Как по разовому договору купить товар или услугу за рубежом: валютные операции

Вы решили приобрести товар или услугу за рубежом? Но вы еще ни разу не совершали валютных операций? Сегодня расскажем вам, как решить вопрос с разовой покупкой у иностранных партнеров, какие документы необходимо оформить и как не заработать штраф.

Как правильно начать работу с зарубежным контрагентом?

Любое поступление средств от иностранной организации или списание денег в пользу зарубежных партнеров обязательно подлежит валютному контролю, даже если переводы осуществлялись в рублях.

На начальном этапе для работы вам потребуется:

Открыть валютный счет. Иностранцам не всегда выгодно работать с российскими рублями, поэтому, как правило, оплата зарубежным партнерам происходит в иностранной валюте. Заключить договор с иностранной организацией на двух языках (если договор, например, составлен на английском необходимо заказать его профессиональный перевод) Получить от поставщика (заказчика) инвойс .

Инвойс — тот же счет на оплату товаров или услуг, только международный. Если сделка разовая или на небольшую сумму, то можно работать без контракта, только через инвойс, т. к. в нем есть вся необходимая информация: о контрагентах, товаре, стоимости, сроках и порядке оплаты работ.

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Итак, контракт (инвойс) на руках, валютный счет открыт, иностранный контрагент уже ждет деньги, что делать дальше?

Как купить валюту

Чтобы валюта появилась на вновь созданном валютном счету ее необходимо купить. В данном случае есть 2 способа:

Следить за курсом валюты и купить при его падении (если сделка большая, в этом есть смысл); Купить непосредственно перед оплатой контракта (иногда просто нет времени следить за курсами).

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После покупки иностранной валюты деньги будут зачислены на ваш валютный счет. Чтобы провести оплату зарубежному поставщику, необходимо направить в банк платежное поручение для оплаты иностранного контракта (инвойса). С платежным поручением также нужно предоставить:

справку о подтверждающих документах;

сами подтверждающие документы о том, что у вас действительно заключен контракт или имеется инвойс и партнер готов оказать вам услугу или продать товар.

Передать документы можно через систему ДБО (дистанционного банковского обслуживания), везти оригиналы в банк необязательно.

Валютный контроль

Несмотря на то, что паспорт сделки с 2018 года отменен, валютный контроль все равно требует представления документов, если сумма сделки превышает 200 000 рублей (в рублевом эквиваленте на момент оплаты сделки).

Не забывайте, что валютное законодательство строго к нарушителям (см. штрафы ниже), поэтому сохраняйте все документы, касающиеся сделки — контракты, акты, платежки, накладные, вплоть до почтовых переписок.

С 2019 года компании обязаны прописывать в договоре срок оплаты и срок исполнения контракта. В случае, если какой-то из сроков будет нарушен, компании грозит штраф.

Если ваша сделка менее 200 000 рублей, то достаточно направить в банк платежное поручение с указанием кода валютной операции. Он указывается в поле «Назначение платежа» вот в таком виде:

{VOххххх} вместо «ххххх» должен стоять код операции.

Например:

11100 — резидент перечисляет нерезиденту предоплату за товары, которые собирается ввезти в Россию.

11200 — расчеты с нерезидентом, если по платежам предоставлена отсрочка за ввезенную в РФ продукцию.

21200 — резидент перечисляет нерезиденту платеж за оказанные услуги.

Другие коды вы найдете в Приложении № 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И.

В любом случае банк вправе запросить дополнительные сведения и документы по операции.

Если ваш контракт свыше 200 000 рублей, но менее 3 млн, то обязательно направьте договор или другой документ в банк (уточните в своем обслуживающем банке, какой именно необходим документ) и он самостоятельно установит код операции.

Если контракт или инвойс на сумму свыше 3 млн рублей на импорт (а мы говорим именно о таких операциях при покупке товаров или услуг), то необходимо предоставить полный комплект документов по сделке. Бухгалтеру необходимо также подготовить СПД (справку о подтверждающих документах), она должна быть передана в банк в течение 15 дней с момента, когда вы выполнили обязательства по контракту или инвойсу, а также при внесении в них изменений.

Банк внесет данные в базу валютных договоров, присвоит уникальный номер и передаст сведения в ЦБ.

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Штрафы за нарушения валютного законодательства

Конечно, любое нарушение условий контракта, который дошел до реестра Центробанка, влечет за собой серьезные последствия. Так, например, если вы не вовремя предоставите справку о подтверждающих документах, то можете получить штраф до 50 000 рублей при первом нарушении и до 150 000 рублей, если нарушение будет выявлено повторно.

Если вы изменяете условия контракта, то у вас есть 15 рабочих дней, чтобы уведомить об этом банк. В случае, если вы этого не сделаете, штраф аналогичный до 50 000 рублей при первом нарушении и до 150 000 рублей, если нарушение будет выявлено повторно.

На должностное лицо, как правило, это директор, также налагается штраф — от 4000 до 15 000 рублей в зависимости от того впервые совершено нарушение или нет.

Если вы не поставите контракт на учет в банке, то вам тоже грозит большой штраф, поэтому постарайтесь не откладывать это в долгий ящик.

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Валютное законодательство не различает разовой и многоразовой сделки, поэтому важно оформлять все документы вовремя, соблюдать условия контрактов и оперативно сообщать банку об изменениях условий.