходит быстрее, за счет их мобильности и заточенности на выполнение конкретной задачи.

Если эти аргументы вас не убедили, то переходим к разрушению мифов и страхов, которые мешают бизнесу принять решение.

Оформлять это все слишком сложно — не буду

Похожие возмущенные возгласы доносятся из отдела бухгалтерии. Но это только до первого опыта работы с самозанятым, все последующие операции проходят без затруднений. На самом деле гораздо сложнее и дольше заключается и согласовывается трудовой договор, чем договор оказания возмездных услуг.

Исполнителем может стать уже знакомый вам подрядчик, получивший нужный статус. Оформиться самозанятым можно, не выходя из дома. Для этого существует мобильное приложение «Мой налог», банковские личные кабинеты, а также площадки для фрилансеров.

Бесплатную скорую помощь исполнителям в оформлении самозанятости оказывает платформа YouDo Бизнес. Сразу после регистрации исполнитель может разместить информацию о себе на платформе, начать отправлять заявки на задания и приступать к работе.

Найти нового исполнителя можно на специализированных площадках. Ориентируйтесь на отзывы и полученные рейтинги. Например, YouDo Бизнес владеет собственной базой из 2.6 млн исполнителей с подбором по различным параметрам.

Далее вам нужно заключить договор. Устраивать очную встречу совсем не обязательно. Чтобы автоматически сформировать договор и акты к нему, достаточно использовать возможности выбранной платформы.

Да эти исполнители сами не захотят оформляться, им проще получать наличкой

Действительно есть категория исполнителей, которые по тем или иным причинам не хотят показывать свой доход, например такими причинами могут быть:

выплата алиментов;

наличие основной работы, где не приветствуются (или даже запрещены) подработки на стороне;

получение социальных пособий или льгот, которые основываются на сумме среднего дохода физлица и др.

Проблема в том, что перед заказчиком в этому случае стоит выбор: тоже обходить закон и выплачивать деньги «в черную». Сами понимаете, что это плохой вариант. Или же заключать договор ГПХ и платить все наличными просто по договору. Но такой вариант опять не устроит исполнитель, ведь он скрывает доход, а за подрядчиков по ГПХ договорам вы будете отчитываться.

От проблемных исполнителей лучше отказаться, потому что вреда от них будет больше, чем пользы — начиная от возможных требований и проверок, до доначислений взносов и штрафов.

На самом деле исполнителей, которые до сих пор не хотят делиться своим доходом с государством, осталось мало. Большинство уже успешно стали самозанятыми и работают в правовом поле.

Практика показывает: фрилансеры приходят в самозанятость именно благодаря бизнесу, который становится главным мотиватором развития этого статуса.

Это все как-то мутно и небезопасно

Бытует мнение, что небезопасно работать с самозанятыми из-за пристального надзора налоговых органов. Мол уже существует устоявшееся практика, когда налоговая приходила и выставляла компаниям огромные штрафы.

Этот миф порожден малой осведомленностью сторон о своих правах и обязанностях. Наиболее распространенное опасение работодателя — риск переквалификации отношений в трудовые. Страх, что завтра постучится налоговая проверка и доначислит взносы, мешает спать по ночам бухгалтерам.

Оформлять самозанятых нужно по договору ГПХ, чтобы сделать все правильно просто учтите следующие нюансы:

1. Для заключения договора выбираете один из вариантов:

договор подряда при выполнении работ;

договор возмездного оказания услуг;

договор поставки собственноручно произведенного товара.

2. В заголовке укажите, что исполнитель — самозанятый, указав в подтверждение номер и дату справки о постановке на учет физлица в качестве плательщика НПД. Эту справку самозанятый должен сформировать в приложении «Мой налог» и предоставить при заключении договора.

3. В условиях оплаты пропишите, что оплата услуг производится без НДС.

4. Обяжите исполнителя предоставлять чек из приложения «Мой налог» в течение 1 рабочего дня при оплате на карту или электронный кошелек и до 9 числа следующего месяца при безналичных расчетах по реквизитам счета. Можно установить и иной срок, более короткий, стороны вправе оговорить собственные условия. Например, при безналичном платеже чек будет предоставляться в течение 3-х рабочих дней и в любом случае не позднее 9-го числа следующего месяца.

5. Пропишите в договоре, как исполнителю отдавать вам чек: в SMS, на корпоративный телефон, на email бухгалтера или лично в распечатанном виде.

Функция автоматического формирования чеков и оплата налогов самозанятого уже включена в сервисах YouDo Бизнес. А для заказчика это гарантия добросовестности исполнителя и своевременного получения главного документа — чека.

6. Включите в договор пункт о штрафных санкциях. При утрате статуса предупредите самозанятого о штрафе в размере фактически понесенных расходов от суммы выплат, произведенных за него после потери статуса.

Если он позже откажется от статуса самозанятого, не выдаст или отзовет чек, то пункт о штрафах позволит компенсировать расходы заказчика на уплату страховых взносов с тех сумм, которые не попали под льготный режим по вине исполнителя.

Банки не хуже налоговой следят за переводами на физлиц и могут заблокировать счета

Все представители бизнеса знают про закон 115-ФЗ. От банка может поступить запрос при переводе на счета физлиц любых денежных средств, кроме зарплаты и подотчета. Банк имеет полное право приостановить операции по расчетному счету за постоянные переводы на нетрудоустроенных работников.

Работая с самозанятым, вам нечего опасаться. Просто в дополнение к реквизитам договора и детализации основания платежа укажите, что получатель средств является самозанятым. Главное, не забывайте проверять статус исполнителя перед совершением платежа.

Попробуйте вести расчеты с самозанятыми через YouDo Бизнес — это действительно удобно: сервис автоматически осуществляет проверку статусов всех исполнителей перед выплатой.

Бухгалтер просто выгорит, а денег на расширение штата у меня нет!

Так себя накручивают заказчики, которым одновременно необходимо работать с большим количеством исполнителей.

Но, как мы уже выяснили, вести документооборот и работать с самозанятыми не так сложно, как кажется. Ни проверять вручную статус, ни выписывать документы, ни переводить средства сотней платежек по куче разных банков бухгалтеру не придется, если все это автоматизировано.