Как ИП переводить деньги себе на карту

Банковский счет — это не роскошь, а средство удобного и успешного ведения бизнеса. Индивидуальный предприниматель по закону не обязан открывать расчетный счет, но есть много доводов «за», чтобы работать с банком.

Самая веская причина — до 90% современных покупок совершаются с использованием пластиковых карт.

Но как быть, если деньги на расчетном счете у предпринимателя накопились и потратить их хочется на собственные нужды? Поговорим о том, как правильно ИП переводить деньги на карту.

Можно ли ИП переводить деньги на свою карту?

Минфин и ФНС однозначно отвечают «да», потому что закон не разделяет личное имущество и средства самого ИП или его бизнеса. А значит, пользоваться деньгами, накопившимися на расчетном счете, предпринимателю можно.

Минфин говорит о том, что деньги, оставшиеся на счете у ИП после уплаты налогов и обязательных платежей, могут быть использованы в личных целях. Облагать повторно налогом такие переводы не нужно (письмо Минфина от 11 августа 2014 № 03-04-05/39905).

В свою очередь, Центробанк отмечает, что деньги, полученные ИП с расчетного счета, могут расходоваться на личные нужды и не требуют составления авансового и иного отчета.

Получается, государственные структуры, контролирующие работу с наличными деньгами, не возражают против свободного вывода средств с предпринимательского счета для личных нужд.

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Что писать в платежном поручении

Предприниматель не выплачивает сам себе зарплату, а значит указывать в платежном поручении код назначения платежа «на оплату труда» нельзя. Код проставляется в платежке в поле 20, именно по нему банк идентифицирует платеж и назначает соответствующий тариф за перевод.

Что важно учесть при заполнении платежки по выводу средств:

Переводить деньги с расчетного счета на карту третьих лиц (друзья, знакомые, родственники) не стоит. Такой перевод ФНС может посчитать выплатами физлицам. обложить их НДФЛ, а ИП выставить штраф. В назначении платежа обязательно нужно указать « Перевод собственных средств на личный счет, номер карты... » или « Доход от предпринимательской деятельности ».

Есть ли лимиты переводов?

Строгих лимитов переводов денежных средств с расчетного счета на личную карту законом не предусмотрено, есть лимитирование по тарифам банка. Каждый банк вправе установить свой лимит средств, которые могут перечисляться без комиссии, за превышение лимита придется заплатить.

Чаще всего комиссия взимается, если личная карта и расчетный счет открыты в разных банках.

Как правило, при открытии расчетного счета банк предлагает предпринимателям получить бизнес-карту для расчетов и быстрого вывода денежных средств. Такая карта привязана к основному расчетному счету и ей можно рассчитываться, как обычной дебетовой карточкой.

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На что нужно обратить внимание, если собираетесь выводить деньги

Не переводите очень большие суммы. Конечно, когда на счете есть значительная сумма свободных денег, то велик соблазн снять их все, но лучше так не делать.

Если наличные очень нужны, снимайте их в течение недели несколькими платежами, по мере необходимости. Не снимайте средства сразу после поступления, такие операции могут показаться подозрительными и банк запросит информацию о сделках. Конечно, это не страшно, просто придется потратить время на сбор документов, пояснения и ожидание решения банка. А в это время деньги будут оставаться на счете.

Банковскому контролю подлежат операции на суммы свыше 600 тысяч рублей (согласно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). В т. ч. и снятие наличных, причем независимо от назначения перевода.

Если банк обнаружит подозрительно несоразмерные деятельности предпринимателя суммы, которые регулярно переводятся на личную карту, то такие переводы могут быть признаны обналичкой, а ИП будет привлечен к ответственности (постановление АС УО от 14.07.2016 № Ф09-7507/16).

По возможности держите деньги на счете. Если нет необходимости, не снимайте денежные средства, а лучше поместите их на депозит. Многие банки также начисляют проценты на остаток средств на счете, что делает особо привлекательным хранение денег. Для банка вы будете привлекательным клиентом, который следит за своими финансами и их вложением, вы также сможете рассчитывать на выгодные предложения по кредитам.

Зарплату сотрудникам лучше платить через зарплатный проект. Чем больше наличных денег вы снимаете, тем больше беспокоится банк. Уплатите налоги и взносы и переведите вознаграждение сотрудникам на их банковские карты. Это самый удобный, безопасный и экономичный способ расчетов с работниками.

Что делать, если банк запросил подтверждение о снятии наличных

Четкого перечня запрашиваемых документов для проверки банком не установлено. Каждый банк может запросить разный пакет документов, подтверждающий ведение предпринимательской деятельности и правомерность снятия денежных средств.

Не нужно паниковать. Если вы ведете честный бизнес, то никаких проблем не будет.

Вот несколько советов, как подготовить ответ на такой запрос:

Не затягивать . Важно подать документы в срок, указанный в запросе. Но иногда пакет запрашиваемых документов может быть внушительным, и требуется время на его сбор. Если не успеваете вовремя собрать все документы, передайте банку их часть и напишите сопроводительное письмо со сроками предоставления остальной части и с указанием причин, почему не можете предоставить сразу все. Например, большой объем, нахождение в отпуске или на больничном ответственного сотрудника — главбуха, заместителя и т. д., который сможет сформировать необходимые ведомости и реестры. Не теряться . Работники банка могут звонить вам для уточнения возникающих вопросов. Обязательно ответьте на них, если не можете сориентироваться сразу, договоритесь о повторном звонке. Иначе неверно понятый документ может быть истолкован не в вашу пользу. Не бойтесь уточнять и сами информацию у сотрудников банка — сроки проверки, более конкретные указания о запрошенных документах, их состав. Подробно описывать деятельность . Обычно банк просит заполнить анкету о работе ИП. Укажите вашу систему налогообложения, охарактеризуйте доходы (если есть сезонные колебания — это важно), численность сотрудников, схему работы с поставщиками и клиентами (например, вы можете не иметь складов и торговать как посредник).

Срок рассмотрения документов — не более 7 рабочих дней, после которых банк обязан уведомить вас об итогах проверки (п. 13.4 ст. 7 № 115-ФЗ).

Перечисляйте налоги через расчетный счет, сохраняйте все первичные документы по сделкам, вовремя выплачивайте заработную плату и взносы за сотрудников, рационально расходуйте денежные средства и никакие банковские проверки вам будут не страшны.