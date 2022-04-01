Выплаты физлицам и снятие наличных: как бизнесу не потерять деньги на комиссиях

Как сэкономить на РКО

Один из способов сокращения расходов на банковские услуги — комплексное или пакетное обслуживание. То есть компания или предприниматель заключает с банком соглашение о пользовании набором банковских продуктов на специальных условиях. Как правило, чем шире набор услуг в пакете, тем он дороже. Но при пересчете на единицу определенной услуги выходит, наоборот — дешевле. С увеличением состава пакета, растет и скидка.

Другой вариант — когда за определенную сумму в месяц, вы получаете не только комплекс услуг, но и сниженные тарифы на банковские операции. Чем крупнее ваша компания и ежемесячный оборот по счету, тем ощутимее выгода.

Своим клиентам Банк Агророс предлагает шесть вариантов тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Вне зависимости от того, какой вариант выберете для себя, банк бесплатно предоставит персонального менеджера и мобильное приложение. Познакомиться с линейкой тарифов можно здесь. Новичкам помогут зарегистрировать бизнес и открыть счет — бесплатно.

Сейчас многие банки предлагают своим клиентам гибкие тарифные планы, включающие в себя и бесплатные переводы частным лицам и снятие наличных без комиссии в обозначенных банком пределах. Такой подход позволяет клиентам выбрать условия, подходящие именно ему, за счет чего и достигается экономия.

Бескомиссионные платежи в адрес физлиц позволяют экономить деньги при расчетах с самозанятыми и персоналом вне зарплатного проекта. Тарифы различаются величиной абонентской платы, при выборе оцените количество платежей в год, объем и периодичность перечислений.

Внутрибанковские переводы

Зачастую банки переводят деньги в пределах банка бесплатно или устанавливают тарифы на внутрибанковские платежные поручения значительно ниже внешних платежей. Это удобно и выгодно компаниям, которые помимо основного расчетного счета открывают депозитные или специальные счета для участия в закупках по 44-ФЗ или 223-ФЗ.

Плюс в том, что на такие переводы ограничений, как правило нет, поэтому возникает очевидная экономия на РКО, особенно при движении крупных сумм и большого количества операций.

Приятным бонусом будут бесплатные переводы средств регулярному поставщику, если вы обслуживаетесь в одной кредитной организации.

Если вы еще не клиент Банка Агророс, то у вас есть возможность сэкономить, открыв счет в нашем банке. За переводы внутри банка комиссия не взимается, а деньги поступают контрагенту мгновенно.

Корпоративная карта

Бизнес-карты — еще один способ снизить расходы на банковские комиссии. Использование бизнес-карт упрощает работу с подотчетниками и командированными работниками. При наличии такой карты не нужно держать деньги в кассе на случай внезапных мелких расходов. Как следствие отпадает необходимость визитов в банк за наличкой, отслеживания лимита кассы, инкассации. Компания экономит на комиссии за снятие налички.

Сотрудники могут расплачиваться ими за товары и услуги, будь то мелкая канцелярия, стройматериалы, бензин, услуги нотариусов, такси и т. д. При этом все движения по карте отслеживаются через онлайн-банк, по выписке, что удобно при командировочных и представительских тратах.

Даже когда нужны именно наличные деньги, их можно снять с карты через банкомат, что быстрее и выгоднее, чем получение денег в кассе банка.

ИП и коммерческие предприятия в рамках обслуживания в Банке Агророс переводят средства на корпоративные карты бесплатно и получают кешбэк за покупки.

Карты Банка Агророс подходят как для расчетов в России, так и за ее пределами. Банк не входит в санкционный список.

Зарплатный проект: оптом дешевле

Еще один вариант минимизировать банковские издержки — зарплатный проект. Выдача зарплаты из кассы сопровождается комиссией за снятие наличных. Если сотрудник не пришел за деньгами, придется депонировать невостребованные суммы.

Когда вы готовите кучу платежных поручений в разные банки на разных сотрудников, это занимает много времени, велик риск ошибок, и как следствие возврата денег.

Если ошибка в платежном поручении будет обнаружена лишь по возвращению денег отправителю, или когда сотрудник пожалуется на отсутствие средств на счете в обозначенный день, то это еще и нарушение срока выплаты зарплаты. В таком случае работодатель обязан выплатить работнику пени за задержку, а жалоба в трудовую инспекцию может обернуться штрафом.

В рамках зарплатного проекта бухгалтер готовит только одно платежное поручение на перечисление зарплаты и загружает реестр (список сотрудников с конкретными суммами выплат) через систему ДБО. Где при этом находится сотрудник не важно, он может работать и в другом регионе. Бухгалтер всегда контролирует зачисление и видит готовый результат. А ошибки сводятся к минимуму.

Участники зарплатного проекта Банка Агророс переводят зарплату бесплатно. Выгоду ощутит любой работодатель вне зависимости от масштаба компании. Предприниматели, ведущие бухгалтерию и расчеты с наемными работниками лично, могут выплачивать зарплату и выпускать карты из любой точки мира через приложение для мобильных устройств.

Оставьте контакты на официальном сайте Банка Агророс, вам перезвонит менеджер и проконсультирует по всем вопросам. Банк подготовит документы по зарплатному проекту и выпустит карты бесплатно (в том числе карты платежной системы МИР). На нашей линии поддержки с вами будут разговаривать не роботы, а люди, вам не придется долго ждать ответа или несколько раз пересказывать оператору свой вопрос.

Работникам быть клиентом Банка Агророс также выгодно: доступна оплата услуг в банкоматах, есть возможность бесплатного подключения «sms-информирования», а карта обслуживается бесплатно. Свобода Банка от санкций позволяет держателям карт путешествовать и расплачиваться картой в любой точке мира.

Помните, что заставлять переходить на зарплатный проект конкретного банка запрещено трудовым законодательством. Вы можете вести одновременно несколько зарплатных проектов, предоставляя работникам право выбора и получая их лояльность. В условиях нестабильной экономической ситуации сохранить у себя ценные кадры особенно важно.