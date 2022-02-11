Кратко и понятно бухгалтеру о валютных операциях: курсовые разницы, проводки, налоговый учет

Как на практике проводить учет таких операций, какие именно операции считаются валютными, какие курсы применять при пересчете — этим и другим вопросам посвящена данная статья.

Какую операцию можно считать валютной

Приобретение, отчуждение резидентом у резидента иностранной валюты, а также ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте и / или удостоверяющих право на получение иностранной валюты.

иностранной валюты, а также ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте и / или удостоверяющих право на получение иностранной валюты. Приобретение, отчуждение резидентом у нерезидента валюты РФ, иностранной валюты и ценных бумаг, независимо от того, в какой валюте выражена номинальная стоимость ценной бумаги.

валюты РФ, иностранной валюты и ценных бумаг, независимо от того, в какой валюте выражена номинальная стоимость ценной бумаги. Приобретение, отчуждение нерезидентом у нерезидента валюты РФ и ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ.

валюты РФ и ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ. Перевод/получение валюты РФ со счета/на счет резидента , открытого за пределами РФ, на счет/со счета другого или того же резидента , открытого за пределами РФ.

, открытого за пределами РФ, на счет/со счета другого или того же , открытого за пределами РФ. Перевод резидентом/нерезидентом собственных средств в иностранной валюте и валюте РФ со счетов, открытых в банках, расположенных на территории РФ на счета, открытых за пределами РФ, и наоборот, со счетов открытых за пределами РФ, на счета, открытые на территории РФ.

Ввоз в РФ и вывоз из РФ резидентом/нерезидентом рублей РФ, иностранной валюты, также ценных бумаг, независимо от того, в какой валюте выражена номинальная стоимость ценной бумаги.

Полный перечень понятий «Валютная операция» приведен в пункте 9 статьи 1 закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон 173-ФЗ). Перечень разрешенных валютных операций между резидентами указан в статье 9 закона № 173-ФЗ.

Например, если договор заключен между двумя резидентам в у. е. (цена сделки определена в иностранной валюте), но все расчеты между резидентами осуществляются в валюте РФ, такая операция не является валютной, соответственно не попадет под действие валютного законодательства.

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Как учесть валютную операцию в бухучете

Главное: отражать операции не в валюте, а в рублях. Для этого сначала надо пересчитать суммы по курсу.

Если сумма не просто выражена, но и должна быть оплачена в валюте, то проводятся «валютные» записи (п. 4-7, 20 ПБУ 3/2006):

Пример Если покупатель внес платеж в валюте, то необходимо сделать запись в валюте платежа и одновременно в рублях по курсу Банка России, действующему на дату поступления (п. 4-7, 20 ПБУ 3/2006): Дебет 52 Кредит 62 — Получен платеж от покупателя в иностранной валюте (основание — выписка банка по валютному счету). Если покупатель внес платеж в рублях по договору в у. е., то делается запись на фактически поступившую рублевую сумму (п. п. 1, 4, 5, 7 ПБУ 3/2006): Дебет 51 Кредит 62 — Получен платеж от покупателя в рублях по договору в у. е. (основание — выписка банка по расчетному счету).

Курс, который применяется при расчете, это, как правило, курс, установленный ЦБ. Однако, если договором установлен курс у. е., отличный от официального, то перерасчет производим по «договорному».

Если контракт содержит условие о предоплате (задатке, авансе), то применяется курс на дату:

перечисления (поступления) средств — применительно к сумме предоплаты (задатка, аванса);

совершения валютной операции — применительно к сумме, что превышает предоплату.

Если требование (обязательство) возникает позднее, то его следует переоценивать. Исключение: требования (обязательства), возникшие в связи с предоплатой (авансом, задатком, п. 7, 10 ПБУ 3/2006).

Суть переоценки: на каждую дату погашения, иную отчетную дату обязательства (требования), сумму в инвалюте нужно пересчитывать в рубли по курсу ЦБ, действующему на дату переоценки или «договорный» курс (п. 5 — 8 ПБУ 3/2006). Курсовые разницы, возникающие в этой связи, включаются в прочие доходы (расходы) (п. 11 — 13 ПБУ 3/2006).

Отражение положительных курсовых разниц:

Дебет 50 (52, 58-3, 60, 62 и др.) Кредит 91-1 — положительная курсовая разница включена в прочие доходы (основание — бухгалтерская справка-расчет).

Отражение отрицательных курсовых разниц:

Дебет 91-2 Кредит 50 (52, 58-3, 60, 62 и др.)- отрицательная курсовая разница включена в прочие расходы (основание — бухгалтерская справка-расчет).

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Кассовые операции

Напомним, что наличные валютные средства могут быть использованы лишь для одной цели: оплата командировочных расходов в процессе загранкомандировки.

Для этих целей также проводим пересчет в рубли всегда по официальному курсу ЦБ на дату:

оприходования (выдачи) валюты из кассы;

составления бухгалтерской отчетности.

Пример 27.12.2022 ООО «Альфа» получило в банке 3500 долларов США для оплаты командировочных. Предположим, что официальный курс ЦБ на день оприходования валюты в кассу составил 60 руб. / долл., на 30.12.2022 (т. е. день составления отчетности) — 61,08 руб. / долл. В учете делаются следующие записи: Дебет 50 Кредит 52 — 210 000 руб. (3 500 долл. x 60 руб. / долл.) — оприходована наличная валюта; Дебет 50 Кредит 91-1 — 3 780 руб. ((61,08 руб. / долл. — 60 руб. / долл.) x 3 500 USD) — на 31.12.2021 отражена положительная курсовая разница. В строке 1250 годового баланса проставляется 213 780 руб. (210 000 + 3 780).

В России инвалюта не является наличными денежными средствами, но ее поступление и расходование можно отражать отдельно на листах кассовой книги по видам валют. Курсовая разница не является ни поступлением, ни расходованием, поэтому на эти суммы составляется бухгалтерская справка.

Что отражать в налоговом учете

Равно, как и для целей бухучета, сумма валютной операции в налоговом учете подлежит пересчету в рубли (ст. 271, 272 НК), с использованием официального курса ЦБ или курса, согласованного в договоре. Правила использования курсов на дату предоплаты (задатка, аванса) и совершения основной операции аналогичны вышеописанным.

Правила переоценки валютных обязательств (требований): на конец каждого месяца и на дату погашения (даты частичного погашения) их суммы в инвалюте пересчитывают в рубли по курсу ЦБ или по «договорному» курсу, т. е. регулярно, до полного погашения.

Курсовые разницы, возникающие по результатам, включаются, как правило, во внереализационные доходы (расходы), но НК содержит указания на случаи, когда курсовые разницы в целях налогообложения не учитываются (см. подп. 11 п. 2 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265, подп. 7 п. 4 ст. 271, подп. 6 п. 7 ст. 272 НК).

Например, в случае расчетов авансом в иностранной валюте в налоговой базе по налогу на прибыль курсовые разницы не учитывают. Задолженность, возникшая в связи с получением (перечислением) валютных ценностей в счет оплаты товара (работ, услуг) до их поставки или выполнения (аванс), в налоговом учете не переоценивают.

Пример Получен аванс за товар 500 долл. Курс на дату оплаты — 70 руб. / долл., на момент поставки — 73 руб. /долл. Задолженность по полученному авансу и доход от реализации товара нужно определять на дату аванса по курсу 70 руб. / долл. Нет нужды его пересчитывать: ни у продавца, ни у покупателя.

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