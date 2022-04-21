Изменились ставки по депозитам, куда ИП вложить деньги: примеры расчетов

Почему выросли ставки по вкладам

С 11 апреля 2022 года ключевая ставка составляет 17% годовых. С 2016 года к ней приравнивается и ставка рефинансирования (учетная). Коммерческие банки, чтобы заработать, вынуждены собственные кредиты выдавать по ставке выше учетной. Тем самым открывается возможность принимать на хранение деньги по повышенным расценкам.

Повышение ставок по вкладам распространяется на физических и юридических лиц и на предпринимателей.

Зачем размещать деньги на вкладах

По прогнозам аналитиков по итогам года уровень инфляции может достичь 17 — 20%. Инфляция «не съест» деньги на вкладе, открытом при действующей ключевой ставке.

С учетом того, что с 24 марта биржи работают с ограничениями, а некоторые брокеры попали под санкции, депозиты остаются одним из немногих инструментов для сохранения денег.

Размещенные на депозите деньги работают без участия предпринимателя.

Свободные деньги ИП на вкладе: это безопасно?

Деньги бизнесменов и малых предприятий, лежащие на депозитных счетах банков, участвующих в системе страхования вкладов (ССВ), застрахованы государством. Банк Агророс — участник системы обязательного страхования вкладов. А это значит, что деньги предпринимателя-вкладчика такого банка в размере до 1,4 млн рублей будут возвращены в полном объеме, в случае банкротства банка или отзыва лицензии.

Принцип такой: в банке-участнике ССВ при наступлении страхового случая вы гарантированно получите 1 млн 400 тыс. рублей. Количество открытых депозитов, а также величина начисленных на тело вклада процентов, значения не имеют, если их суммарный объем не превышает 1,4 млн рублей.

Какой депозит выбрать предпринимателю

Прежде, чем выбрать вклад, решите: какую сумму и на какой срок вы планируете разместить. От этого напрямую зависит ставка и доход, который вы получите.

Если вы располагаете свободными средства от 1 млн рублей и не планируете расходовать их в течение месяца, Банк Агророс предложит вам 14% годовых по депозиту «Бонус 30 дней». В конце этого срока банк выплатит вам доход в размере от 11 500 рублей (в зависимости от суммы вклада).

Если у вас нет свободного миллиона, но вы планируете копить, то присмотритесь к депозиту «Мобильный». Банк откроет его почти на 5 лет под 12,0% годовых. Для открытия достаточно 100 000 рублей, которые будут служить неснижаемым остатком.

Пополнять и частично выводить со вклада деньги можно сколько угодно раз. Проценты будут считаться по остатку за каждый день и выплачиваться ежемесячно.

На средне и долгосрочную перспективы депозит интересен тем, что при снижении уровня ключевой ставки ЦБ начисленные проценты по нему не пересчитываются. То есть по окончании срока клиент получает проценты, исходя из первоначальных условий договора.

Депозит «Мобильный» подойдет и тем бизнесменам, у которых большие суммы хранятся на счетах по несколько дней. Каждый миллион рублей размещенный на этом вкладе, ежедневно будет приносить предпринимателю 329 рублей.

Для тех ИП, которые не могут оставить на счете больше 10 000 рублей, Банк Агророс разработал депозит «Мобильный+». Условия схожи с предыдущим, но срок вклада может варьироваться от одного месяца до одного года, минимум хранить на вкладе допустимо 10 000 рублей. Ставка — 6,5% в год.

Для предпринимателей-миллионеров, планирующих воспользоваться средствами через неделю, за 7 дней каждый вложенный миллион рублей принесет 2 685 рублей. Таковы условия по депозиту «7 дней» — 14% годовых . Особенность данного вклада — возможность продлить его 52 раза.

Линейка вкладов Банка Агророс позволяет подобрать и скомпоновать набор инструментов именно под потребности вашего бизнеса.

Пример

На счетах ИП Петрова П. П. 18.04.2022 в Банке Агророс есть 2,5 млн руб. 22.04.2022 предпринимателю необходимо оплатить за поставку товара 1,6 млн руб. 27.04.2022 Петров П. П. ожидает поступление выручки на сумму 2,3 млн руб., а 23.05.2022 — 600 тыс. руб. Других движений по счету до июня 2022 года ИП не планирует. Вариант размещения средств может выглядеть так:

19.04.2022 — размещение 2,5 млн руб. на депозите «Мобильный».

22.04.2022 — вывод 1,6 млн руб. с «Мобильного», оплата поставщику.

После поступления выручки 27.04.2022 — изъятие с «Мобильного» 800 тыс. рублей. 28.04.2022 — открытие депозита «7 дней» на сумму 3,1 млн руб.

24.05.2022 — пополнение «Мобильного» на 600 тыс. руб.

Рассчитаем депозитные доходы ИП Петрова П. П. по состоянию на 31 мая 2022 года: «Мобильный» — 3 дня по 2,5 млн руб. + 5 дней по 900 тыс. + 27 дней по 100 тыс. руб. + 7 дней по 700 тыс. руб. = 2 466 руб. + 1 479 руб. + 888 руб. + 1 611 руб. = 6 444 руб.

Депозит «7 дней» за месяц будет пролонгирован 4 раза, накопленные проценты будут перечислены на расчетный счет: (3,1 млн руб.* 14%) / 365 * 7 дней * 4 периода = 33 293 руб.

Итого, «поиграв» с вкладами в Банке Агророс ИП Петров П. П. может заработать 39 737 руб. за 43 дня.

Если у вас еще нет счета в Банке Агророс, оставьте свои контакты здесь, с вами свяжется личный менеджер и поможет с оформлением заявки на открытие счета. А управлять своими деньгами удобно в личном кабинете сайте банка.